16-летний Ямаль – самый молодой дебютант «Барселоны» в ЛЧ и 2-й в истории турнира
16-летний Ламин Ямаль установил рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Полузащитник вышел на замену в матче с «Антверпеном» (5:0) на 68-й минуте. Он стал самым молодым дебютантом за время выступлений «блауграны» в этом турнире.
При этом лишь Юссуфа Мукоко из «Боруссии» Дортмунд опережает Ямаля в контексте ЛЧ в целом. Немец впервые сыграл в 16 лет и 18 дней, испанец – в 16 лет и 68 дней.
Ранее сообщалось, что Мукоко, возможно, родился не в 2004, а в 2000 году.
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