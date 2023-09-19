Тен Хаг не жалеет, что «МЮ» не купил Кейна летом: «Мы довольны Хейлундом, он очень талантлив»

Эрик тен Хаг не жалеет, что «Манчестер Юнайтед» упустил Харри Кейна этим летом.

«Не жалею, и, думаю, мы уже обсуждали это, не стоит повторяться.

Мы довольны Расмусом Хейлундом. Первую игру он пропустил из-за травмы, затем сыграл с «Арсеналом», вышел в старте против «Брайтона», и теперь нам нужно вписать его в команду. Видно, что он очень талантлив, – сказал главный тренер «МЮ».

Харри Кейн летом перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию» и забил 4 гола за 4 игры в Бундеслиге.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS