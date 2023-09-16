Мюллер недоволен пенальти «Байера» на 94-й: «В Англии такое не свистнули бы. Мы же в футбол играем!»

Томас Мюллер упрекнул судью за пенальти в ворота «Баварии».

В добавленное ко второму тайму время хавбек « » упал в штрафной «Баварии» после контакта с защитником . Ознакомившись с видеоповтором, главный судья Даниэль Шлагер назначил одиннадцатиметровый. с точки сравнял счет на 94-й минуте – 2:2.

«Это очень, очень суровое решение. В Англии такое не свистнули бы. Мы же играем в футбол!

Если дают пенальти за нечто подобное, то впереди нас ждут новые одиннадцатиметровые», – сказал полузащитник.

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