Арсен Адамов: «Кадыров очень любит футбол. Всегда уделял игрокам время, дарил подарки»

Арсен Адамов рассказал о щедрости Рамзана Кадырова.
Защитник «Зенита» – воспитанник «Ахмата», он играл за клуб из Грозного до 2020 года.
– Все знают, что клуб из Грозного курирует Рамзан Кадыров. За то время, что вы были в «Ахмате», он приезжал к команде? Встречался с футболистами?
– После каждого сезона он собирает команду в ресторане, устраивает банкет. Мы очень весело проводили время.
Он очень любит футбол, но уже реже посещает стадион. Раньше на все игры приезжал. Сейчас у нас на первом месте единоборства, и он чаще на них ходит.
– Бывшие игроки «Ахмата» рассказывали в интервью о дорогих подарках Кадырова. Вы помните что-то?
– Это было еще когда я выступал в академии и за дубль. Он всегда уделял игрокам время. Дарил подарки, – рассказал Адамов.