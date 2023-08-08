«Крылья» в стиле «Настоящего детектива» сделали промо к матчу с «Зенитом». Бейл изображает героя Макконахи
«Крылья Советов» в стиле «Настоящего детектива» сделали промо к матчу с «Зенитом».
В ролике самарского клуба, стилизованного под популярный сериал, снялись Егор Карпицкий, Иван Бобер и Гленн Бейл, сыгравший роль в образе героя Мэттью Макконахи.
Свой ролик «Крылья Советов» назвали «Настоящий футболист» (TrueFootballer). Матч «Крылья» – «Зенит» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России пройдет завтра.
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Ждем теперь полноценного раскрытия актерского таланта Мантуана. Но, желательно, не на футбольном поле.
Мне зашло) Молодцы, " Крылышки"
Прикольная отсыла, думаю многие догадались к кому.
Ну а отсылка к Балтике и Ахмату, тоже очень хороша.