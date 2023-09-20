Беллингем забил 6 голов за 6 игр в «Реале». Половина из них – после 80-й минуты

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Федерико Вальверде Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем принес «Реалу» победу над «Унионом» в Лиге чемпионов.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник воспользовался рикошетом после удара Федерико Вальверде и отправил мяч в сетку.

Англичанин отметился голами в 5 из 6 игр в составе «Реала». Всего у него 6 мячей за это время, причем 3 из них – после 80-й минуты. Так, ранее на 81-й минуте он забил «Сельте» (1:0), на 95-й – «Хетафе» (2:1).

Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.

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50 комментариев

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corazón blanco
В нужное время оказался в нужном месте. В очередной раз принес победу Мадриду - бриллиант.
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Фёдор Кузнецов
Вот всё говорили про Унион, как они хорошо играют какой прогресс у клуба, но я увидел 90 минкт автобуса сегодня от Униона
+35
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xDe xDe
Ответ corazón blanco
В нужное время оказался в нужном месте. В очередной раз принес победу Мадриду - бриллиант.
Ну, справедливости ради, там если бы не Джуд, то Браим бы заносил мяч.
+16
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Raul14
топище
+15
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Николай Зеленкин
Беллингем творит джудеса
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TylerDurden
Ответ Фёдор Кузнецов
Вот всё говорили про Унион, как они хорошо играют какой прогресс у клуба, но я увидел 90 минкт автобуса сегодня от Униона
Так это они хорошо играют и это прогресс у клуба: дебют в ЛЧ против Таноса ЛЧ. Сам стиль, шаблонность, вымуштрованность Униона широко известна и именно в этом стиле они чуть не затащили 1 очко. Ты ждал бразильской самбы? У них 6-7 состав БЛ по стоимости.
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Rested
Ответ Фёдор Кузнецов
Вот всё говорили про Унион, как они хорошо играют какой прогресс у клуба, но я увидел 90 минкт автобуса сегодня от Униона
А у них варианты против Реала в ЛЧ есть?почти дотерпели
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PokaNeBatya
Ответ Rio de Janeiro
Если без хайпа и плюсодрочерства, кто-нибудь может объяснить в чём его уникальность?
разносторонний игрок , который может как отобрать мяч , так и выдать передачу аля Де Брюйне, есть навык находиться там где нужно в подходящий момент и фартовый по своему , именно в этом голе замыкать мог и Браим , но на доли секунды Джуд оказлся раньше на мяче . Это то что я заметил за те игры что он играет в Реале, за его игрой в Боруссии не наблюдал .
+8
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Ramin Nuriev
Ответ Фёдор Кузнецов
Вот всё говорили про Унион, как они хорошо играют какой прогресс у клуба, но я увидел 90 минкт автобуса сегодня от Униона
Они все таки с Реалом на выезде играли. Не забей Биллингем на последней минуте и такой подход был бы полностью оправдан.
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Армен Онфрой
Новый Рамос в команде)
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Этот Райола хочет денег
Дядюшка Фло может записать в актив очередной удачный трансфер
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PokaNeBatya
дело Рамоса живёт
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Виталий Ан
Ответ Фёдор Кузнецов
Вот всё говорили про Унион, как они хорошо играют какой прогресс у клуба, но я увидел 90 минкт автобуса сегодня от Униона
Весь Унион стоит как один Беллингем, конечно у них уровень совершенно другой. Видно было что не закрывались без надежды на атаку. Лично у меня вызвали уважение. Не могу назвать это автобусом. Более классные футболисты у Реала на каждом участке поля( ну разве что не форварды). Просто заставляли вжиматься к воротам.
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nurlan-zenit
Настоящая палочка-выручалочка в этом сезоне. Но, конечно, тот объем, который выдаёт Джуд каждую игру, это просто невероятно. Главное, чтобы его хватило на весь сезон.
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devran sadik
В который раз Реал на последних минутах выносит матч. Мощная у команды психическая устойчивость и я бы сказал установка на победу в концовках...
и не скажешь же, что просто везёт...
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Burak Orel
Как же везет чсвшнику
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Alexander Baresi
Joker 🃏
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Дороф
Ответ Эркинбек Апаканов
Кто-нибудь регибергу обясните что такое оффсайд! Где он увидел там оффсайд?
Ты про рофлоберку?
Брось затею что-то ему объяснять, его не спасти
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NomerSports
интересно сколько он так будет спасать )
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Aleksey001
Ответ Анатолий Magicbrain
Новые папины дочки и то не так унылы как сегодняшняя игра сливочных
30 ударов. Не 5,не 10. 30!
Обстучали весь каркас ворот.
По игре и моментам это разгром, мяч просто не шёл в ворота. Такое бывает.
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Hans Zimmer
хорош
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D-oh!
Просто красава, Джуд
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Анатолий Magicbrain
Новые папины дочки и то не так унылы как сегодняшняя игра сливочных
скажи за это спасибо Уиниону
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Alex Rhea
Камавинга и Беллингем это таланты масштаба лучших полузащитников прошлого, про Тчуамени пока что такого не скажешь, как и Вальверде.
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Эркинбек Апаканов
Палочка выручалочка Реала и Анчелотти.
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