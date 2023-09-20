Мак Аллистер об отношениях с Клоппом: «На 10 баллов, Юрген – очень харизматичный. Партнеры шутят, что теперь он мой папа»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Сборная Аргентины по футболу Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер рассказал о своих отношениях с Юргеном Клоппом.

– Твой тренер – Юрген Клопп. Какие у вас отношения?

– Конечно же, я оценю наши отношения на 10 баллов. Я недавно перешел, но все идет идеально. Но многие мои партнеры поддразнивают меня и говорят, что теперь он мой папа.

Отношения с ним идеальные, он очень харизматичный человек, который всегда старается быть рядом с игроками. У него бывают сумасшедшие моменты, которые вы могли видеть во время матчей – в такие моменты сложно перестать смеяться. Для меня большое удовольствие иметь возможность работать с ним.

– Почему они говорят, что он твой отец?

– Ну, они шутят надо мной, потому что я был единственным южноамериканцем, который играл в первом матче после возвращения из сборной. Ну, Алиссон тоже вышел в старте, но он не играл за Бразилию.

А Лучо [Луис Диас] и Дарвин [Нуньес] попали на скамейку. Потом они сказали мне, что он мой папа, что он не может убрать меня из состава, что он будет выпускать меня в каждой игре, вот как они сводят меня с ума, ха-ха-ха.

Но помимо шуток, наши отношения потрясающие, он человек, которого я очень сильно уважаю, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе и что я смогу продолжать учиться у него на поле, – сказал полузащитник «Ливерпуля». 

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10 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Ответ rigobersong
Ну Клопп реально похож на любящего и веселого батю, а 7хаг на какого-то злого отчима, который любит злоупотребить спиртным:))
Флэшбеки из детства?
+26
-4
+22
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Отец Абду
И Клопп, и Мак Алистер красиво улыбаются, такие милые улыбки у них...
+17
0
+17
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Barsa! bolshe chem klub
Сын:
- Пап, хватит шутить на тему того, что я приёмный сын... Давай лучше в дурака сыграем!
Отец:
- В подкидного??? 😅😅🤭
+13
0
+13
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Glukinho
Ответ Отец Абду
И Клопп, и Мак Алистер красиво улыбаются, такие милые улыбки у них...
ну так родственники же
+11
0
+11
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QWertY
Ответ Гамаль Хайдаров
Флэшбеки из детства?
ору)
+3
-3
0
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Давид Agabekyan
Ответ Born is the King
Риго знатно обзырянился)
Причём Зырянов?
+1
-1
0
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Born is the King
Ответ Давид Agabekyan
Причём Зырянов?
Это из 2000х , когда Зырянов дал своё знаменитое интервью в отборах евро 08
0
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