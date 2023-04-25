Игрок «Оренбурга» Гойкович считает РПЛ 8-й лигой Европы: «Аякс» сильнее «Зенита», «Фейеноорд» и «Спартак» – тут 50 на 50»
Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович считает РПЛ восьмой лигой Европы.
– Раньше РПЛ была шестой лигой Европы. А сейчас?
– Не знаю. Смотри, берем Эредивизи, «Аякс» и «Зенит» – голландская команда сильнее, дальше – «Фейеноорд» и «Спартак» – тут 50 на 50.
Может, еще португальская лига сильнее российского чемпионата – они продают за 100 миллионов евро игроков... В целом, топ-8 – уровень РПЛ, наверное.
Уровень футбола в вашей стране нормальный, но нужны еврокубки. Кстати, еще, думаю, что российский футбол и турецкий – почти одинаковый, – сказал защитник «Оренбурга».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
1-2. Англия/Испания
3. Италия
4. Германия
5. Франция
6. Португалия
7. Голландия
8-9. Бельгия/Шотландия
10-11. Турция/Россия
Но сильнее Зенита.
Доказательств много.
Аякс сегодня ни о чем...Фейе великолепен, ПСВ тоже на ходу.