«Аякс» воспитал больше всех игроков для лиг Европы, из клубов РПЛ – «Локо». По игрокам в топ-5 лиг лучшие – «Реал» и «Барса» (CIES)

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил отчет по числу воспитанников клубов, выступающих в высших дивизионах Европы.
В рейтинге представлены клубы из 31 топ-дивизиона Европы из стран, входящих в УЕФА.
Лидирует «Аякс». Клуб из Нидерландов воспитал 81 игрока из тех, которые сейчас принимают участие в европейских лигах.
«Шахтер» занимает в этом рейтинге второе место (75 футболистов). «Динамо» Киев, «Спортинг» и «Динамо» Загреб делят третье место (70 игроков).
Согласно определению УЕФА, футболисты, которые проводили не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года в составе клуба, считаются его воспитанниками. Сезон, в течение которого игроки праздновали 15-летие и 21-летие, также учитывается.
Топ-10 клубов Европы по числу воспитанников в высших лигах:
1. «Аякс» – 81 футболист
2. «Шахтер» – 75
3-5. «Динамо» Киев – 70
3-5. «Спортинг» – 70
3-5. «Динамо» Загреб – 70
6. «Партизан» – 69
7. «Реал» – 62
8. «Бенфика» – 60
9. «Спарта» Прага – 58
10. «Барселона» – 57
Из российских клубов для 31 топ-дивизиона Европы больше всего игроков воспитали «Локомотив» – (40), «Зенит» (31), «Спартак» (26), «Динамо» и ЦСКА (по 23).
Топ-10 клубов по числу воспитанников в топ-5 лиг:
1-2. «Реал» – 42
1-2. «Барселона» – 42
3. «Лион» – 32
4-5. «Ренн» – 30
4-5. «ПСЖ» – 30
6-8. «Сент-Этьен» – 25
6-8. «Арсенал» – 25
6-8. «Валенсия» – 25
9-11. «Манчестер Юнайтед» – 23
9-11. «Челси» – 23
9-11. «Монако» – 23