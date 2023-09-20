Алексис Мак Аллистер рассказал о своих отношениях с Юргеном Клоппом.

– Твой тренер – . Какие у вас отношения?

– Конечно же, я оценю наши отношения на 10 баллов. Я недавно перешел, но все идет идеально. Но многие мои партнеры поддразнивают меня и говорят, что теперь он мой папа.

Отношения с ним идеальные, он очень харизматичный человек, который всегда старается быть рядом с игроками. У него бывают сумасшедшие моменты, которые вы могли видеть во время матчей – в такие моменты сложно перестать смеяться. Для меня большое удовольствие иметь возможность работать с ним.

– Почему они говорят, что он твой отец?

– Ну, они шутят надо мной, потому что я был единственным южноамериканцем, который играл в первом матче после возвращения из сборной. Ну, Алиссон тоже вышел в старте, но он не играл за Бразилию.

А Лучо [Луис Диас] и Дарвин [Нуньес] попали на скамейку. Потом они сказали мне, что он мой папа, что он не может убрать меня из состава, что он будет выпускать меня в каждой игре, вот как они сводят меня с ума, ха-ха-ха.

Но помимо шуток, наши отношения потрясающие, он человек, которого я очень сильно уважаю, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе и что я смогу продолжать учиться у него на поле, – сказал полузащитник « ».

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