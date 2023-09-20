Начо про 1:0 с «Унионом»: «Знаем про магию «Бернабеу». Беллингем рожден для игры за «Реал», повезло, что он с нами»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Унион Берлин Начо Фернандес Джуд Беллингем Футбол

Начо Фернандес считает, что призвание Джуда Беллингема – играть за «Реал».

Английский новичок мадридцев принес команде победу в домашней игре Лиги чемпионов против «Униона» (1:0) на 94-й минуте.

«Мы знаем про магию этого стадиона. Мы могли выиграть этот матч на несколько минут раньше, но главное – три очка.

Мы провели цельный матч и нанесли много ударов. Играть нам было комфортно, и мы счастливы. Мы могли обеспечить победу раньше, но это Лига чемпионов, любая команда способна создавать проблемы, и важно набирать 3 очка.

Джуд рожден для игры за «Реал», нам повезло, что он с нами. Пускай продолжает забивать», – заявил защитник в эфире Movistar.

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13 комментариев

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corazón blanco
Волю к победе у этой команды не отнять. Тем более было бы не справедливо после стольких моментов у ворот Униона, если бы этот матч завершился в ничью. Перед матчем игроки Униона много говорили о том, что едут дать настоящий бой, а не любоваться Бернабеу, но в итоге просто весь матч играли на отбой и даже не помышляли об атаках.
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igls54
Хэй, Джуд, смелей вперёд,
Ты рожден был исполнить это...(П. Маккартни)
+10
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Этот Райола хочет денег
Надеюсь, Реал как всегда ранее, сделает правильные выводы из неудач прошлого сезона. Чем они и сильны- не возводят в абсолют однажды выбранную удачную тактику, не стесняются признавать ошибки и перестраивать игру и состав. Скажу для кого то ересь, но вовремя избавляться от ветеранов, пусть даже легендарных и заслуженных - это их сильная сторона. В Барсе также действовал Гвардиола-итог всем известен- 2 победы в ЛЧ.
+6
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Маулен Габбасов
Ответ yarmuck
Какая магия?? 94 минуты не могли раскатать команду уровня Антверпен))
В каком месте один уровень?
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Ноябрьский Набат
А мне понравился сегодня Модрич...
Были конечно и ошибки с его стороны и т.д.
Но он как молодой догонял все мячи, делал "черновуху", пытался обострять, бил в створ опасно. А Реал ещё думал продлевать с ним контракт или нет🤦 да Он лучше многих молодых !!! Но.... видно уже с возрастом, физически немного просаживается. Но я весь матч именно за ним смотрел. Как он при атаках Реала встаёт по центру и просто дирижирует, не идя вперёд к воротам. Отскоки, передачи на фланги, и т.д.
Магия, а не футболист... 💥
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romanisti89
Ответ yarmuck
Уровень Антверпена даже выше
Уровень Антверпена выше только в интеллектуальном плане, по сравнению с тобой причем
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VuNePonimaete
Ответ Этот Райола хочет денег
Надеюсь, Реал как всегда ранее, сделает правильные выводы из неудач прошлого сезона. Чем они и сильны- не возводят в абсолют однажды выбранную удачную тактику, не стесняются признавать ошибки и перестраивать игру и состав. Скажу для кого то ересь, но вовремя избавляться от ветеранов, пусть даже легендарных и заслуженных - это их сильная сторона. В Барсе также действовал Гвардиола-итог всем известен- 2 победы в ЛЧ.
а кого Гвардиола из ветеранов Барселоны выкинул?
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