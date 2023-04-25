Игрок «Оренбурга» Гойкович считает РПЛ 8-й лигой Европы: «Аякс» сильнее «Зенита», «Фейеноорд» и «Спартак» – тут 50 на 50»

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович считает РПЛ восьмой лигой Европы.

– Раньше РПЛ была шестой лигой Европы. А сейчас?

– Не знаю. Смотри, берем Эредивизи, « » и « » – голландская команда сильнее, дальше – « » и « » – тут 50 на 50.

Может, еще португальская лига сильнее российского чемпионата – они продают за 100 миллионов евро игроков... В целом, топ-8 – уровень РПЛ, наверное.

Уровень футбола в вашей стране нормальный, но нужны еврокубки. Кстати, еще, думаю, что российский футбол и турецкий – почти одинаковый, – сказал защитник « ».

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