«Клаудиньо сильнее Промеса, лучший игрок РПЛ». Пименов о хавбеке «Зенита»
Руслан Пименов назвал Клаудиньо лучшим игроком Мир РПЛ.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал лучшим игроком России Квинси Промеса: «Один из лучших, с кем я работал, и спокойно может прибавить»
«Абаскаль назвал Промеса самым лучшим футболистом в России?
Лично я считаю, что Клаудиньо лучший игрок РПЛ. Он сильнее Промеса», – сказал бывший игрок сборной России.
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