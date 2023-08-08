«Крылья» в стиле «Настоящего детектива» сделали промо к матчу с «Зенитом». Бейл изображает героя Макконахи

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Гленн Бейл Мэттью Макконахи Егор Карпицкий кино Иван Бобер Футбол

«Крылья Советов» в стиле «Настоящего детектива» сделали промо к матчу с «Зенитом».

В ролике самарского клуба, стилизованного под популярный сериал, снялись Егор Карпицкий, Иван Бобер и Гленн Бейл, сыгравший роль в образе героя Мэттью Макконахи.

Свой ролик «Крылья Советов» назвали «Настоящий футболист» (TrueFootballer). Матч «Крылья» – «Зенит» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России пройдет завтра.

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12 комментариев

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Дмитрий Чадаев
Молодцы. Творчески подходят к матчу
+18
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+16
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therealgreenman
Про чай Ахмат и пиво Балтику ахахах тонко 😂
+6
0
+6
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CSKA\LAZIO\Netherlands
🔥 👍
+7
-2
+5
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Vladvenk
Молодцы!
Ждем теперь полноценного раскрытия актерского таланта Мантуана. Но, желательно, не на футбольном поле.
+7
-3
+4
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Arman FCSM
"Как говорится, сколько бы верёвочке не виться... Что бы это не значило"))
Мне зашло) Молодцы, " Крылышки"
+3
-1
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Peter Parker
Про Балтику смешно
+1
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Rundatgame
А это как-то покруче чем ростовское превью. Для пущего сходства не хватало смачных затяжек от Бейла ))
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Я за Крылья!
Необычно! Креативно! С юмором! И не оскорбляя никого! Респект!!!
+1
-1
0
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Alex-San
"Кучерявый всегда хотел жить кучеряво!"
Прикольная отсыла, думаю многие догадались к кому.

Ну а отсылка к Балтике и Ахмату, тоже очень хороша.
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