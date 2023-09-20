Начо про 1:0 с «Унионом»: «Знаем про магию «Бернабеу». Беллингем рожден для игры за «Реал», повезло, что он с нами»

Начо Фернандес считает, что призвание Джуда Беллингема – играть за «Реал».

Английский новичок мадридцев принес команде победу в домашней игре Лиги чемпионов против « » (1:0) на 94-й минуте.

«Мы знаем про магию этого стадиона. Мы могли выиграть этот матч на несколько минут раньше, но главное – три очка.

Мы провели цельный матч и нанесли много ударов. Играть нам было комфортно, и мы счастливы. Мы могли обеспечить победу раньше, но это Лига чемпионов, любая команда способна создавать проблемы, и важно набирать 3 очка.

рожден для игры за « », нам повезло, что он с нами. Пускай продолжает забивать», – заявил защитник в эфире Movistar.

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