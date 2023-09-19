Тен Хаг не жалеет, что «МЮ» не купил Кейна летом: «Мы довольны Хейлундом, он очень талантлив»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Кейн Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг не жалеет, что «Манчестер Юнайтед» упустил Харри Кейна этим летом.

«Не жалею, и, думаю, мы уже обсуждали это, не стоит повторяться.

Мы довольны Расмусом Хейлундом. Первую игру он пропустил из-за травмы, затем сыграл с «Арсеналом», вышел в старте против «Брайтона», и теперь нам нужно вписать его в команду. Видно, что он очень талантлив, – сказал главный тренер «МЮ».

Харри Кейн летом перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию» и забил 4 гола за 4 игры в Бундеслиге.

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17 комментариев

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Ебздрогыч
Тен Хаг не жалеет, что «МЮ» не купил Гвардиола летом: «Мы довольны Магуайром, он очень талантлив»
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Собиратель хаоса
Ответ Ебздрогыч
Тен Хаг не жалеет, что «МЮ» не купил Гвардиола летом: «Мы довольны Магуайром, он очень талантлив»
Настоящая интрига сезона, кто больше забьет? Мага в свои или Хейлунд в чужие?
+8
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Николай Корягин
Очень талантлив, но до таланта Вегорста еще далеко
+6
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Виталий Ан
Парень даже не подозревает сколько на него надежд. Скоро перестанет улыбаться)
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maskers
молю Тебе Хаг усбагойся 🙈 чем больше болтаешь, тем еще больше себя закапываешь..
хорошо не сказал ещё : "хорошо что мы не Купили Мбапэ этим летом 🏖️ хейлундд то наш посмотрите покруче будит " хах 😽
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Хейлунд + Марсьяль = 0+0 за 6 матчей сезона Роналду = 3 гола в первых же 2 матчах при Сульшере
Роналду даже в кризисе - победный гол Эвертону, Вехгорст - ничего
+6
-4
+2
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QWertY
Ответ Ебздрогыч
Тен Хаг не жалеет, что «МЮ» не купил Гвардиола летом: «Мы довольны Магуайром, он очень талантлив»
Так между ними не большая разница. Гвардиол это тот же Магваер, только хорватский и которому повезло перейти в Сити
+5
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Владислав Дегтярёв
Ответ maskers
молю Тебе Хаг усбагойся 🙈 чем больше болтаешь, тем еще больше себя закапываешь.. хорошо не сказал ещё : "хорошо что мы не Купили Мбапэ этим летом 🏖️ хейлундд то наш посмотрите покруче будит " хах 😽
Хейлунд пока не дорос, у нас Маркус Рэшфорд, тот который финтю бегу бью и ни в коем случае, нет нет нет нет, не пасую.
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Ман Сити
Либо ему откат дали за это полено или ему сказали это Холанд, а Хейлунд
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CONST_VAN_G
Что ты несешь...
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