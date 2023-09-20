«Реал» выиграл все 6 матчей с начала сезона. Дальше – гостевое дерби с «Атлетико»
«Реал» продлил серию побед на старте сезона до 6 матчей.
Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Унион» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого она выиграла все 5 игр в чемпионате Испании.
24 сентября «Реал» ждет мадридское дерби. Матч против «Атлетико» пройдет в гостях.
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Хала Мадрид!