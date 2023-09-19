23 сентября в Москве состоится матч 9 тура Чемпионата России. Состоится дерби двух московских команд на стадионе «Открытие Арена». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

В текущем 2023 году это уже будет третье дерби команд, свою последнюю очную встречу они сыграли 29 августа, где в родных стенах «Спартак» уверенно обыграл «Динамо». Теперь командам предстоит сразиться в рамках РПЛ и для обеих команд важно набрать очки, чтобы претендовать на самые высокие позиции. «Спартак» если победит предстоящего соперника обойдет его в таблице и залезет в ТОП-5 лучших команд. Сможет ли взять реванш «Динамо» за недавнее крупное поражение от «Спартака», мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (1), ТМ (3,5).

Спартак

«Спартак» прошлый сезон Чемпионата России провел довольно неплохо и занял итоговое 3 место. Если бы не провальная концовка чемпионата, то могли замахнуться и на чемпионство, только вот сил и стабильности не хватило. Москвичи всегда перед собой ставят цели победить в чемпионате, пусть это и не дается им легко, но тем не менее на некоторых отрезках чемпионата они показывают очень качественный футбол, достойный быть чемпионским.

«Красно-белые» в текущем сезоне наконец усилили свою защитную линию, с которой возникали огромные проблемы в конце прошлого сезона. Команде удалось подписать левого защитника Олега Рябчука из греческого «Олимпиакоса» и центрального защитника Срджана Бабича, из испанской «Альмерии». Кроме этого и удалось добавить вариативности в атаке, за счет покупки правого вингера Хесуса Медины и нападающего Тэо Бондонга.

А ушли из команды в текущем году: Кофрие, Шитов, Рыбусь, Оганесян, Бакалюк и целый ряд игроков были отданы в аренду.

Подопечные Гильермо Абаскаля неплохо стартовали в текущем сезоне в РПЛ, где после первых 3 туров шли во главе таблицы, набрав в них максимальное количество очков. Но только потом у команды начались проблемы и в четырех последующих турах удалось набрать лишь 1 балл в домашнем матче с «Ахматом», где по итогу были унылые нули и совершенно беззубая игра в атаке. Прервать эту неудачную серию удалось лишь в последнем сыгранном 8 туре, где удалось вырвать победу (1:0) на последних минутах. А победу команде принес гол новоиспеченного игрока Бабича, который уже дважды смог отличиться в этом сезоне. В Целом у москвичей было в этой встрече приличное количество моментов: Промес, Бонгонда и Медина были близки к голам, но фортуна в последний момент от них отворачивалась.

Сейчас «Спартак» в таблице РПЛ идет на 6 строчке и имеет в своем активе 13 баллов, отставая от первой тройки всего на 2 очка, а от лидирующего «Краснодара» на 5. Москвичи выглядят неплохо в атакующих действиях, но в оборонительных редутах наладить игру пока не удается, отсюда и уже 12 пропущенных голов в 8 турах.

«Спартак» играет параллельно с РПЛ еще В Кубке России, где ситуация в группе у них просто отличная и они уже досрочно за 2 тура до конца обеспечили себе первую строчку и выход в основной плей-офф. Они выиграли все 4 матча своем квартете с общей разницей забитых и пропущенных голов (14:6). 19 июня 2023 года, в последнем кубковом туре удалось обыграть «Спартак» (3:0), где Промес выйдя на замену закрепил преимущество своей команды, отдав сначала голевой пас на своего одноклубника Мартинса, а потом и сам забил мяч.

Результаты «Спартака» в пяти последних сыгранных матчах:

19.09.23 «Пари НН» — «Спартак» Москва 1: 3;

1: 16.09.23 «Спартак» Москва — «Сочи» 1 :0;

— «Сочи» :0; 02.09.23 «Краснодар» — «Спартак» Москва 2 :0;

— «Спартак» Москва :0; 29.08.23 «Спартак» Москва — «Динамо» Москва 4 :1;

— «Динамо» Москва :1; 26.08.23 «Спартак» Москва — «Ахмат» 0:0.

Интересные статические факты «Спартака»:

В 10 последних матчах 6 побед;

В 3 из 4 последних встреча команда побеждает;

В последних 2 сыгранных домашних матчах были победы;

В последних 3 матчах команда в среднем забивает 2 гола, а пропускает менее 1 мяча;

В 3 последних встречах «красно-белых» не забивают обе команды;

В 3 последних матчах было забито 3 и менее мяча за игру обеими командами;

Москвичи забивали в 11 из 13 последних матчах.

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Динамо

«Динамо» слабо провел прошлый сезон и занял скромную 9 строчку в турнирной таблице РПЛ. Эт оне то места на которое рассчитывала команда, имея приличный по меркам РПЛ состав. Команде не хватало стабильности в результатах и качели в них преследовали практически весь сезон. В 30 сыгранных турах москвичи тогда набрали 45 очков и от лидирующей тройки отстали на 9 баллов.

В Кубке России прошлого розыгрыша москвичам удалось пройти «Зенит» в 1/16 финала, победив в серии пенальти (5:4), после ничейного счета (1:1) в основное время игры.

А вот в следующей стадии уже по пенальти москвичи проиграли «Акрону» (1:4), после нулевого счета в основное время матча.

В этом сезоне поднять «Динамо» на высокие места в планах у нового его тренера Марцела Лички, который пришел в команду из «Оренбурга», где хорошо себя зарекомендовал.

Московской команде удалось в текущем году подписать в свои ряды следующих футболистов: полузащитника Каррасакаля из ЦСКА, опорника Чавеза «Пачуки», полузащитника Бителло из «Гремио» и вратаря Кудрявец из БАТЭ .

А покинули команду следующие игроки: Арсен Захарян, Шимански, Моро, Москвичев и Сазонов.

В новом сезоне РПЛ «Динамо» выглядит пока довольно неплохо и идет на 4 строчке в таблице, имея равное количество баллов с третьими «Крылья Советов», у которых лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Всего 3 очка команду отделяют от лидерства в таблице. На счету москвичей уже 16 забитых мячей в 8 турах, что в среднем по 2 гола за матч, а больше всего забил в команде Смолов (4). «Динамо» не проигрывает в Чемпионате России уже на протяжении 7 матчей, а поражение было в рамках 1 тура, где дома они уступили «Краснодару» (1:3). В последнем сыгранном туре РПЛ москвичи разошлись миром с «Пари НН» (1:1), где упустили победу на последних минутах встречи.

В текущем кубковом турнире команде Лички предстоит еще побороться за выход в основной плей-офф, все же они могут и замкнуть таблицу своей группы, если неудачно проведут 2 оставшихся тура, где сыграют против «Спартака» и «Пари НН». Но на текущий момент команда идет на 2 позиции, имея равное количество очков с ФК «Краснодар», но выше их по дополнительным показателям. Последний кубковый матч был сыгран 19 июня 2023 года и москвичи там проиграли «Краснодару» в серии пенальти (2:4), после счета (1:1) в основное время игры.

Результаты «Динамо» Москва в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Краснодар» — «Динамо» Москва 1:1 (в серии пенальти 4 :2);

15.09.23 «Динамо» Москва — «Пари НН» 1:1;

03.09.23 «Ростов» — «Динамо» Москва 1: 2 ;

1: ; 29.08.23 «Спартак» Москва — «Динамо» Москва 4 :1.

— «Динамо» Москва :1. 26.08.23 «Рубин» — «Динамо» Москва 2:2.

Интересные статические факты «Динамо» Москва:

Из 11 последних матчей команда в 10 не проигрывает в основное время;

Последний гостевой матч для москвичей был ничейным в основное время игры;

В 6 последних встречах «динамовцев» забивают обе команды;

В 3 последних матчах москвичей не было забито обеими командами более 3 мячей;

В 9 последних играх в качестве гостей команда отличалась голом;

За последние сыгранных 7 матчей команда в среднем забивает 2 гола за игру;

В 17 последних играх команда забивает.

Спартак – Динамо: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 208 очных поединков. 80 из них стали победными для «Спартака», у «Динамо» в активе 57 побед. А 71 поединок закончился ничейным результатом.

«Спартак» в этих матчах забивал в среднем 1.43 гола (298 мячей), а «Динамо» 1.25 (260 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (7:1), такой результат удавался обеим командам в истории их очных игр.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

29.08.23 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» ( 4 :1).

– «Динамо Москва» ( :1). 08.04.23 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» (3:3).

20.08.22 «Динамо Москва» – «Спартак Москва» ( 1 :0).

– «Спартак Москва» ( :0). 29.05.22 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» ( 2 :1).

– «Динамо Москва» ( :1). 06.03.22 «Динамо Москва» – «Спартак Москва» (0:2).

«Динамовцы»лишь 1 раз за последние 7 очных матчей побеждали, при этом 4 раза были сильнее «красно-белые». А последний матч «Спартака» в качестве хозяев был победным.

В 5 из 7 последних матчах обе команды забивали друг другу. И в 5 из 7 этих встречах было забито 3 гола и более.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Спартак – Динамо

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Спартак». Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Спартака» — 1.97;

Ничья — 3.89;

Победа «Динамо» — 3.59;

1X — 1.30;

X2 — 1.85;

Ф1 (0) — 1.48;

Ф2 (0) — 2.71;

Ф2 (1) — 1.46;

Ф1 (-1) — 2.78;

ТБ (2,5) — 1.52;

ТМ (2,5) — 2.58;

ТМ (3,5) — 1.59;

ОЗ (да) — 1.49;

ОЗ (нет) — 2.63.

Да «Динамо» в последней очной встрече проиграл «Спартаку», но при этом не выглядел мальчиком для битья. Все же это дерби и настрой на реванш у них будет запредельным, тем более матч будет не в рамках Кубка России, а в РПЛ, здесь уже совсем другие расклады. В Чемпионате России «Динамо» идет без поражений уже в 7 матчах и имеет хорошие шансы влиться после этого тура и в тройку лучших. Хорошей ставкой здесь будет, что гости не проиграют, тем более БК предлагает крутой коэффициент — 1.85. Можно взять и Ф2 (1) с подстраховкой пари на случай проигрыша «Динамо» в 1 мяч, за это дают тоже неплохой кэф 1.46.

В последних своих матчах команды выдают не самую результативную игру и у обеих команда в последних 3 встречах ни разу не был пробит Тотал в 3,5 мяча. Здесь можно и зарядить на ТМ (3,5), за приличный коэффициент 1.59.

Где смотреть матч Спартак – Динамо

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