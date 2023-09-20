«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. Есть «Аякс» с «Зенитом» и все остальные». Хавбек «Крыльев» Бейл о лигах

Теги Спартак ЦСКА Зенит высшая лига Нидерланды ПСВ Аякс Фейеноорд премьер-лига Россия Динамо Москва Гленн Бейл Футбол

Гленн Бейл сравнил чемпионат Нидерландов и Мир РПЛ.

«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. В Нидерландах много молодых игроков, в России сейчас тоже появляется талантливая молодежь. Пять лет назад здесь играли возрастные футболисты.

У нас есть «Аякс» с большими зарплатами и возможностями, здесь – «Зенит». Есть они и все остальные. ПСВ, «Фейеноорд» – на уровне ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», – сказал защитник «Крыльев Советов».

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19 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ Артем Гладских
наш чемпионат , и их чемпеонат две разные лиги. Будем объективны)
согласен с вами.
чемпионат и чемпеонат разное
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+21
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alexey alexeev
по такой логике апл и рпл на одном уровне, есть сити и все остальные
+9
-5
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Дядя ТУРА
ПСВ ? фейнорд
+6
-4
+2
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Dan Kennedy
Аякс не стоит переоценивать, они провалили прошлый сезон, перед сезоном ушло много качественных игроков - Тимбер, Кудус, Альварес, Классен, Тадич и ряд других. В этом сезоне главные претенденты на титул ПСВ и Фейеноорд.
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У Аякса нет админресурсса,что ты несешь
+4
-3
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counsel
если вы думаете, что у голландского профессионального спортсмена есть шанс что-то рассказать пользователям спортс про голландский спорт и быть услышанеым, вы глубоко ошибаетесь. тут всем все известно лучше)
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Stas Politik
Ответ Очки Дани Алвеса
Ой ну конечно, посмотрел бы я, как вчерашний Фейеноорд сыграл бы против нашего гранда ЦСКА. Или как ПСВ Ван Нистелроя в щепки бы разнес Ростов. Что уж говорить про Аякс и Зенит.
Аякс сейчас слабее стал намного. Из реально именитых игроков осталось всего пару сдавших когда-то крутых игроков, среди которых есть вечный косячник Рулли, которому Кокорин смешной гол в ЛЕ забил и который кучу смешных голов пропускает часто. + Аякс проигрывает Лудогорцам, пролетает мимо лч через чемпионат и проваливает предсезонку
Фейеноорд и ПСВ сильнее Аякса в данный момент
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ЛыСъ
Норм, а еще как в Бундеслиге типа, да и на АПЛ смахивает, чего греха таить.
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Ivas715
Когда мы крайний раз играли с голландскими клубами, то они хоть и не выносили нас в одну калитку, но свои очки забирали все равно. В групповых этапах еврокубков их клубы регулярно играют, а иногда и выстреливают выше (как Аякс тот же). Играй вчера условный Зенит, Спартак или ЦСКА с тем же Селтиком, я не уверен лично, что была бы уверенная победа. Так что сравнение не очень. Бейл просто хвалит то болото, в котором он сейчас находится, вот и все
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Вячеслав Припузов
Ответ Дядя ТУРА
согласен с вами. чемпионат и чемпеонат разное
У человека опечатка, зачем цепляться, понятно что имел ввиду
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Артем Гладских
Ответ Дядя ТУРА
согласен с вами. чемпионат и чемпеонат разное
ищвините , опечатка вышла.
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