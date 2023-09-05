Семин о Миранчуке и «Аталанте»: «Не подходит под стиль Гасперини. Ему нужно каждый день добиваться места в стартовом составе»
Юрий Семин высказался о ситуации с Алексеем Миранчуком.
Прошлый сезон хавбек «Аталанты» провел на правах аренды в «Торино». Россиянин пропустил старт сезона Серии А из-за травмы спины.
«Сейчас ему нужно много работать, предъявлять к себе требования, которые есть у этой команды, и каждый день стараться добиваться места в стартовом составе.
Потому что изначально, когда он приходил в «Аталанту», на мой взгляд, группа руководителей направила Алексея не в ту команду, где играют в его футбол. Он не подходит под стиль Гасперини. Вот и все», – сказал экс-тренер «Локомотива».
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Ясно
А когда переходил, шуму то было, мол в такой играющей команду у Гасперини грех не заиграть, а Леша в футбол играть умеет… ну-ну
Сейчас футбол стал очень атлетичным и дисциплинированным, время на рефлексию нет, а светлая голова не гарантирует успеха. В Локомотиве вся игра команды была построена на высвобождении пространства для Миранчука, в клубах, где он - просто один из обоймы, такого не будет.