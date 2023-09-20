Хакими о Мбаппе: «Он заслуживает «Золотой мяч». Надеюсь, Килиан выиграет его в этом году»

Ашраф Хакими надеется, что Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в этом году.

«По сравнению с тем, что он сделал в прошлом году, на мой взгляд, теперь он заслуживает того, чтобы выиграть « ».

Он отличный игрок, и я надеюсь, что он сможет выиграть его в этом году», – сказал защитник « ».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. 24-летний француз попал в число 30 претендентов на награду от France Football.

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