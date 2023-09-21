Жоау Канселу: «Ман Сити» – лучшая команда мира. Но если «Барса» зовет, ты должен перейти»

Жоау Канселу после перехода в «Барсу» назвал «Ман Сити» лучшей командой мира.

Летом защитник перешел в каталонский клуб на правах аренды из «Манчестер Сити». Сообщалось, что его выкуп станет обязательным, если « » попадет в следующую Лигу чемпионов.

« » – лучшая команда мира. Но если «Барса» зовет, ты должен перейти», – сказал в интервью Mundo Deportivo.

У защитника 1 гол в 3 матчах после перехода в «Барсу». Полную статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.

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