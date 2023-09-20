16-летний Ямаль – самый молодой дебютант «Барселоны» в ЛЧ и 2-й в истории турнира

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА рекорды Антверпен Юссуфа Мукоко Ламин Ямаль Футбол

16-летний Ламин Ямаль установил рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Полузащитник вышел на замену в матче с «Антверпеном» (5:0) на 68-й минуте. Он стал самым молодым дебютантом за время выступлений «блауграны» в этом турнире.

При этом лишь Юссуфа Мукоко из «Боруссии» Дортмунд опережает Ямаля в контексте ЛЧ в целом. Немец впервые сыграл в 16 лет и 18 дней, испанец – в 16 лет и 68 дней.

Ранее сообщалось, что Мукоко, возможно, родился не в 2004, а в 2000 году.

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16 комментариев

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last_guard
Ответ Бускетс это позиция
если учитывать, что Мукоко переписанный, то самый молодой)
Так Ямаль тоже переписанный )
+17
-8
+9
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Михо
Ответ Robert Oganyan
А Мукоко точно 16 лет-то было?)
Конечно! 16 лет с начала карьеры, в Африке так считают
+9
-2
+7
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Бускетс это позиция
если учитывать, что Мукоко переписанный, то самый молодой)
+11
-7
+4
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Дальше больше. Удачи
+3
-1
+2
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Iamliam
Больше верится что Ямалю 16, чем Мукоко)
+3
-1
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Ярик01
Ответ Геннадий Горбан
Настоящие немец и испанец
Алоизович с небес хлопает внуку, что делит граждан на настоящих и не очень
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0
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usman703
Ответ last_guard
Так Ямаль тоже переписанный )
Не, Ямаль уже в Испании родился
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Геннадий Горбан
Настоящие немец и испанец
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-3
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Robert Oganyan
А Мукоко точно 16 лет-то было?)
+4
-4
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MigraTjk
Ему только 16, но он уже надоел.!
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pq
Ответ last_guard
Так Ямаль тоже переписанный )
по-моему он выглядит именно на 16
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last_guard
Ответ usman703
Не, Ямаль уже в Испании родился
В Испании не переписывают? ) Хахаха
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