Где смотреть Спартак – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 23 сентября
В субботу, 23 сентября, сыграют Спартак и Динамо Москва в 9 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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