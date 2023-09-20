Жоау Феликс: «Рад играть с Левандовским. Много наблюдал за ним до того, как перейти в «Барселону»
Жоау Феликс заявил, что рад играть в одной команде с Робертом Левандовским.
Хавбек «Барселоны» сделал дубль и отдал голевой пас в матче с «Антверпеном» (5:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы все провели отличный матч. Я рад победе. Партнеры очень помогают мне, я рад играть с Левандовским.
Я много наблюдал за ним до того, как перейти сюда, и сказал, что буду играть с ним», – сказал Феликс.
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