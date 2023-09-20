«Клаудиньо сильнее Промеса, лучший игрок РПЛ». Пименов о хавбеке «Зенита»

Руслан Пименов назвал Клаудиньо лучшим игроком Мир РПЛ.

Ранее главный тренер « » назвал лучшим игроком России Квинси Промеса: «Один из лучших, с кем я работал, и спокойно может прибавить»

«Абаскаль назвал Промеса самым лучшим футболистом в России?

Лично я считаю, что лучший игрок . Он сильнее Промеса», – сказал бывший игрок сборной России.

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