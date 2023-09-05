Семин о Миранчуке и «Аталанте»: «Не подходит под стиль Гасперини. Ему нужно каждый день добиваться места в стартовом составе»

Юрий Семин высказался о ситуации с Алексеем Миранчуком.

Прошлый сезон хавбек «Аталанты» провел на правах аренды в «Торино». Россиянин пропустил старт сезона Серии А из-за травмы спины.

«Сейчас ему нужно много работать, предъявлять к себе требования, которые есть у этой команды, и каждый день стараться добиваться места в стартовом составе.

Потому что изначально, когда он приходил в «Аталанту», на мой взгляд, группа руководителей направила не в ту команду, где играют в его футбол. Он не подходит под стиль . Вот и все», – сказал экс-тренер «Локомотива».

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