«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. Есть «Аякс» с «Зенитом» и все остальные». Хавбек «Крыльев» Бейл о лигах

Гленн Бейл сравнил чемпионат Нидерландов и Мир РПЛ.

«Нидерландский чемпионат и на одном уровне. В Нидерландах много молодых игроков, в России сейчас тоже появляется талантливая молодежь. Пять лет назад здесь играли возрастные футболисты.

У нас есть « » с большими зарплатами и возможностями, здесь – « ». Есть они и все остальные. ПСВ, «Фейеноорд» – на уровне , « » и «Динамо», – сказал защитник «Крыльев Советов».

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