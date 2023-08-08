«Крылья» в стиле «Настоящего детектива» сделали промо к матчу с «Зенитом». Бейл изображает героя Макконахи

«Крылья Советов» в стиле «Настоящего детектива» сделали промо к матчу с «Зенитом».

В ролике самарского клуба, стилизованного под популярный сериал, снялись , и Гленн Бейл, сыгравший роль в образе героя Мэттью Макконахи.

Свой ролик « » назвали «Настоящий футболист» (TrueFootballer). Матч «Крылья» – « » в рамках группового этапа Фонбет Кубка России пройдет завтра.

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