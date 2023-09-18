Гари Невилл: «Ни один фанат «МЮ» с мозгами не злится на Тен Хага в первую очередь. Состав должен быть намного сильнее при таких тратах. Но лучшие менеджеры работают не в «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Оле-Гуннар Сульшер Жозе Моуринью Луи ван Гал Дэвид Мойес премьер-лига Англия Ральф Рангник Андре Онана Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Расмус Хейлунд Футбол

Гари Невилл считает, что в проблемах «Манчестер Юнайтед» виновато руководство.

«Сейчас я просто надеюсь, что это просто тяжелое начало, что это не повторение тех проблем, которые мы видели при Моуринью, ван Гале, Мойесе, Рангнике, Сульшере.

Ни один известный мне фанат «МЮ», у которого есть мозг, не злится в первую очередь на тен Хага. Болельщики хотят, чтобы сменилось руководство, им нужна стабильность, футболисты, преданные своему делу. И я не думаю, что так можно сказать про этих игроков. Я задаюсь вопросом, насколько они вообще хороши.

За последние 10-11 лет этот клуб перевернулся с ног на голову со спортивной точки зрения, и это связано с пожеланиями тренеров. И вот это произошло вновь.

Это игроки Эрика тен Хага, те, кого он хотел. Моуринью приглашал тех, кого он хотел: Лукаку, Погба. Ван Гал стремился брать техничных футболистов, левоногих центральных защитников, левых защитников и так далее. Все они приводили тех, кто им был нужен. Я надеялся, что в этот раз в основе всего будет более сильный спортивный проект, но «МЮ» снова позволил тренеру влиять на трансферы, и меня это беспокоит. Руководство недостаточно сильное.

Если говорить о лучших менеджерах Англии и Европы, они не в «МЮ». С учетом того, сколько денег «Юнайтед» потратил на этот состав, он должен быть намного сильнее.

Они подписали Онана, Хейлунда и Маунта. Стали ли они сильнее?» – задался вопросом экс-защитник «МЮ».

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27 комментариев

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pit4er
На тен Хага надо меньше злиться, потому что состав должен быть сильнее, или это всё-таки его игроки, которых он хотел, не усилили команду?
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кэпко
А почему при топаре 7Хаге игроки деградируют? Варан, Каземиро, Мартинез, Спиннер. Сравните с Клоппом, который из ноунеймов д
лепит топарей.
+16
-3
+13
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kusto
Этот спич сильный, и подход подобный уже всплывал, но у меня один вопрос: вы верите в то, что Гвардиоле трансферы навязывают? Или Фергюсону покупку игроков спускали сверху? Или забыли, как с потрохами сожрали ПСЖ и тот же МЮ за навязанных их тренерам Месси и Роналду, соответственно? Или на секунду сомневаетесь, что при первой же неудаче главный тренер не разведёт руками, намекая на то, что играет теми, кто есть, а не теми, кого хотел? Что вообще за олигофреническая мысль, что для воплощения собственных идей тренер должен гадать, кого ему подпишут?
+12
-7
+5
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Руслан
Я не понимаю болел МЮ в Англии, почему они не байкотируют пару домашних матчей МЮ, не став ходить на матчи. Стадион чтоб пустовал. Чтоб акции упали и сразу глейзеры думали о продаже клуба. Это единственный и простой вариант.
+8
-3
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Chyngyz Orozaliev
Он идиот?) ладно бы МЮ сливал Сити, Ливерпулю итд, но МЮ сливает Брайтонам, у которых трат меньше, как можно это оправдывать))
+7
-2
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войд
Ответ Антимосковский
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🤡
+6
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ko5t1k1330
Виновато руководство в том, что доверилось тренеру, который влияет на трансферную политику, и приводит слабых игроков, но не надо винить Тен Хага… Невилл будто никого обидеть не хочет, и всех задевает.

