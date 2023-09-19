Тен Хаг после 3 поражений «МЮ» за 5 игр: «Нам не нужна перезагрузка. Идет процесс, отрезками мы очень хороши»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не считает, что «Манчестер Юнайтед» нужны решительные меры.

Команда проиграла 3 из 5 матчей на старте чемпионата Англии. Завтра она встретится с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Мы не считаем, что нам нужна перезагрузка, совершенно точно нет. У нас идет процесс, и видно, что некоторые отрезки матчей мы проводим очень хорошо.

Но еще часть мы проводим ниже своего уровня. И мы должны требовать от себя стабильности, мы должны действовать лучше в некоторых компонентах на протяжении всего матча», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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19 комментариев

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Дмитрий Якушевич
Звучит как Ротенберг в СКА
+17
-3
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QWertY
Кстати, не забывайте звездобола)

https://wampi.ru/image/R9OQSQl
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Ебздрогыч
Мне тен Хаг своими выступлениями напоминает Йозе Марино из Питера
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xion76
Будет тебе завтра немецкая перезагрузка, соберешь вещи и домой.
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damondiamond
интересно, реально ли заставить Рашфорда прессинговать? возможно, он возомнил себя Роналду или Мбаппе
+2
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Алекс Мелкумян
Ответ QWertY
Кстати, не забывайте звездобола) https://wampi.ru/image/R9OQSQl
ахахахахха, я знал что он после МЮ - Барса 2-1 переобулся и все теперь ненавидит его) или из-за того что он не барсу выбрал
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Адам Нинуху
гнать его надо взашей
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piper65
Я болею за МЮ уже почти 30 лет, и мне совершенно определено не нравится игра МЮ в этом сезоне. Конечно, можно найти «некоторые отрезки» приличной игры, но эти «отрезки» так коротки, что на общую картину не влияют. Пока команда значительно хуже, чем в прошлом сезоне, увы
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Zlatan Ibra
Идёт процесс у Антони, у тебя, лысяй, дым и зеркала, а не тренерская деятельность в клубе.
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Waititi
О каких отрезках он говорит ? 5 матчей и все как один убогие. МЮ может играть 20 минут, а надо хотя бы 90
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MaitreML
должно было быть 5 поражений из 5.тухелишка завтра отправит фальшивую лысую башку на родину в эредивизи.
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llolishe
Комедиант)
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Виталий Ан
Ответ piper65
Я болею за МЮ уже почти 30 лет, и мне совершенно определено не нравится игра МЮ в этом сезоне. Конечно, можно найти «некоторые отрезки» приличной игры, но эти «отрезки» так коротки, что на общую картину не влияют. Пока команда значительно хуже, чем в прошлом сезоне, увы
А что было в прошлом сезоне? Сумасшедшее везение и отскоки. Кроме пары матчей ( правда с топами) на контратаках приличные игры.
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