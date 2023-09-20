«Реал» 30 раз пробил по воротам «Униона» – выиграли 1:0. У берлинцев 3 удара и ни одного – в створ
«Реал» нанес 30 ударов по воротам «Унион Берлин».
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Унион» (1:0) благодаря голу Джуда Беллингема на 94-й минуте.
За матч «Реал» нанес 30 ударов по воротам «Униона», 7 раз попав в створ. Команда из Берлина пробила по воротам соперника 3 раза, не нанеся ни одного удара в створ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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О разгромах соперников нам остается только мечтать.
Родриго - тоже ’минус один игрок’. Нужно сажать, наверное. Браиму требуется практика ✊️