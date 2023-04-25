Игрок «Оренбурга» Гойкович считает РПЛ 8-й лигой Европы: «Аякс» сильнее «Зенита», «Фейеноорд» и «Спартак» – тут 50 на 50»

Теги Спартак Зенит высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд премьер-лига Россия Оренбург Ренато Гойкович Футбол

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович считает РПЛ восьмой лигой Европы.

– Раньше РПЛ была шестой лигой Европы. А сейчас?

– Не знаю. Смотри, берем Эредивизи, «Аякс» и «Зенит» – голландская команда сильнее, дальше – «Фейеноорд» и «Спартак» – тут 50 на 50.

Может, еще португальская лига сильнее российского чемпионата – они продают за 100 миллионов евро игроков... В целом, топ-8 – уровень РПЛ, наверное.

Уровень футбола в вашей стране нормальный, но нужны еврокубки. Кстати, еще, думаю, что российский футбол и турецкий – почти одинаковый, – сказал защитник «Оренбурга».

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47 комментариев

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Бухгалтер2021
фейенорд сильнее зенита
+16
-4
+12
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Roman
Ответ jonnysilverhand01
Русофоб какой то, видимо из за фан айди чувствует себя на стадионе в безопасности
Так он наоборот завысил наш уровень)
+13
-2
+11
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DavidRobertJosephBeckham
Фейеноорд так то первый сейчас и, видимо, станет чемпионом. ПСВ на днях разнёс Аякс 3-0, так шо амстердамцы то ща не первая сила. Ну а то что они все трое сильнее любого нашего клуба это и ежу понятно.
+14
-5
+9
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Баскетбольные Обзоры
Ответ Бухгалтер2021
фейенорд сильнее зенита
И че? Им твенте с++++й тройку загрузил, и с данни, и с бруну алвешем🤣🤣🤣
+7
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+4
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Екн Лор
Ответ Burel
была до прихода дюкова и начала липовой доминации придворного проекта
В 1-18 тоже Дюков виноват!
+6
-3
+3
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LaffyTaffy
Российский футбол сейчас в лучшем случае 10й.
1-2. Англия/Испания
3. Италия
4. Германия
5. Франция
6. Португалия
7. Голландия
8-9. Бельгия/Шотландия
10-11. Турция/Россия
+6
-4
+2
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А.Э.РАСИМ
Ответ Бухгалтер2021
фейенорд сильнее зенита
Брюгге слабее и ПСВ и Аякса и Фейеноорда.
Но сильнее Зенита.
Доказательств много.
+7
-5
+2
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angry horse
Ответ LaffyTaffy
Российский футбол сейчас в лучшем случае 10й. 1-2. Англия/Испания 3. Италия 4. Германия 5. Франция 6. Португалия 7. Голландия 8-9. Бельгия/Шотландия 10-11. Турция/Россия
Шотландия?😁
+4
-2
+2
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And-Rover
Ответ as009595@icloud.com
Ну Спартак всегда Аякс обыгрывал), Фейенорд тоже, Виллем 2, не помню когда голландцам проигрывал вообще, а вот французским командам проигрывал всегда
Последняя победа над Марселем на Велодроме с Карпиным в 2010.
+1
0
+1
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as009595@icloud.com
Ну Спартак всегда Аякс обыгрывал), Фейенорд тоже, Виллем 2, не помню когда голландцам проигрывал вообще, а вот французским командам проигрывал всегда
+1
0
+1
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Peter Parker
Ну Оренбург бы на своем поле и лигу чемпионов выиграл
+1
0
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LaffyTaffy
Ответ angry horse
Шотландия?😁
Ну Рейнджерс/Селтик неплохи в Ек последние годы, сильные команды, легко могут наших топов переехать.
+3
-3
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as009595@icloud.com
Ответ And-Rover
Последняя победа над Марселем на Велодроме с Карпиным в 2010.
Еще Лион вначале нулевых
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Cristiano Ronaldo
Комментарий удален пользователем
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jonnysilverhand01
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий удален пользователем
Уровень зенита и спартака это шахтер и динамо Киев
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xoms
Апл, Сериал, Ла лига, Будеслига, Лига 1, возможно турецкий чемпионат, но остальные такие же как и не РПЛ
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waleri
Отстал от жизни тофарищ!
Аякс сегодня ни о чем...Фейе великолепен, ПСВ тоже на ходу.
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svft
Кюйт лучше Кержакова?!? (с)
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And-Rover
Спартак бы проиграл Фейеноорду, будь он в ЕК.
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Ярик01
Ответ LaffyTaffy
Российский футбол сейчас в лучшем случае 10й. 1-2. Англия/Испания 3. Италия 4. Германия 5. Франция 6. Португалия 7. Голландия 8-9. Бельгия/Шотландия 10-11. Турция/Россия
Бельгия выше нас, скотиши на уровне нас
+1
-1
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Aggrrist
Вообще, ЦСКА сильнее Реал Мадрида. И не поспоришь.
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Доржи Бордоев
Вполне обьективно, мы последние лет 10 в районе 6-8 мест были. Понятно сейчас слабеем, ближе к концу 10-ки.
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Павел Ермаков
Ajax +)
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angry horse
Фейеноорд всегда был сильнее спартака😎
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angry horse
Ответ LaffyTaffy
Ну Рейнджерс/Селтик неплохи в Ек последние годы, сильные команды, легко могут наших топов переехать.
Ну допустим, по такой логике ты бы еще Украину выше поставил 😁
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