«Реал» 30 раз пробил по воротам «Униона» – выиграли 1:0. У берлинцев 3 удара и ни одного – в створ

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Джуд Беллингем Футбол

«Реал» нанес 30 ударов по воротам «Унион Берлин».

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Унион» (1:0) благодаря голу Джуда Беллингема на 94-й минуте.

За матч «Реал» нанес 30 ударов по воротам «Униона», 7 раз попав в створ. Команда из Берлина пробила по воротам соперника 3 раза, не нанеся ни одного удара в створ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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31 комментарий

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corazón blanco
Ответ xDe xDe
Унион реально здорово оборонялся, а Мадрид весьма и весьма посредственно провёл встречу, плюс в нескольких моментах откровенно не везло. Отдельный вопрос: Родриго - что с тобой? Поразительный просто спад бразильца.
И все равно Анчелотти не снимает его с игры, когда есть Браим Диас. Столько моментов упустил, Родриго по началу сезона очень плох
+33
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xDe xDe
Унион реально здорово оборонялся, а Мадрид весьма и весьма посредственно провёл встречу, плюс в нескольких моментах откровенно не везло. Отдельный вопрос: Родриго - что с тобой? Поразительный просто спад бразильца.
+33
-8
+25
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xDe xDe
Ответ corazón blanco
И все равно Анчелотти не снимает его с игры, когда есть Браим Диас. Столько моментов упустил, Родриго по началу сезона очень плох
Вот-вот. Я тоже не понял упрямости Карло. Видно, что у Гоэса вообще не идёт игра, а немцы обороняются очень плотно - Карло, ну выпусти ты Браима, команде нужен такой игрок. Пусть финтит, обводит, вносит индивидуальное мастерство - как ещё вскрывать такую оборону? Тут явный консерватизм в плохом смысле этого слова.
+16
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vcaireac
Статистика хорошая,но реализация просто кошмар.Нет наконечника,без Карима атака совсем осиротела.Боюсь таких матчей нас ждет очень много впереди...
О разгромах соперников нам остается только мечтать.
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Акира_1
Победил атакующий футбол по сути, ибо Берлин даже контратак не провели, только оборона всей командой.
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Стахович
Позор Берлину.Они и не пытались играть.Лучше бы в ЛЧ был Байер Алонсо
+8
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Эркинбек Апаканов
Без Вини нет креативности в атаке(
+6
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nazim1990
а вы заметили что рефери вечно путался под ногами ?
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vcaireac
Ответ Brigande
С Каримом точно так же мучались с командами такого типа , так что тут ничего нового.
Мучались согласен.Но Хоселу всё-таки не равноценная замена Кариму.С французом была увереность что он в любой момент зарешает.Лично у меня,о Хоселу такого не скажешь.
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RealJon
Это не был день Хочелу, но, назвать его мазилой нельзя, просто не повезло. А вот Родриго пока выглядит потерянном. Кто смотрит игры Реала понимает
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RealJon
Ответ Zemanuha
Васкес-это минус один на поле. Самый слабый игрок Реала сейчас.
О его действии можно читать в исторических книгах, всем понятно что он будет делать с мячом дальше. рука-лицо...
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VuNePonimaete
Ответ Эркинбек Апаканов
Без Вини нет креативности в атаке(
Как играет Родриго... это просто ###### ##### #####. Не могу спокойно наблюдать за его действиями на поле
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Brigande
Ответ vcaireac
Статистика хорошая,но реализация просто кошмар.Нет наконечника,без Карима атака совсем осиротела.Боюсь таких матчей нас ждет очень много впереди... О разгромах соперников нам остается только мечтать.
С Каримом точно так же мучались с командами такого типа , так что тут ничего нового.
+3
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Ruslan3132
нервная игра получилась, Хоселу сильно не везло, мог пару голов закинуть. Заслуженная победа Реала
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xDe xDe
Ответ VuNePonimaete
Родриго занял статус сына Переса? Ведь Фло и в правду его очень любит
Правильно любит, но когда игра не идёт у человека, на скамейке есть дриблёр в хорошей форме, а в атаку СРОЧНО нужно добавить новые краски - тут любовь ни при чём, изменения так-то нужно вносить.
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Стахович
Ответ Zemanuha
Васкес-это минус один на поле. Самый слабый игрок Реала сейчас.
Благо летом контракт истекает
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Собака-буддист
Качественный автобус из германии это и правда аномально. Обычно все команды прессингующие, а тут вот такой сюрприз
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ArnoNeputevy
Королевская эффективность.
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Vovka Vovka
Ответ xDe xDe
Унион реально здорово оборонялся, а Мадрид весьма и весьма посредственно провёл встречу, плюс в нескольких моментах откровенно не везло. Отдельный вопрос: Родриго - что с тобой? Поразительный просто спад бразильца.
да,что то с ним не то.но я верю в него,у него чуйка на то,где нужно оказаться для гола все наладится.
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марк макаров
Ответ RealJon
Это не был день Хочелу, но, назвать его мазилой нельзя, просто не повезло. А вот Родриго пока выглядит потерянном. Кто смотрит игры Реала понимает
в смысле, нельзя? Хоселу сегодня запорол 4-5 голевых/полуголевых моментов. Как еще его назвать? он пррсто не готов играть на таком уровне.
Родриго - тоже ’минус один игрок’. Нужно сажать, наверное. Браиму требуется практика ✊️
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VuNePonimaete
Ответ xDe xDe
Правильно любит, но когда игра не идёт у человека, на скамейке есть дриблёр в хорошей форме, а в атаку СРОЧНО нужно добавить новые краски - тут любовь ни при чём, изменения так-то нужно вносить.
я то согласен, но для Переса это измена
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Булат Кошкимбаев
Ответ xDe xDe
Вот-вот. Я тоже не понял упрямости Карло. Видно, что у Гоэса вообще не идёт игра, а немцы обороняются очень плотно - Карло, ну выпусти ты Браима, команде нужен такой игрок. Пусть финтит, обводит, вносит индивидуальное мастерство - как ещё вскрывать такую оборону? Тут явный консерватизм в плохом смысле этого слова.
А когда Анчи делал что-то иное? Он может одной схемой и составом все матчи отыграть.
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VuNePonimaete
Ответ xDe xDe
Унион реально здорово оборонялся, а Мадрид весьма и весьма посредственно провёл встречу, плюс в нескольких моментах откровенно не везло. Отдельный вопрос: Родриго - что с тобой? Поразительный просто спад бразильца.
Родриго занял статус сына Переса? Ведь Фло и в правду его очень любит
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ilyystylEupp
инвалиды
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#SharkTeam
А вот Сити три гола забил
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