Мюллер выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов. Лишь у Роналду и Касильяса больше побед

Победа над «Манчестер Юнайтед» (4:3) стала для Томаса Мюллера юбилейной.

Полузащитник «Баварии» стал третьим футболистом, выигравшим в ЛЧ 100 матчей.

Ранее это удавалось только (115) и (101).

Впервые Мюллер сыграл в турнире 10 марта 2009 года – тогда мюнхенцы разгромили «Спортинг» (7:1). Подробно со статистикой 34-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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