Гари Невилл: «Ни один фанат «МЮ» с мозгами не злится на Тен Хага в первую очередь. Состав должен быть намного сильнее при таких тратах. Но лучшие менеджеры работают не в «Юнайтед»
Гари Невилл считает, что в проблемах «Манчестер Юнайтед» виновато руководство.
«Сейчас я просто надеюсь, что это просто тяжелое начало, что это не повторение тех проблем, которые мы видели при Моуринью, ван Гале, Мойесе, Рангнике, Сульшере.
Ни один известный мне фанат «МЮ», у которого есть мозг, не злится в первую очередь на тен Хага. Болельщики хотят, чтобы сменилось руководство, им нужна стабильность, футболисты, преданные своему делу. И я не думаю, что так можно сказать про этих игроков. Я задаюсь вопросом, насколько они вообще хороши.
За последние 10-11 лет этот клуб перевернулся с ног на голову со спортивной точки зрения, и это связано с пожеланиями тренеров. И вот это произошло вновь.
Это игроки Эрика тен Хага, те, кого он хотел. Моуринью приглашал тех, кого он хотел: Лукаку, Погба. Ван Гал стремился брать техничных футболистов, левоногих центральных защитников, левых защитников и так далее. Все они приводили тех, кто им был нужен. Я надеялся, что в этот раз в основе всего будет более сильный спортивный проект, но «МЮ» снова позволил тренеру влиять на трансферы, и меня это беспокоит. Руководство недостаточно сильное.
Если говорить о лучших менеджерах Англии и Европы, они не в «МЮ». С учетом того, сколько денег «Юнайтед» потратил на этот состав, он должен быть намного сильнее.
Они подписали Онана, Хейлунда и Маунта. Стали ли они сильнее?» – задался вопросом экс-защитник «МЮ».
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лепит топарей.
На трансферы новые на протяжении сезона смотреть надо, конечно, но действительно пугает то, что толковые игроки уже Вест Хэмы с Астон Виллами предпочитают МЮ, и менеджеры этих клубов договариваются за вменяемые деньги
"а кто игроков выбирал, падла?". это не 7хаг чтоль усирался, что ему нужен аргентинский Фил Джонс, беспонтовый спиннер, Маунта требовал подписать за любые деньги, Холанда с АлиЭкспресса заказывал кто?
Какая разница ходят люди или нет, если они уже заплатили. Да и там очередь за этими абонементами, ты не купишь, то купят другие, которые ждут своей очереди годами, а то и десятилетиями.
Ну вот жаль да что болелы этого не делают совместно договаривались. Реально сработал бы.
Мне по человечески жаль будет тренера, который этот нелеквид разбирать будет
походу Невилл неадекватный