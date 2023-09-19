Абаскаль считает Промеса лучшим игроком в России: «Один из лучших, с кем я работал, и спокойно может прибавить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль объяснил, почему считает Квинси Промеса лучшим игроком России.

Промес – лучший игрок в России?

– Для меня – однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает.

В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить. Это действительно хороший игрок, – сказал главный тренер «Спартака».

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30 комментариев

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Peter Parker
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А у меня вопрос. Он со всеми клубами, когда играет, в порядке. Я не болельщик КБ, но чет кажется, что только с середняками и аутсайдерами он в порядке. Кто подскажет статистику?
На 11 марта были такие цифры, новые можешь сам прикинуть:

Больше всех пострадало «Динамо» — 8 пропущенных от Квинси мячей.

7 голов от Квинси получил «Краснодар».

6 мячей — «Крылья Советов».

По 5 мячей Промес забил в ворота «Мордовии», «Ахмата», «Амкара», «Анжи», «Кубани», «Зенита», «Локомотива» и «Оренбурга».

По 4 мяча — «Торпедо», «Арсеналу», «Рубину», «Факелу» и «Уралу».

По 3 мяча — «Ростову» и «Уфе».

По 2 мяча — «Наполи», «Севилье», ЦСКА, «Сочи»

И по 1 голу — в ворота «Томи», «Химок», «Енисея», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и ПАОКа.
+29
-1
+28
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Slavnov
Голина конечно офигенная,на скорости,мяч за спиной,падает с такой высоты,рядом защитник,так рассчитать,принять и забить...мастер
+16
0
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z.e.r.o
Ответ Дмитрий9779
Вышел сегодня хорошо,спору нет,но куда все девается когда соперники посерьёзнее?
В прошлом году дубль в ворота твоей команды и общие 3:0 забылись? Это только один пример
+9
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Дед Щукарь порожняк не гонит
А у меня вопрос. Он со всеми клубами, когда играет, в порядке. Я не болельщик КБ, но чет кажется, что только с середняками и аутсайдерами он в порядке. Кто подскажет статистику?
+11
-9
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Роман
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
плохо слышно с 10го места...
сразу видно очередной лахтинский
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Peter Parker
На 11 марта были такие цифры, новые можешь сам прикинуть: Больше всех пострадало «Динамо» — 8 пропущенных от Квинси мячей. 7 голов от Квинси получил «Краснодар». 6 мячей — «Крылья Советов». По 5 мячей Промес забил в ворота «Мордовии», «Ахмата», «Амкара», «Анжи», «Кубани», «Зенита», «Локомотива» и «Оренбурга». По 4 мяча — «Торпедо», «Арсеналу», «Рубину», «Факелу» и «Уралу». По 3 мяча — «Ростову» и «Уфе». По 2 мяча — «Наполи», «Севилье», ЦСКА, «Сочи» И по 1 голу — в ворота «Томи», «Химок», «Енисея», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и ПАОКа.
Я смотрю этот сезон. РПЛ и Кубок. Голы - Балтика, Рубин, НН (2) И передачи - Оренбург, Балтика , Урал и Сочи.
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sergspartak
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А у меня вопрос. Он со всеми клубами, когда играет, в порядке. Я не болельщик КБ, но чет кажется, что только с середняками и аутсайдерами он в порядке. Кто подскажет статистику?
ну так он и не молодой уже, конечно с топами тяжело ему.
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КБ Сергей
Когда Антоха хочет, он играет очень мощно. Вот только он всё реже хочет пахать. И никто не может запретить ему исполнять пенальти и стандарты. Команда из-за этого, очень многое теряет. Сегодня он за десять минут сделал результат. Что будет в игре с Динамо, думаю, не знает даже он сам. Но место на поле у него будет железно, причём, на все 90 минут.
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инок
Квинси, конечно, украшение нашего чемпионата и кубка.
И сегодняшняя передача и гол - просто топ. Но его лучше выпускать на замену, не молодой он уже.
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Vladimir mironov
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А у меня вопрос. Он со всеми клубами, когда играет, в порядке. Я не болельщик КБ, но чет кажется, что только с середняками и аутсайдерами он в порядке. Кто подскажет статистику?
Промес, уехал в Европу, там был мертвым, постоянно сидел на
банке. В РПЛ, он как то катируется с аусайдерами
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teo_heel
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
плохо слышно с 10го места...
Ну... как бы в прошлом сезоне была бронза у Спартака. Вы немного отстали от реальности.
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Ветер
Ответ Никита Самарин
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Кержакова забыл в список включить.
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Никита Самарин
Ответ Ебздрогыч
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Ильдар Фарукшин
Блин смешные коменты. Антоха лучший легионер бомбардир в России.. Он уже это доказал и остался в истории ❤️❤️❤️❤️
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трахтенберг месть коней
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А у меня вопрос. Он со всеми клубами, когда играет, в порядке. Я не болельщик КБ, но чет кажется, что только с середняками и аутсайдерами он в порядке. Кто подскажет статистику?
Всем забивал. Кому-то больше кому-то меньше
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ трахтенберг месть коней
Всем забивал. Кому-то больше кому-то меньше
Эт я знаю. Гол + пас 100 очков. Я, про нынешний сезон. уже сам нашёл.
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teo_heel
Ответ BaltikaSPb
Гроза команд из второй восьмерки
Ничего так, что Промес забивал абсолютно всем командам РПЛ, против которых ему довелось играть?
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teo_heel
Ответ КБ Сергей
Когда Антоха хочет, он играет очень мощно. Вот только он всё реже хочет пахать. И никто не может запретить ему исполнять пенальти и стандарты. Команда из-за этого, очень многое теряет. Сегодня он за десять минут сделал результат. Что будет в игре с Динамо, думаю, не знает даже он сам. Но место на поле у него будет железно, причём, на все 90 минут.
Пашет он всегда, не всегда физически тянет правда. Возраст даёт знать потихоньку.
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teo_heel
Ответ Booligan
А когда-то у нас играли Вагнер, Халк, Витсель. Это чудо кстати тоже застало ту эпоху и максимум он котировался во 2-3 десятке. Времена изменились
Ну Халк реально был хорош, Витсель неплох, но не особо крут... Вагнер... просто был. Промес вырос в отличного игрока по ходу карьеры в Спартаке.
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Peter Parker
А почему нет? Из тех кто сейчас есть, Промес и на европейском уровне поиграл и в сборной 50 матчей набрал. В России есть трофеи и достижения. Статистика его говорит сама за себя, сбавлять он пока вроде не планирует. Промес, объективно, самый сильный сейчас в Рпл
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