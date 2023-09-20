Тренер «Антверпена» Ван Боммел о 0:5 от «Барсы»: «Первые три удара в створ – три гола. Они находятся на мировой вершине»
Марк ван Боммел оценил поражение «Антверпена» от «Барселоны» (0:5) в Лиге чемпионов.
«Их первые три удара в створ ворот стали тремя голами. Думаю, мы хорошо владели мячом, и я ни в чем не могу упрекнуть свою команду.
Это, конечно, уровень Лиги чемпионов. Они находятся на мировой вершине. Вот к чему мы должны стремиться, но мы все еще далеки от этого, однако в этом нет ничего постыдного. Этот матч станет для нас очень полезным уроком», – сказал главный тренер «Антверпена».
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