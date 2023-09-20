16-летний Ямаль – самый молодой дебютант «Барселоны» в ЛЧ и 2-й в истории турнира

16-летний Ламин Ямаль установил рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Полузащитник вышел на замену в матче с « » (5:0) на 68-й минуте. Он стал самым молодым дебютантом за время выступлений «блауграны» в этом турнире.

При этом лишь из « » Дортмунд опережает в контексте ЛЧ в целом. Немец впервые сыграл в 16 лет и 18 дней, испанец – в 16 лет и 68 дней.

Ранее сообщалось, что Мукоко, возможно, родился не в 2004, а в 2000 году.

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