Алонсо о протесте футболисток сборной Испании: «Мои дочки будут помнить, за что боролись эти женщины – за то, что хорошо для футбола, общества и равенства»

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Хаби Алонсо встал на сторону женской сборной Испании в конфликте с RFEF.

Ранее сообщалось, что 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду. Их не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды. Они требуют провести реформы в Королевской испанской футбольной федерации.

«Хотя я в Германии, это важная тема. Когда подобное происходит, оно превращается в международное движение.

То, за что они борются, хорошо не только для футбола, но и для общества и равенства. Мои дочки будут помнить, за что боролись эти женщины.

Возможно, все, что сейчас происходит, является лишь первым шагом. Но это важный шаг. Иногда из чего-то плохого может получиться хорошее, если бороться за правое дело. Футболистки борются за свои права и находятся на совершенно правильном пути», – сказал главный тренер «Байера».

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11 комментариев

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Нефанатик
Думаю, Шаби будет гордиться своими дочерьми шахтерами. Ведь они боролись за равенство
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JohnnyDoe
Ты то куда.
+7
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Niko [Ars]
сам толком не смог сказать за что они "борятся"
но точно за что-то хорошее))
+5
-1
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Пикачу82
Интересно и как он объяснит дочерям за что боролись эти тётки? А еще интереснее как он объяснит им ржаку этих теток в автобусе)))
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Пикачу82
Поведение этих женщин в автобусе Хаби и дочки конечно же опустят...
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Фран
Хаби в тренеры Сборной что ли метит? Иначе трудно объяснить ту ахинею, что он несёт, совсем уже спятили.
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Геннадий Киселёв
Несчастные дети. Больше гордиться девочкам нечем?
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Итачи Учиха
Право голоса, вероисповедания, выбора сферы для развития карьеры, право вести предпринимательскую и политическую деятельность, культ секса и подчинение мужчин с помощью животных инстинктов. Вы уверены, что мы не живём в скрытом матриархате? Присмотритесь.
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Алексей Петров
поцелуйте их всех
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ПравдоРуб
Они не ща равенство, а за равное ЗП именно в футболе. В остальных сферах равенство есть, но в футболе дамы иногда мяч поймать не могут, нахрен никому не нужны по просмотра и в плане спонсоров но требуют равных выплат непонятно за что. Но Европа же толерантная, пусть хавает
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