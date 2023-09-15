Мбаппе забил за «ПСЖ» в каждом из 4 матчей сезона. У форварда 6 голов в Лиге 1 – больше всех

Килиан Мбаппе забил за «ПСЖ» во всех четырех своих матчах с начала сезона.

Сегодня форвард сравнял счет в матче 5-го тура Лиги 1 против «Ниццы» (1:1), в касание пробив после прострела Ашрафа Хакими на 29-й минуте.

С начала чемпионата Мбаппе отличился 6 раз. Он возглавляет список бомбардиров, опережая Виссама Бен-Йеддера («Монако») и Мостафу Мохамеда («Нант») на 2 гола.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Ницца». 1:1 – Мбаппе сравнял счет. Онлайн-трансляция

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