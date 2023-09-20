Тренер «Антверпена» Ван Боммел о 0:5 от «Барсы»: «Первые три удара в створ – три гола. Они находятся на мировой вершине»

Теги Барселона Марк ван Боммел Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

Марк ван Боммел оценил поражение «Антверпена» от «Барселоны» (0:5) в Лиге чемпионов.

«Их первые три удара в створ ворот стали тремя голами. Думаю, мы хорошо владели мячом, и я ни в чем не могу упрекнуть свою команду.

Это, конечно, уровень Лиги чемпионов. Они находятся на мировой вершине. Вот к чему мы должны стремиться, но мы все еще далеки от этого, однако в этом нет ничего постыдного. Этот матч станет для нас очень полезным уроком», – сказал главный тренер «Антверпена».

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15 комментариев

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Maksim1302
Ответ войд
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2023-10=2013. В 2015 барса брата ЛЧ.
Сегодня урок математики не пропусти, у тебя с ней проблемы
+38
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Ювентиниус
Признает поражение, адекватно, ничего лишнего неговарит. Респект!
+10
-3
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Виталий Ан
Это уже большой успех для Антверпена. Праздник для команды учавствовать в ЛЧ и встречается с грандами.
+8
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Umar Yunuszoda
Ответ Hella black
Да именно так Ван Боммел ☝🏼 мы на вершине ! До мнений завистников на чихать. Барса 💙🩷 прёт верным курсом
Да поэтому 2 год подряд играли в ЛЕ и сразу вылетели 😆😂
+7
-5
+2
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Artem Ka
Первые 2 удара, 3 гола))
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denisques
Ответ Umar Yunuszoda
Да поэтому 2 год подряд играли в ЛЕ и сразу вылетели 😆😂
Да поэтому умар начал футбол смотреть только последние 2 года, до этого был крикет, гольф, чемпионаты по поеданию майонеза на скорость и прочие
+2
-1
+1
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Hella black
Да именно так Ван Боммел ☝🏼 мы на вершине !
До мнений завистников на чихать. Барса 💙🩷 прёт верным курсом
+7
-7
0
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Vlad
Ответ Maksim1302
2023-10=2013. В 2015 барса брата ЛЧ. Сегодня урок математики не пропусти, у тебя с ней проблемы
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