Мюллер выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов. Лишь у Роналду и Касильяса больше побед

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия бундеслига Германия Икер Касильяс Лига чемпионов УЕФА рейтинги Томас Мюллер Футбол

Победа над «Манчестер Юнайтед» (4:3) стала для Томаса Мюллера юбилейной.

Полузащитник «Баварии» стал третьим футболистом, выигравшим в ЛЧ 100 матчей.

Ранее это удавалось только Криштиану Роналду (115) и Икеру Касильясу (101).

Впервые Мюллер сыграл в турнире 10 марта 2009 года – тогда мюнхенцы разгромили «Спортинг» (7:1). Подробно со статистикой 34-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Artem Piatkov
✔️ 115 победных матчей
✔️ 141+42 по гол+пас
✔️ 5 титулов ЛЧ и 1 финал

Космический результат
Криштиану Роналду - король ЛЧ 🤴
+14
-8
+6
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Роман
Все рекорды равняются с величайшим игроком ХХI века CR7.
В ЛЧ переписал все мыслимые и не мыслимые рекорды.
+8
-4
+4
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rigobersong
Касильяс и Мюллер Чемпионы мира:))

А как нам сказал Роман, только Чемпионы Мира останутся Чемпионами Мира!:)

https://postimg.cc/N54R6HPb
+4
-1
+3
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Геннадий Тимченко
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
если и побьёт, то это никоим образом не умоляет достижение Криша, а приближает его (Мюллера) к статусу Легенды
+1
0
+1
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QWertY
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