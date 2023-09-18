Гари Невилл: «Ни один фанат «МЮ» с мозгами не злится на Тен Хага в первую очередь. Состав должен быть намного сильнее при таких тратах. Но лучшие менеджеры работают не в «Юнайтед»

Гари Невилл считает, что в проблемах «Манчестер Юнайтед» виновато руководство.

«Сейчас я просто надеюсь, что это просто тяжелое начало, что это не повторение тех проблем, которые мы видели при , ван Гале, , , .

Ни один известный мне фанат «МЮ», у которого есть мозг, не злится в первую очередь на тен . Болельщики хотят, чтобы сменилось руководство, им нужна стабильность, футболисты, преданные своему делу. И я не думаю, что так можно сказать про этих игроков. Я задаюсь вопросом, насколько они вообще хороши.

За последние 10-11 лет этот клуб перевернулся с ног на голову со спортивной точки зрения, и это связано с пожеланиями тренеров. И вот это произошло вновь.

Это игроки Эрика тен Хага, те, кого он хотел. Моуринью приглашал тех, кого он хотел: Лукаку, Погба. Ван Гал стремился брать техничных футболистов, левоногих центральных защитников, левых защитников и так далее. Все они приводили тех, кто им был нужен. Я надеялся, что в этот раз в основе всего будет более сильный спортивный проект, но «МЮ» снова позволил тренеру влиять на трансферы, и меня это беспокоит. Руководство недостаточно сильное.

Если говорить о лучших менеджерах Англии и Европы, они не в «МЮ». С учетом того, сколько денег «Юнайтед» потратил на этот состав, он должен быть намного сильнее.

Они подписали Онана, Хейлунда и Маунта. Стали ли они сильнее?» – задался вопросом экс-защитник «МЮ».

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