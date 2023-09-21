Мюллер выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов. Лишь у Роналду и Касильяса больше побед
Победа над «Манчестер Юнайтед» (4:3) стала для Томаса Мюллера юбилейной.
Полузащитник «Баварии» стал третьим футболистом, выигравшим в ЛЧ 100 матчей.
Ранее это удавалось только Криштиану Роналду (115) и Икеру Касильясу (101).
Впервые Мюллер сыграл в турнире 10 марта 2009 года – тогда мюнхенцы разгромили «Спортинг» (7:1). Подробно со статистикой 34-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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✔️ 141+42 по гол+пас
✔️ 5 титулов ЛЧ и 1 финал
Космический результат
Криштиану Роналду - король ЛЧ 🤴
В ЛЧ переписал все мыслимые и не мыслимые рекорды.
А как нам сказал Роман, только Чемпионы Мира останутся Чемпионами Мира!:)
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