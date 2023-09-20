«Реал» 30 раз пробил по воротам «Униона» – выиграли 1:0. У берлинцев 3 удара и ни одного – в створ

«Реал» нанес 30 ударов по воротам «Унион Берлин».

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов « » обыграл «Унион» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте.

За матч «Реал» нанес 30 ударов по воротам «Униона», 7 раз попав в створ. Команда из пробила по воротам соперника 3 раза, не нанеся ни одного удара в створ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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