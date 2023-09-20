Федотов о победе над «Сочи» по пенальти: «Нобоа наказал ЦСКА за потерю концентрации в конце 1-го тайма. Необоснованно обостряли, потому и пропустили»
Владимир Федотов указал на недочеты в игре ЦСКА с «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти).
– Настоящий кубковый матч, держал в напряжении. В конце первого тайма потеряли концентрацию, Нобоа наказал нас за это. Предъявили после перерыва повышенные требования, включили скорости. До этого необоснованно обостряли, не будучи к этому готовыми, потому и пропустили.
Во втором тайме реализация оставляла желать лучшего, но на выручку пришел стандарт. В концовке пытались поддавить, но этот штурм отнял силы, поэтому пришлось Торопу выручать нас. Он сделал свое дело на отлично.
– Много стыков было. Все здоровы?
– При большом количестве зрителей иначе и быть не должно. Мы обязаны являть максимальную страсть и отдавать все силы. Никто не травмирован, Мойзес тоже приступил к тренировкам, есть небольшой дискомфорт в суставе, но ничего критичного. Завтра будет работать вместе со всеми.
– Почему первые таймы у ЦСКА получаются хуже вторых?
– Анализируем. Концентрации хватает, но почему‑то опаздываем в эпизодах, много поспешных решений, нет стабильности. Будет думать, каковы причины заторможенности. С фитнесом все в порядке, надо правильно попасть. Тема для раздумий, – сказал главный тренер ЦСКА.
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