Мак Аллистер о переходе в «Ливерпуль»: «Деньги в футболе важны, но иногда это не самое главное»

Алексис Мак Аллистер рассказал, почему решил перейти в «Ливерпуль».

«Год получился невероятным для меня, было много хороших достижений: чемпионат мира, выход в еврокубки с «Брайтоном», переход в «Ливерпуль».

Это довольно особенный момент для меня. Я тренировался и упорно работал, чтобы оказаться здесь. С каждым днем я стараюсь становиться все лучше и как игрок, и как человек. Очень счастлив и очень горжусь тем, что делаю сейчас.

Перейти в «Ливерпуль» было легко – клуб и тренер сделали выбор простым. Они сразу же показали, что по-настоящему хотят видеть меня в команде. Это было очень важно, потому что в футболе деньги важны, но иногда это не самое главное. Тренер и клуб показали настоящее желание, реальный интерес, и я очень благодарен за это», – сказал полузащитник « ».

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