Жоау Канселу: «Ман Сити» – лучшая команда мира. Но если «Барса» зовет, ты должен перейти»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу после перехода в «Барсу» назвал «Ман Сити» лучшей командой мира.

Летом защитник перешел в каталонский клуб на правах аренды из «Манчестер Сити». Сообщалось, что его выкуп станет обязательным, если «Барселона» попадет в следующую Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» – лучшая команда мира. Но если «Барса» зовет, ты должен перейти», – сказал Канселу в интервью Mundo Deportivo.

У защитника 1 гол в 3 матчах после перехода в «Барсу». Полную статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Макеев
Канселу: "Ман Сити" - лучшая команда мира. Но если Пеп даёт пинка, ты должен уйти.
+51
-2
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Не Барса тебя зовёт, а Сити посылает куда подальше
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Покерный Футбол
Ага,особенно когда тренер лучшей команды мира дал хорошего пендаля, а там что Барса зовёт, что Бавария.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ Line Home
Талантливый игрок. Но, почему он не может закрепиться ни в одном из топ клубов?
Пеп выгнал его из за токсичности, Канселу хотел каждый матч в старте выходить и жаловался что иногда его не выпускают. в баварии не купили потому что слишком дорого
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я Ты
ну пока он рвёт и мечет в барсе. барсе не хватало тоже такого игрока.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фируз Фирдавсзода
Ответ Евгений Макеев
Канселу: "Ман Сити" - лучшая команда мира. Но если Пеп даёт пинка, ты должен уйти.
Зато нашел себе подходящую место
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
С ним или без него Сити добивает результатов. Когда он ушел в Баварию не почувствовал разницу в игре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мгер Цолакян
Ответ Покерный Футбол
Ага,особенно когда тренер лучшей команды мира дал хорошего пендаля, а там что Барса зовёт, что Бавария.
Основной игрок Бернарду, тоже хотел в Барсу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
proeast
Ответ Hi Hi
Пеп выгнал его из за токсичности, Канселу хотел каждый матч в старте выходить и жаловался что иногда его не выпускают. в баварии не купили потому что слишком дорого
И сначала не нравилось что слева выходит, а не справа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий