Вратарь «Интер Майами» Кэллендер о Месси: «Лео немного застенчивый и скромный, он просто хочет быть одним из игроков. Он проникся тем, что мы пытаемся делать»

Вратарь «Интер Майами» Дрейк Кэллендер рассказал о характере Лионеля Месси.

– Каков Месси как партнер по команде?

– Он отличный партнер по команде. Он немного застенчивый и, знаете, тихий. Я всегда думаю, что этот парень перешел в совершенно новую лигу, в совершенно новую страну. Он, вероятно, пытается обустроиться. Для него все в новинку, понимаете?

Поэтому я просто сделал все возможное, чтобы помочь ему почувствовать себя желанным гостем. Я старался не быть его фанбоем или что-то в этом роде, и я думаю, что у нас сложились довольно обычные отношения как у партнеров по команде.

– Ваши партнеры по команде рассказывали, насколько Месси по-прежнему увлечен игрой. И победами…

– Я вижу его преданность спорту и этой команде. За то короткое время, что он с нами, он действительно проникся тем, что мы пытаемся делать, и внес большой вклад как на поле, так и за его пределами. Он просто хочет быть одним из игроков, понимаете? Он хочет быть одним из наших партнеров по команде, и он очень скромный, и я это очень уважаю.

Все еще можно заметить огонь в его глазах, когда он играет, и это показывает мне, на каком уровне нам нужно играть, если мы хотим быть амбициозными и выигрывать матчи, – сказал .

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