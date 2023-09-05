Семин о Миранчуке и «Аталанте»: «Не подходит под стиль Гасперини. Ему нужно каждый день добиваться места в стартовом составе»

Теги Юрий Семин Аталанта серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Футбол

Юрий Семин высказался о ситуации с Алексеем Миранчуком.

Прошлый сезон хавбек «Аталанты» провел на правах аренды в «Торино». Россиянин пропустил старт сезона Серии А из-за травмы спины.

«Сейчас ему нужно много работать, предъявлять к себе требования, которые есть у этой команды, и каждый день стараться добиваться места в стартовом составе.

Потому что изначально, когда он приходил в «Аталанту», на мой взгляд, группа руководителей направила Алексея не в ту команду, где играют в его футбол. Он не подходит под стиль Гасперини. Вот и все», – сказал экс-тренер «Локомотива».

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8 комментариев

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Не уверен!!
Как он может добиться место в составе если он не подходит тренеру?
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Richman95
Не попадает в состав - не подходит под стиль
Ясно
А когда переходил, шуму то было, мол в такой играющей команду у Гасперини грех не заиграть, а Леша в футбол играть умеет… ну-ну
+7
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+5
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Goldstream
Есть у нас такой типаж - талантливый, умный, но очень тягучий атакующий полузащитник. В славные времена до нулевых такой был нарасхват, ведь десяткам давали время осмотреться. Миранчук там бы чувствовал себя очень комфортно.
Сейчас футбол стал очень атлетичным и дисциплинированным, время на рефлексию нет, а светлая голова не гарантирует успеха. В Локомотиве вся игра команды была построена на высвобождении пространства для Миранчука, в клубах, где он - просто один из обоймы, такого не будет.
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Виталий Ан
Загубит свою карьеру с этим Гасперини. Надо уходить куда угодно, но не оставаться в этом клубе.
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Metrostadt11315
а о каком стиле они говорят?там полузащитники бегают туда сюда и все.у него здоровья просто не хватает
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NIK7478
Сам Миранчук должен был это понимать!
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Dvapyatdesyat
Ответ Richman95
Не попадает в состав - не подходит под стиль Ясно А когда переходил, шуму то было, мол в такой играющей команду у Гасперини грех не заиграть, а Леша в футбол играть умеет… ну-ну
И предположу, что все были правы. Наверняка все понимали, какого плана он игрок. Но надеялись, что он сможет проявить себя в новой роли, подстроившись под стиль команды. Но либо не смог, либо не захотел, либо ещё что-то
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