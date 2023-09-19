Тен Хаг после 3 поражений «МЮ» за 5 игр: «Нам не нужна перезагрузка. Идет процесс, отрезками мы очень хороши»

Эрик тен Хаг не считает, что «Манчестер Юнайтед» нужны решительные меры.

Команда проиграла 3 из 5 матчей на старте чемпионата Англии. Завтра она встретится с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Мы не считаем, что нам нужна перезагрузка, совершенно точно нет. У нас идет процесс, и видно, что некоторые отрезки матчей мы проводим очень хорошо.

Но еще часть мы проводим ниже своего уровня. И мы должны требовать от себя стабильности, мы должны действовать лучше в некоторых компонентах на протяжении всего матча», – сказал главный тренер « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS