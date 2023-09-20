Беллингем забил 6 голов за 6 игр в «Реале». Половина из них – после 80-й минуты
Джуд Беллингем принес «Реалу» победу над «Унионом» в Лиге чемпионов.
На 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник воспользовался рикошетом после удара Федерико Вальверде и отправил мяч в сетку.
Англичанин отметился голами в 5 из 6 игр в составе «Реала». Всего у него 6 мячей за это время, причем 3 из них – после 80-й минуты. Так, ранее на 81-й минуте он забил «Сельте» (1:0), на 95-й – «Хетафе» (2:1).
Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.
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и не скажешь же, что просто везёт...
Брось затею что-то ему объяснять, его не спасти
Обстучали весь каркас ворот.
По игре и моментам это разгром, мяч просто не шёл в ворота. Такое бывает.