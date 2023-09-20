Сульшер о Магуайре: «То, что он подвергается такому количеству оскорблений, – позор. Харри укрепил нашу оборону, когда пришел, и поднял настрой во всем клубе»

Оле-Гуннар Сульшер высказался об оскорблениях в адрес Харри Магуайра.

– Какие из ваших трансферов были лучшими?

– сразу же влился в коллектив и поднял команду. То, что подвергается такому количеству оскорблений, – это позор. Мне его жаль, но он сильный парень, и я надеюсь, что у него все получится.

Он здорово укрепил нашу оборону, когда пришел, и поднял настрой во всем клубе. Я не могу вспомнить всех подписанных мной игроков, хотя должен, потому что в каждом сезоне было ограничение в три главных трансфера, – сказал бывший главный тренер « ».

Саутгейт после автогола Магуайра: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS