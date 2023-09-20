Алонсо о протесте футболисток сборной Испании: «Мои дочки будут помнить, за что боролись эти женщины – за то, что хорошо для футбола, общества и равенства»

Хаби Алонсо встал на сторону женской сборной Испании в конфликте с RFEF.

Ранее сообщалось, что 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду. Их не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды. Они требуют провести реформы в Королевской испанской футбольной федерации.

«Хотя я в Германии, это важная тема. Когда подобное происходит, оно превращается в международное движение.

То, за что они борются, хорошо не только для футбола, но и для общества и равенства. Мои дочки будут помнить, за что боролись эти женщины.

Возможно, все, что сейчас происходит, является лишь первым шагом. Но это важный шаг. Иногда из чего-то плохого может получиться хорошее, если бороться за правое дело. Футболистки борются за свои права и находятся на совершенно правильном пути», – сказал главный тренер « ».

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