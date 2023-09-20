Сульшер о Магуайре: «То, что он подвергается такому количеству оскорблений, – позор. Харри укрепил нашу оборону, когда пришел, и поднял настрой во всем клубе»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Харри Магуайр Бруну Фернандеш Футбол

Оле-Гуннар Сульшер высказался об оскорблениях в адрес Харри Магуайра.

– Какие из ваших трансферов были лучшими?

Бруну Фернандеш сразу же влился в коллектив и поднял команду. То, что Харри Магуайр подвергается такому количеству оскорблений, – это позор. Мне его жаль, но он сильный парень, и я надеюсь, что у него все получится.

Он здорово укрепил нашу оборону, когда пришел, и поднял настрой во всем клубе. Я не могу вспомнить всех подписанных мной игроков, хотя должен, потому что в каждом сезоне было ограничение в три главных трансфера, – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

Саутгейт после автогола Магуайра: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью»

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27 комментариев

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Temo Sokhadze
ну, про поднял настроение это точно
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Люблю Марго Робби
Теперь он настрой поднимает всей АПЛ, кроме МЮ
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pit4er
Иду сегодня на Альянц арену, надеюсь посмотреть на игру мастера воочию!
+9
-5
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mr kovalsky
Ответ pit4er
Иду сегодня на Альянц арену, надеюсь посмотреть на игру мастера воочию!
Везет! Завидую по белому
+4
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serginn
Ответ pit4er
Иду сегодня на Альянц арену, надеюсь посмотреть на игру мастера воочию!
Без шансов, он дома остался.
+4
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Гамаль Хайдаров
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А МЮ н а е б а л и
нет, н а е б а л и их с 7 Хагом,
а с Магуаером их просто уничтожили)
+3
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Someone from Internet
Поднял настрой команды, также поднимал настроение соперникам и другим обывателям, когда они смотрели его lowlight’ы на ютуб.
+3
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Гамаль Хайдаров
Ответ pit4er
Иду сегодня на Альянц арену, надеюсь посмотреть на игру мастера воочию!
в мю всегда будет над кем можно поугарать, если холодильник остался дома, то подобие Вратаря из Зимбабве будет пропускать каждый второй удар в створ!

Удачного просмотра
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Люблю Марго Робби
Теперь он настрой поднимает всей АПЛ, кроме МЮ
Слушай, ты же говорил год назад про невозможность трансфера Каземиро и шутки в связи с этим про Марго Робби. Ты ведь можешь наколдовать в смысле.

Выселил жену (Продал Магуайра) а вместо нее женился на какой-то хорошей и красивой (Покупка топ ЦЗ)
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Джанлука Нальюка
Ответ Гамаль Хайдаров
в мю всегда будет над кем можно поугарать, если холодильник остался дома, то подобие Вратаря из Зимбабве будет пропускать каждый второй удар в створ! Удачного просмотра
Еще есть 45 летний опорник
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Supreme Allah
Ответ pit4er
Иду сегодня на Альянц арену, надеюсь посмотреть на игру мастера воочию!
Не получится. Иду сегодня на прием в Букингемский дворец , так вот мастер тоже приглашен и в Мюнхен не полетел.
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Rad0
Удивляет, что команда этих легенд в разобранном состоянии, а всё, что их волнует - чувства холодильника, у которого выбор либо играть за огромную ЗП, либо сидеть на банке за огромную ЗП.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Гамаль Хайдаров
нет, н а е б а л и их с 7 Хагом, а с Магуаером их просто уничтожили)
Так ещё и надругались потом
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M_Dave
Не позорься, Оле, это лишь адекватная оценка уровня его игры и общей "эффективности" трансфера. По моему скромному мнению, это вообще худший трансфер в истории МЮ. А ты его ещё и капитаном сделал...
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Kalaquendi
Проблема не с ним. Кто в МЮ сейчас не дно? Рэшфорд - в нормальном клубе полировал бы лавку.
Сборная Англии? Так ее физрук тренирует.
Сейчас любой игрок, который переходит в МЮ заведомо понижает себя в классе. В футболе всегда главенствует команда. Даже Месси и Роналду будь по 25 лет - в нынешнем МЮ ловили бы одну критику.
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Эксперт Спортс
Представьте связку Магваер Упамекано
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Гамаль Хайдаров
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Stereophonics89
Ответ pit4er
Иду сегодня на Альянц арену, надеюсь посмотреть на игру мастера воочию!
Он не будет играть
Травма вроде
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pit4er
Ответ serginn
Без шансов, он дома остался.
Хм, а на спортсе в запасе на матч указан
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serginn
Ответ pit4er
Хм, а на спортсе в запасе на матч указан
Глянь ленту по его тегу
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Гамаль Хайдаров
Комментарий удален пользователем
А МЮ н а е б а л и
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Нефанатик
Скромничает Сульшер. Он поднял настроение влившем футбольном мире.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Любезный Коссутий
откровенные провалы Маги начались с матча против Лестера (когда он вернулся после травмы ), где он привез 2 или 3 гола. с тех пор у Маги вся игра наперекосяк пошла
У Маг закончилась магия?
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