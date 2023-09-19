Абаскаль считает Промеса лучшим игроком в России: «Один из лучших, с кем я работал, и спокойно может прибавить»

Гильермо Абаскаль объяснил, почему считает Квинси Промеса лучшим игроком России.

– – лучший игрок в России?

– Для меня – однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает.

В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить. Это действительно хороший игрок, – сказал главный тренер « ».

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