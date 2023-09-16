Мюллер о пенальти «Баварии»: «Очень натянуто, безумие. Вы только посмотрите, как он падает. Это все еще контактный вид спорта»

Томас Мюллер недоволен пенальти, назначенным в ворота «Баварии» на 94-й минуте.

В добавленное ко второму тайму время хавбек «Байера» упал в штрафной «Баварии» после контакта с защитником . Ознакомившись с видеоповтором, главный судья Даниэль Шлагер назначил одиннадцатиметровый.

Эксекиэль Паласиос с точки сравнял счет на 94-й минуте – 2:2.

«Очень натянуто. Я посмотрел повтор уже три раза. Вы только посмотрите, как он [Хофманн] падает.

Футбол – все еще контактный вид спорта. И сначала он не свистнул. Безумие», – сказал полузащитник «Баварии».

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