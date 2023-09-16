Мак Аллистер о переходе в «Ливерпуль»: «Деньги в футболе важны, но иногда это не самое главное»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Алексис Мак Аллистер деньги Футбол

Алексис Мак Аллистер рассказал, почему решил перейти в «Ливерпуль».

«Год получился невероятным для меня, было много хороших достижений: чемпионат мира, выход в еврокубки с «Брайтоном», переход в «Ливерпуль».

Это довольно особенный момент для меня. Я тренировался и упорно работал, чтобы оказаться здесь. С каждым днем я стараюсь становиться все лучше и как игрок, и как человек. Очень счастлив и очень горжусь тем, что делаю сейчас.

Перейти в «Ливерпуль» было легко – клуб и тренер сделали выбор простым. Они сразу же показали, что по-настоящему хотят видеть меня в команде. Это было очень важно, потому что в футболе деньги важны, но иногда это не самое главное. Тренер и клуб показали настоящее желание, реальный интерес, и я очень благодарен за это», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

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7 комментариев

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Гена Гиндеров
Удачи,Мак!
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Юрий Р.
Жаль, что не все игроки так считают.
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aseke
Надеюсь, они с Собослаи несколько лет будуь лидерами команды.
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vladimir.kostrichko
Принесите скорее льда господину ринату)))У него сегодня котлетики с пюрешкой)
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Kanu
Мне одному кажется, что Копп решил пройти сезон на новом уровне сложности - без единого опорника в составе???
Не удивительно, что команды типа Вулвс их просто сметают
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