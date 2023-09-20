Начо про 1:0 с «Унионом»: «Знаем про магию «Бернабеу». Беллингем рожден для игры за «Реал», повезло, что он с нами»
Начо Фернандес считает, что призвание Джуда Беллингема – играть за «Реал».
Английский новичок мадридцев принес команде победу в домашней игре Лиги чемпионов против «Униона» (1:0) на 94-й минуте.
«Мы знаем про магию этого стадиона. Мы могли выиграть этот матч на несколько минут раньше, но главное – три очка.
Мы провели цельный матч и нанесли много ударов. Играть нам было комфортно, и мы счастливы. Мы могли обеспечить победу раньше, но это Лига чемпионов, любая команда способна создавать проблемы, и важно набирать 3 очка.
Джуд рожден для игры за «Реал», нам повезло, что он с нами. Пускай продолжает забивать», – заявил защитник в эфире Movistar.
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Ты рожден был исполнить это...(П. Маккартни)
Были конечно и ошибки с его стороны и т.д.
Но он как молодой догонял все мячи, делал "черновуху", пытался обострять, бил в створ опасно. А Реал ещё думал продлевать с ним контракт или нет🤦 да Он лучше многих молодых !!! Но.... видно уже с возрастом, физически немного просаживается. Но я весь матч именно за ним смотрел. Как он при атаках Реала встаёт по центру и просто дирижирует, не идя вперёд к воротам. Отскоки, передачи на фланги, и т.д.
Магия, а не футболист... 💥