Сульшер о Магуайре: «То, что он подвергается такому количеству оскорблений, – позор. Харри укрепил нашу оборону, когда пришел, и поднял настрой во всем клубе»
Оле-Гуннар Сульшер высказался об оскорблениях в адрес Харри Магуайра.
– Какие из ваших трансферов были лучшими?
– Бруну Фернандеш сразу же влился в коллектив и поднял команду. То, что Харри Магуайр подвергается такому количеству оскорблений, – это позор. Мне его жаль, но он сильный парень, и я надеюсь, что у него все получится.
Он здорово укрепил нашу оборону, когда пришел, и поднял настрой во всем клубе. Я не могу вспомнить всех подписанных мной игроков, хотя должен, потому что в каждом сезоне было ограничение в три главных трансфера, – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Саутгейт после автогола Магуайра: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью»
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а с Магуаером их просто уничтожили)
Удачного просмотра
Выселил жену (Продал Магуайра) а вместо нее женился на какой-то хорошей и красивой (Покупка топ ЦЗ)
Сборная Англии? Так ее физрук тренирует.
Сейчас любой игрок, который переходит в МЮ заведомо понижает себя в классе. В футболе всегда главенствует команда. Даже Месси и Роналду будь по 25 лет - в нынешнем МЮ ловили бы одну критику.
Травма вроде