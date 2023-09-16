Мюллер о пенальти «Баварии»: «Очень натянуто, безумие. Вы только посмотрите, как он падает. Это все еще контактный вид спорта»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия судьи Томас Мюллер Йонас Хофманн Альфонсо Дэвис Даниэль Шлагер Футбол

Томас Мюллер недоволен пенальти, назначенным в ворота «Баварии» на 94-й минуте.

В добавленное ко второму тайму время хавбек «Байера» Йонас Хофманн упал в штрафной «Баварии» после контакта с защитником Альфонсо Дэвисом. Ознакомившись с видеоповтором, главный судья Даниэль Шлагер назначил одиннадцатиметровый.

Эксекиэль Паласиос с точки сравнял счет на 94-й минуте – 2:2.

«Очень натянуто. Я посмотрел повтор уже три раза. Вы только посмотрите, как он [Хофманн] падает.

Футбол – все еще контактный вид спорта. И сначала он не свистнул. Безумие», – сказал полузащитник «Баварии».

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16 комментариев

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onegin2007
Да ладно, был пенальти.
+25
-1
+24
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Bazilic
Как борцовские приемы на Альбе применять, так ничего
+17
-6
+11
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wjcqf8xtbb
Ответ Zed_patriot
Реал так требл в ЛЧ сделал, где ты был!?
Требл в ЛЧ? Что то новенькое )))
+8
-3
+5
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Поцелуй Оздоева
И по-хамски
+1
0
+1
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Yu123
Ответ Bazilic
Как борцовские приемы на Альбе применять, так ничего
Альба тогда ручками махал только так)
+1
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Spaten
Форвард, такое впечатление по видео,даже не успел просимулировать
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Мукунку хороший
"Штирлиц, а Вас я попрошу остаться"
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Жорег Борщофф
Ладно, хоть не жёлтая, сломавшая игру на десятой минуте. =)
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Михо
Пеналь был. Дэвис неумышленно, но явно заплел ноги
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ArnoNeputevy
А Бонифаций гол забил - и не засчитали: офсайд был только у головы, возможно, у корпуса Бонифация - но ноги его не были в офсайде. Натянуто!
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Pb-SE
Ответ Zed_patriot
Реал так требл в ЛЧ сделал, где ты был!?
Очередные фейки от z-блоггеров.
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VuNePonimaete
Ответ Bazilic
Как борцовские приемы на Альбе применять, так ничего
Альба однажды споткнувшись об газон пенку заработал, так что плохой пример, очень
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