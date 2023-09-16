Мюллер о пенальти «Баварии»: «Очень натянуто, безумие. Вы только посмотрите, как он падает. Это все еще контактный вид спорта»
Томас Мюллер недоволен пенальти, назначенным в ворота «Баварии» на 94-й минуте.
В добавленное ко второму тайму время хавбек «Байера» Йонас Хофманн упал в штрафной «Баварии» после контакта с защитником Альфонсо Дэвисом. Ознакомившись с видеоповтором, главный судья Даниэль Шлагер назначил одиннадцатиметровый.
Эксекиэль Паласиос с точки сравнял счет на 94-й минуте – 2:2.
«Очень натянуто. Я посмотрел повтор уже три раза. Вы только посмотрите, как он [Хофманн] падает.
Футбол – все еще контактный вид спорта. И сначала он не свистнул. Безумие», – сказал полузащитник «Баварии».
Дыра «Баварии», умный Алонсо и смелые розыгрыши «Байера». Быстрые мысли о главном матче Бундеслиги
Мегаразвязка мегаматча «Баварии» и «Байера». Горетцка забил на 88-й, но «Леверкузен» ответил на 94-й
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
16 комментариев