Мюллер недоволен пенальти «Байера» на 94-й: «В Англии такое не свистнули бы. Мы же в футбол играем!»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия судьи Томас Мюллер Йонас Хофманн видеоповторы Эксекиэль Паласиос Альфонсо Дэвис Даниэль Шлагер Футбол

Томас Мюллер упрекнул судью за пенальти в ворота «Баварии».

В добавленное ко второму тайму время хавбек «Байера» Йонас Хофманн упал в штрафной «Баварии» после контакта с защитником Альфонсо Дэвисом. Ознакомившись с видеоповтором, главный судья Даниэль Шлагер назначил одиннадцатиметровый. Эксекиэль Паласиос с точки сравнял счет на 94-й минуте – 2:2.

«Это очень, очень суровое решение. В Англии такое не свистнули бы. Мы же играем в футбол!

Если дают пенальти за нечто подобное, то впереди нас ждут новые одиннадцатиметровые», – сказал полузащитник.

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27 комментариев

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Ansu Fati
Покажите ему гол МЮ после финального свистка😂
+32
-5
+27
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Aristokratt
К чему эти сравнения? в Англии те ещё клоуны работают, Тухель подтвердит
+19
0
+19
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Иван Баланар
100% пенальти, что за бред)
+13
0
+13
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madaev
Надо было Альянц Арену в Англии построить
+15
-2
+13
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андрей кольцов
Ответ tusiel
Если бы в пользу Баварии такое дали, не думаю, что он бежал бы к арбитру с требованием отменить пенальти
Он бы сказал: В Англии такое не ставят, но мы не в Англии
+12
0
+12
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OldCityFan
Как раз таки в Англии за такое дали бы пенальти
+7
0
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tusiel
Если бы в пользу Баварии такое дали, не думаю, что он бежал бы к арбитру с требованием отменить пенальти
+7
0
+7
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Aleksandr Belov
Боже, что он несёт? Томас, не позорься
+6
0
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Edwin_Hubble
Совсем с ума сошёл, Томас?
+5
0
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Ненавидящий2.0
Мюллер по ходу очень сильно незнаком с английским судейским корпусом, там клоун на клоуне
+3
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Экспертное мнение
Смотря в какой Англии? В красном Манчестере бывало и били пенальти после финального свистка.
+2
0
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Strateg 7
Это чистый пенальти, Томас...
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Александр Опёнышев
А в Испании удалили бы двух игроков и Тухеля, но вы же в Германии играете, ребята
+1
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Yu123
английские судьи это плохой пример
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Reims Start 2023
Ты играешь в Германии и пенальти чистый на все 99%
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Пикачу82
Он видел повторы момента? Там явная точка
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kvn9
Конечно Хофманн подставлялся, но формальный повод назначить был, это очевидно. Дэвис действовал, как на бровке, выдавливая соперника, - полная профнепригодность и легкомыслие так играть в своей штрафной, да ещё и на 94 минуте.
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Биограф Венгера
орну если бедняга Кейн в итоге перешел в год когда Бавария впервые не выиграет чемпионат
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OldRedWhite
Ответ Aristokratt
К чему эти сравнения? в Англии те ещё клоуны работают, Тухель подтвердит
Это он по рассказам Кейна судит )))
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tusiel
Ответ ThomasMuller13fan
Тут скорее был пенальти, но на дистанции чемпионата это не так важно. Главное чтобы в ворота соперников такие тоже ставили, если в наши ставят.
не "скорее пенальти", а просто "пенальти"
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OldRedWhite
Ответ OldCityFan
Как раз таки в Англии за такое дали бы пенальти
Вот-вот !
Ноги там как раз святое !
Толчок в спину или отскок в руку за это , да - могут и не поставить
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Dark.Babysitter
Как раз сейчас бы поставили без вопросов и в Англии и в Испании и на Островах Зеленого Мыса. Сейчас ВАР образно говоря решает за арбитра
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tusiel
Ответ андрей кольцов
Он бы сказал: В Англии такое не ставят, но мы не в Англии
ахах
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