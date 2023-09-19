Абаскаль считает Промеса лучшим игроком в России: «Один из лучших, с кем я работал, и спокойно может прибавить»
Гильермо Абаскаль объяснил, почему считает Квинси Промеса лучшим игроком России.
– Промес – лучший игрок в России?
– Для меня – однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает.
В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить. Это действительно хороший игрок, – сказал главный тренер «Спартака».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Больше всех пострадало «Динамо» — 8 пропущенных от Квинси мячей.
7 голов от Квинси получил «Краснодар».
6 мячей — «Крылья Советов».
По 5 мячей Промес забил в ворота «Мордовии», «Ахмата», «Амкара», «Анжи», «Кубани», «Зенита», «Локомотива» и «Оренбурга».
По 4 мяча — «Торпедо», «Арсеналу», «Рубину», «Факелу» и «Уралу».
По 3 мяча — «Ростову» и «Уфе».
По 2 мяча — «Наполи», «Севилье», ЦСКА, «Сочи»
И по 1 голу — в ворота «Томи», «Химок», «Енисея», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и ПАОКа.
И сегодняшняя передача и гол - просто топ. Но его лучше выпускать на замену, не молодой он уже.
банке. В РПЛ, он как то катируется с аусайдерами