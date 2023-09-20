«Реал» выиграл все 6 матчей с начала сезона. Дальше – гостевое дерби с «Атлетико»

Теги Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Футбол

«Реал» продлил серию побед на старте сезона до 6 матчей.

Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Унион» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого она выиграла все 5 игр в чемпионате Испании.

24 сентября «Реал» ждет мадридское дерби. Матч против «Атлетико» пройдет в гостях.

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32 комментария

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xDe xDe
С матрасами трудно будет. Ни Вини, ни даже Гюлер не восстановятся ещё к матчу, а сейчас у нас в атаке откровенная импотенция, с учётом крайне слабой формы Родриго. Нельзя целые матчи уповать на гениальность Беллингема и прыжки Хоселу.
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corazón blanco
Ответ Ansu Fati
Да простят меня болелы Реала за горькую правду, но 28 октября Барселона опять в одну калитку покалечит сливочных. 2 удара в створ это максимум, что создаст Реал в том матче. Тем более у Барселоны это будет 3ья подряд игра дома, а у Реала 3ья подряд в гостях.
Если бы этот матч состоялся здесь и сейчас. Я возможно бы и согласился с Вами, но кто знает что будет через месяц, восстановятся у Мадрида травмированные, плюс возможно добавится кто-то еще, у Барселоны тоже никто не застрахован от травм + будет очередной перерыв на матчи сборных. Сейчас Барселона после международного перерыва и шикарных дебютов португальцев очень хороша, но Мадрид не настолько плох, чтобы ставить на нем крест, тем более когда еще до матча может произойти много чего.
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RealM_13
Ответ xDe xDe
С матрасами трудно будет. Ни Вини, ни даже Гюлер не восстановятся ещё к матчу, а сейчас у нас в атаке откровенная импотенция, с учётом крайне слабой формы Родриго. Нельзя целые матчи уповать на гениальность Беллингема и прыжки Хоселу.
Не понимаю почему Браиму Диасу не дают нормальное время.
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Granero-24
Честно - эти победы добываются очень и очень тяжело...
Хала Мадрид!
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corazón blanco
Ответ v.belorussky
Удачи матрасам против фк Отскок!
Отскок в моем понимании если бы Мадрид играл в стиле Униона, отбивался весь матч, вратарь бы творил чудеса в рамке, а команда убежала бы в контратаку в концовке и забила бы гол. А так Мадрид имел тотальное преимущество и смог довести встречу до логического завершения.
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Evergreen
Да, но большинство побед валидольные. Такое бывает либо в чемпионских сезонах, когда важно вытаскивать матчи с аутсайдерами 1-0 на 85-й минуте на характере и добыть 3 очка, либо скоро магия закончится и будет больно
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Roman Betenya
Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
Будут примеры помощи со стороны арбитров? Не умозрительные, а доказанные? Балабол.
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h4ww7xkqkz
Ответ Ansu Fati
Да простят меня болелы Реала за горькую правду, но 28 октября Барселона опять в одну калитку покалечит сливочных. 2 удара в створ это максимум, что создаст Реал в том матче. Тем более у Барселоны это будет 3ья подряд игра дома, а у Реала 3ья подряд в гостях.
Опять в одну калитку?Это ты про последний матч на Камп Ноу с Реалом?)
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Zemanuha
Думаю должны побеждать катлетов.
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RealJon
Ответ baccardos
Симеоне очень круто перестроил команду и сделал ее атакующей. Нам будет не просто однозначно с нынешней формой.
именно такая Катлетико и на руку Мадрида.
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Brigande
Ответ baccardos
Симеоне очень круто перестроил команду и сделал ее атакующей. Нам будет не просто однозначно с нынешней формой.
Так это ж хорошо для Мадрида . Значит будут свободные зоны которые есть кому атаковать в нынешнем Мадриде
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bel01
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ArnoNeputevy
Выиграл. Другой вопрос - как...
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Dastanation
Ответ baccardos
Симеоне очень круто перестроил команду и сделал ее атакующей. Нам будет не просто однозначно с нынешней формой.
особенно с валенсией и лацио очень атакующая игра была. Они боятся Реал больше, так что все норм
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h4ww7xkqkz
Ответ ArnoNeputevy
Выиграл. Другой вопрос - как...
Как?Забили победный гол и выиграли
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