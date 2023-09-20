Хакими о Мбаппе: «Он заслуживает «Золотой мяч». Надеюсь, Килиан выиграет его в этом году»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Футбол

Ашраф Хакими надеется, что Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в этом году.

«По сравнению с тем, что он сделал в прошлом году, на мой взгляд, теперь он заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч».

Он отличный игрок, и я надеюсь, что он сможет выиграть его в этом году», – сказал защитник «ПСЖ». 

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. 24-летний француз попал в число 30 претендентов на награду от France Football.

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42 комментария

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Отец Абду
Ответ bubareska
А что он сделал?
Остался в ПСЖ:)
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Человек1991
И Золотой Мяч сезона 2023/2024 возможно снова выиграет Месси )) с Майами он уже выиграл Кубок Лиг и стал лучшим игроком турнира, в этом сезоне уже 12 голов 5голевых, также Месси может выиграть чемп МЛС в декабре. В контракте есть пункт о бесплатной аренде зимой , и Месси может в январе феврале перейти в Барселону на концовку сезона и выиграть Ла Лигу и Лигу Чемпионов)) и потом летом Кубок Америки в США , Аргентина в ранге Чемпионов Мира конечно фаворит турнира.))
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Человек1991
Золотой Мяч вручается лучшему футболисту сезона 22/23. Месси Сезон 22/23: 42 гола , 27 голевых передач , 25 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23 и Обладатель Суперкубка Франции.
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bubareska
А что он сделал?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Андрей Евсеенко
Любимец фифа при помощи 11-метровых наконец победил в 7 матчевом турнире, так что нет надежды на победу кого-то другого
А Кришти так и не смог победить в семиматчевом турнире. Слабак )))
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Мохнатый55
Не заслуживает и не выиграет.
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Muhammad Juraev
Ответ Андрей Евсеенко
Любимец фифа при помощи 11-метровых наконец победил в 7 матчевом турнире, так что нет надежды на победу кого-то другого
Как дела у кринжа в 7 матчевом турнире за 20 лет?)
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Экспертное мнение
Ответ Sergio Grullo
Золотой мяч это большая политика, а она не делается без домохозяек. Настоящая, подковерная, что-то определяющая политика делается, а Большая, с шоу и блэкджеком - нет. Тех, кто вникает в футбол раз в два года - пол-планеты (даже больше). Им выводить Холланда под свет софитов не имеет смысла. С Холландом держатели бренда Золотой Мяч вылетят из топа новостей этой планеты через день. Так что тренеру сб. Норвегии не причитать надо а дополнительную тренировку на 5 утра назначать) Так что претендентов тов двое. И кто? Думаю Месси. В Штатах должен играть действующий обладатель ЗМ ещё годик как минимум. Им ЧМ26 раскручивать. И ФИФЕ тоже. И есть реальные причины, почему он. И Мбаппе все ещё молод, ’успеется истчо!’. Домохозяйки это сила! А я знаю, я только что на ветке Фигурного Катания был!😀
Все это конечно невероятно увлекательно звучит. Но есть одно НО. Если бы ЗМ давали за футбольные аспекты, за игровые качества вроде генерирование моментов, считая гол+пас например, у Месси этих ЗМ было бы еще больше.
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Сергей Котов
Ответ Радость Ди Мария
Мбаппе - гражданин Франции. ЗМ вручает контора Франс Футбол. Они могут натянуть сову на глобус и отдать Мбаппе.
журналистов голосующих тоже на глобус натянут?
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Мохнатый55
Ответ ilyystylEupp
согласен, выиграешь ты
Уступлю тебе, как младшему.
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Радость Ди Мария
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
КДБ провалил ЧМ (невыход из группы). К сожалению. А так игрок гениальный.
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44ndfwwgbr
Ответ bubareska
А что он сделал?
Пенальти вчера забил. )
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Nick Y
Ахаха
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Роман
Потолок Мбаппе занять 3 место в голосование
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Scorpion
Ну в этом году он не выиграет. Банально не за что давать ему ЗМ.
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Товарищ Бразаускас
В топ-3 войдет, наверно. И то не факт.
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Экспертное мнение
Ответ Причёска Бэйла
Предголевые, финалиссима, Суперкубок Франции) Кринж) Где был гормон в матче с Баварией? Глорье хасбика совсем умом тронулось.
Создавал моменты, а где был Мбаппе?
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Товарищ Бразаускас
Ответ Человек1991
Золотой Мяч вручается лучшему футболисту сезона 22/23. Месси Сезон 22/23: 42 гола , 27 голевых передач , 25 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23 и Обладатель Суперкубка Франции.
Да че ты надрываешься? И так понятно, кому ЗМ достанется. А отдельным товарищам ничего не докажешь, даже если Пеле и Марадона спустятся с небес и лично вручат Месси восьмой ЗМ и признают, что он величайший игрок всех времен.
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Дзмітрый Фарботка
по рукам защитника вблизи действительно бьёт круто
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Сергей Котов
он его друг..что он еще про друга должен говорить?все бы так говорили..
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ilyystylEupp
Ответ bubareska
А что он сделал?
ничего не сделал, бездарный футболист, его интернсуют только деньги
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Pure
🤡🤡🤡
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unreality
Вполне может. Возможно это было одно из условий, почему он остался ;)
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Media Team
Не зм должен выиграть камавинга , ведь он все в этом мире , он может исполнить любую роль
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курский вокзал. стою
😂😂😂😂
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