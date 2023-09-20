Джуд Беллингем принес «Реалу» победу над «Унионом» в Лиге чемпионов.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник воспользовался рикошетом после удара и отправил мяч в сетку.

Англичанин отметился голами в 5 из 6 игр в составе « ». Всего у него 6 мячей за это время, причем 3 из них – после 80-й минуты. Так, ранее на 81-й минуте он забил «Сельте» (1:0), на 95-й – «Хетафе» (2:1).

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch