Федотов о победе над «Сочи» по пенальти: «Нобоа наказал ЦСКА за потерю концентрации в конце 1-го тайма. Необоснованно обостряли, потому и пропустили»

Владимир Федотов указал на недочеты в игре ЦСКА с «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти).

– Настоящий кубковый матч, держал в напряжении. В конце первого тайма потеряли концентрацию, наказал нас за это. Предъявили после перерыва повышенные требования, включили скорости. До этого необоснованно обостряли, не будучи к этому готовыми, потому и пропустили.

Во втором тайме реализация оставляла желать лучшего, но на выручку пришел стандарт. В концовке пытались поддавить, но этот штурм отнял силы, поэтому пришлось Торопу выручать нас. Он сделал свое дело на отлично.

– Много стыков было. Все здоровы?

– При большом количестве зрителей иначе и быть не должно. Мы обязаны являть максимальную страсть и отдавать все силы. Никто не травмирован, тоже приступил к тренировкам, есть небольшой дискомфорт в суставе, но ничего критичного. Завтра будет работать вместе со всеми.

– Почему первые таймы у ЦСКА получаются хуже вторых?

– Анализируем. Концентрации хватает, но почему‑то опаздываем в эпизодах, много поспешных решений, нет стабильности. Будет думать, каковы причины заторможенности. С фитнесом все в порядке, надо правильно попасть. Тема для раздумий, – сказал главный тренер .

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