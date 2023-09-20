«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. Есть «Аякс» с «Зенитом» и все остальные». Хавбек «Крыльев» Бейл о лигах
Гленн Бейл сравнил чемпионат Нидерландов и Мир РПЛ.
«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. В Нидерландах много молодых игроков, в России сейчас тоже появляется талантливая молодежь. Пять лет назад здесь играли возрастные футболисты.
У нас есть «Аякс» с большими зарплатами и возможностями, здесь – «Зенит». Есть они и все остальные. ПСВ, «Фейеноорд» – на уровне ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», – сказал защитник «Крыльев Советов».
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чемпионат и чемпеонат разное
Фейеноорд и ПСВ сильнее Аякса в данный момент