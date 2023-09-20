«Клаудиньо сильнее Промеса, лучший игрок РПЛ». Пименов о хавбеке «Зенита»

Теги Спартак Зенит Руслан Пименов премьер-лига Россия Квинси Промес Клаудиньо Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Пименов назвал Клаудиньо лучшим игроком Мир РПЛ.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал лучшим игроком России Квинси Промеса: «Один из лучших, с кем я работал, и спокойно может прибавить»

«Абаскаль назвал Промеса самым лучшим футболистом в России?

Лично я считаю, что Клаудиньо лучший игрок РПЛ. Он сильнее Промеса», – сказал бывший игрок сборной России.

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18 комментариев

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mean machine/
Вообще-то Вендел лучший игрок РПЛ.
+17
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Дмитрий9779
Вендел,Промес,Клаудиньо,Барриос,Сантос...украшение РПЛ.Борьбу паспотртистов сложно смотреть,будем объективны.
+10
-2
+8
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Насчет того что сильнее, трудно давать объективную оценку. Но то, что Клаудинью играет эффектно и на его футбол очень интересно смотреть - это факт.
+6
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+6
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Даниил К
Как можно их сравнивать, Клаудинье игрок середины, Промес инсайд, у них разные функции, поэтому если посмотреть статистику Промес лучше по гол+пас.
+1
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Даниил К
Ответ Marienburg
Как можно их сравнивать. Клаудиньо законопослушный гражданин, Промес скрывается от правосудия
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Человек1991
Промес 4 гола , 6 голевых . Клаудиньо 3 гола , 2 голевые. Оба топ игроки , которые могут спокойно играть в основе Топ 5-10 клубов Топ 5 лиг .
+3
-3
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f0rmoceft
У каждого свое мнение...
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Зелёный гопник
Изидор тоже сильнее Промеса!
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ltkmaby
Сильнее всех неугомонный Зе, Федотов не даст соврать 😀
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Александр Олегович
Ответ Зелёный гопник
Изидор тоже сильнее Промеса!
ага и Смолов скажи
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Дмитрий9779
Ответ Даниил К
Как можно их сравнивать, Клаудинье игрок середины, Промес инсайд, у них разные функции, поэтому если посмотреть статистику Промес лучше по гол+пас.
Только он Промеса с Клаудиньо сравнивает,а не с Венделом.Клауд это техника,видение поля,красивые действия,Промес игрок атаки,для РПЛ-топ футболист,он и должен решать.
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Даниил К
Ответ Дмитрий9779
Только он Промеса с Клаудиньо сравнивает,а не с Венделом.Клауд это техника,видение поля,красивые действия,Промес игрок атаки,для РПЛ-топ футболист,он и должен решать.
А ошибся ахах, так почти тоже самое чуть больше голевых, по статье Промес лучше.
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Marienburg
Ответ Даниил К
Как можно их сравнивать, Клаудинье игрок середины, Промес инсайд, у них разные функции, поэтому если посмотреть статистику Промес лучше по гол+пас.
Как можно их сравнивать. Клаудиньо законопослушный гражданин, Промес скрывается от правосудия
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