На трансферы новые на протяжении сезона смотреть надо, конечно, но действительно пугает то, что толковые игроки уже Вест Хэмы с Астон Виллами предпочитают МЮ, и менеджеры этих клубов договариваются за вменяемые деньги
+3
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ Антимосковский
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Говоришь на меня, переводишь на себя:)))
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eRo
вспоминается мем с гусем:
"а кто игроков выбирал, падла?". это не 7хаг чтоль усирался, что ему нужен аргентинский Фил Джонс, беспонтовый спиннер, Маунта требовал подписать за любые деньги, Холанда с АлиЭкспресса заказывал кто?
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Тухель
Ответ Руслан
Я не понимаю болел МЮ в Англии, почему они не байкотируют пару домашних матчей МЮ, не став ходить на матчи. Стадион чтоб пустовал. Чтоб акции упали и сразу глейзеры думали о продаже клуба. Это единственный и простой вариант.
Детский лепет. МЮ продает абонементов перед началом сезоном тыс на 50 https://footballhd.ru/allnews/anglianews/268955-manchester-yunayted-prodal-bolee-50-tys-abonementov-na-buduschiy-sezon.html
Какая разница ходят люди или нет, если они уже заплатили. Да и там очередь за этими абонементами, ты не купишь, то купят другие, которые ждут своей очереди годами, а то и десятилетиями.
+5
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ ML26
А разве игроков не покупают для тен хага? Почти все трансферы при нем так или иначе связаны с голландской лигой или голландцами. Прошлым летом до конца бегал за Де Йонгом, а потом пришлось экстренно брать Каземиро. И то он не играл толком до 10 тура, потому что он не был знаком с «философией» тренера. Кем он себя возомнил, черт возьми? Почему все нормальные тренера подбирают игроков по скиллам, а этому шарлатану только игроков, которые в Эредивизе поиграли подавай. Мне по человечески жаль будет тренера, который этот нелеквид разбирать будет
МЮ подбирает то что осталось от реально топ клубов , вообще сейчас купить топ игроков почти невозможно
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a2wai
Ответ Дмитрий Сидоров
В МЮ вообще проклятие какое-то - последние 10 лет игроки, переходящие в Юнайтед, стабильно деградируют. Ни одного игрока, который вышел в составе дьяволов на качественно новый уровень более, чем на один сезон подряд. Даже сейчас: герои прошлого сезона - Мартинес и Каземиро - начали просто ужасно. Но Тен Хаг сам форсировал провальный трансфер Антони. Это изначально был крайне рискованный переход ноунейма за огромные деньги. Его вину отрицать бессмысленно.
Самое смешное, что Тен Хаг форсировал этот переход еще в момент своего прихода в начале лета, в начале лета Аякс был готов отдать его за приемлимые деньги, но руководители спортивного блока МЮ положили большой и мясистый на просьбы тренера, а когда они все же сдались и вышли на клуб, Аякс заставил МЮ вывалить сотку за середняка.
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Руслан
Ответ Тухель
Детский лепет. МЮ продает абонементов перед началом сезоном тыс на 50 https://footballhd.ru/allnews/anglianews/268955-manchester-yunayted-prodal-bolee-50-tys-abonementov-na-buduschiy-sezon.html Какая разница ходят люди или нет, если они уже заплатили. Да и там очередь за этими абонементами, ты не купишь, то купят другие, которые ждут своей очереди годами, а то и десятилетиями.
Я бы просто хотел посмотреть, произойди это. Как ещё продадут при полном отсутствии болельщиков на пару матчей.
Ну вот жаль да что болелы этого не делают совместно договаривались. Реально сработал бы.
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yalyon
ну да, действительно, у брайтона же сильнее состав
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ML26
А разве игроков не покупают для тен хага? Почти все трансферы при нем так или иначе связаны с голландской лигой или голландцами. Прошлым летом до конца бегал за Де Йонгом, а потом пришлось экстренно брать Каземиро. И то он не играл толком до 10 тура, потому что он не был знаком с «философией» тренера. Кем он себя возомнил, черт возьми? Почему все нормальные тренера подбирают игроков по скиллам, а этому шарлатану только игроков, которые в Эредивизе поиграли подавай.

Мне по человечески жаль будет тренера, который этот нелеквид разбирать будет
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a2wai
Гари с одной стороны пытается быть спокойным, с другой ведет себя как паникер.
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iegord
То есть, по мнение Невилла, это не Тен Хаг просил менеджеров МЮ перевезти в Манчестер половину Эредивизии? В таком случае у них как-то резко проснулась любовь к голландскому футболу
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Tim1ks
сам сказал, что виноват Хаг, сам говорит, что любой адекватный болельщик не будет винить тренера.
походу Невилл неадекватный
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Дмитрий Сидоров
В МЮ вообще проклятие какое-то - последние 10 лет игроки, переходящие в Юнайтед, стабильно деградируют. Ни одного игрока, который вышел в составе дьяволов на качественно новый уровень более, чем на один сезон подряд. Даже сейчас: герои прошлого сезона - Мартинес и Каземиро - начали просто ужасно. Но Тен Хаг сам форсировал провальный трансфер Антони. Это изначально был крайне рискованный переход ноунейма за огромные деньги. Его вину отрицать бессмысленно.
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