«Реал» выиграл все 6 матчей с начала сезона. Дальше – гостевое дерби с «Атлетико»

«Реал» продлил серию побед на старте сезона до 6 матчей.

Команда Карло Анчелотти сегодня одолела « » (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого она выиграла все 5 игр в чемпионате .

24 сентября « » ждет мадридское дерби. Матч против « » пройдет в гостях.

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