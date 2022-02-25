Арсен Адамов: «Кадыров очень любит футбол. Всегда уделял игрокам время, дарил подарки»

рассказал о щедрости .

Защитник – воспитанник , он играл за клуб из Грозного до 2020 года.

– Все знают, что клуб из Грозного курирует Рамзан Кадыров. За то время, что вы были в «Ахмате», он приезжал к команде? Встречался с футболистами?

– После каждого сезона он собирает команду в ресторане, устраивает банкет. Мы очень весело проводили время.

Он очень любит футбол, но уже реже посещает стадион. Раньше на все игры приезжал. Сейчас у нас на первом месте единоборства, и он чаще на них ходит.

– Бывшие игроки «Ахмата» рассказывали в интервью о дорогих подарках Кадырова. Вы помните что-то?

– Это было еще когда я выступал в академии и за дубль. Он всегда уделял игрокам время. Дарил подарки, – рассказал Адамов.