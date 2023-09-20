Федотов о победе над «Сочи» по пенальти: «Нобоа наказал ЦСКА за потерю концентрации в конце 1-го тайма. Необоснованно обостряли, потому и пропустили»

Теги ЦСКА Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Владимир Федотов Мойзес Барбоза Матч ТВ Сочи Владислав Тороп Футбол

Владимир Федотов указал на недочеты в игре ЦСКА с «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти).

– Настоящий кубковый матч, держал в напряжении. В конце первого тайма потеряли концентрацию, Нобоа наказал нас за это. Предъявили после перерыва повышенные требования, включили скорости. До этого необоснованно обостряли, не будучи к этому готовыми, потому и пропустили.

Во втором тайме реализация оставляла желать лучшего, но на выручку пришел стандарт. В концовке пытались поддавить, но этот штурм отнял силы, поэтому пришлось Торопу выручать нас. Он сделал свое дело на отлично.

– Много стыков было. Все здоровы?

– При большом количестве зрителей иначе и быть не должно. Мы обязаны являть максимальную страсть и отдавать все силы. Никто не травмирован, Мойзес тоже приступил к тренировкам, есть небольшой дискомфорт в суставе, но ничего критичного. Завтра будет работать вместе со всеми.

– Почему первые таймы у ЦСКА получаются хуже вторых?

– Анализируем. Концентрации хватает, но почему‑то опаздываем в эпизодах, много поспешных решений, нет стабильности. Будет думать, каковы причины заторможенности. С фитнесом все в порядке, надо правильно попасть. Тема для раздумий, – сказал главный тренер ЦСКА.

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10 комментариев

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Радик_Казань
Сегодня хотелось увидеть на поле Рядно и Арбузова
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Любитель побеждать
Ответ Геодез
Володя объясни во что ты играешь?В карты,нарды,монополию?Где футбол?На это тошно смотреть. Где вся молодёжь ?Что вообще происходит?Что случилось с Федей?
А что не так? Давайте посмотрим на Спартак с его двумя составами и трансферами.
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ЦСКА1960
Необоснованно обостряли, вот как...
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леннорыч-абрамович
Нобоа просто показал твердолобость Федотова.
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Геодез
Ответ Любитель побеждать
А что не так? Давайте посмотрим на Спартак с его двумя составами и трансферами.
Всё не так. Нравится такая игра?Мне все равно на Спартак. Но даже он играет а не мучается на поле. Наши же пешком ходят и не знают что им делать.
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Радик_Казань
Я конечно понимаю, что много травмированных, но Агапову не место на поле.
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Ярик01
- При большом количестве зрителей

Количество зрителей: 9 390
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Алексей Михайлов
Ответ Радик_Казань
Я конечно понимаю, что много травмированных, но Агапову не место на поле.
ок а кого ставить?)
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Радик_Казань
Ответ Алексей Михайлов
ок а кого ставить?)
Кого угодно, но только не его
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