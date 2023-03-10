Опубликовано предполагаемое свидетельство о рождении Мукоко – с датой рождения в 2000 году, а не в 2004-м

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Юссуфа Мукоко Футбол

Опубликовано доказательство того, что возраст Юссуфы Мукоко переписали. 

Напомним, в январе сообщалось, что нападающему дортмундской «Боруссии» может быть не 18 лет, а 22. Тогда журналисты ссылались на документы, предоставленные приемным отцом Мукоко, который также рассказал, что настоящее имя игрока – Юссуффа Мохамаду. Публикация этих документов была запрещена.

Теперь окружной суд Франкфурта-на-Майне вынес вердикт о том, что запрет на публикацию свидетельства о рождении был необоснованным. Издание Bunte опубликовало документ на имя Юссуффы Мохамаду. Датой рождения ребенка значится 19 июля 2000 года. Впрочем, Bunte не утверждает, что свидетельство подлинное, и не может это подтвердить. 

Мукоко родился в Камеруне, а в 2014 году переехал в Германию, где его усыновили. В 14 лет он попал в «Боруссию» U19. Официальной датой рождения футболиста считается 20 ноября 2004 года.

Кажется, Мукоко из «Боруссии» переписан на 4 года. Опубликовали его свидетельство о рождении (из-за этого он судился)

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23 комментария

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В Питере Пять
Ответ Александр Зубков
На год младше Думбии.
и на 2 старше Мукоко.
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Михаил Стентор
Главное, что он хороший
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Злобный Конь
Сперва прочёл "Мутко"...
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Матвей Суицидин
К черту возраст, главное, чтобы зубы были в порядке
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инок
Сколько уже было переписанных африканских игроков?
Это из серии никогда такого не было, и вот опять...
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Marcus-light
20 лет назад он и в 22 года казался бы молодняком, а теперь дед)
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Адам Алмарз
Ответ Slavick Nemkovsky
Родившись в 2004 году в Камеруне, Мукоко уже в 2000 г. перебрался в Германию, а в 1998 был там усыновлен приемными родителями..
и вот так в 6 лет он влился в новую семью.
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Сергей Ефимов
Классика
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Lana Rhoades
Ответ Олег910
Мукоко повидал на своем веку всё, справится и с этим. В любом случае борозды в Боруссии не испортит.
😂
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Slavick Nemkovsky
Родившись в 2004 году в Камеруне, Мукоко уже в 2000 г. перебрался в Германию, а в 1998 был там усыновлен приемными родителями..
+22
0
+22
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Isa Babaev
Ответ Тиджани Бабангида
Совершенно не удивительно. Истории про переписанных африканских футболистах бывают везде. В России тоже,но агенты стараются их пресечь
Предполагается, что европейцы и бразильцы не переписывают, все этим занимаются
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nolan_90
Ответ Ramin Mamedov
странно что условного Лукаку никто не проверяет) хотя он вроде ещё в нормальном возрасте но травмируется и сдал так будто ему 35-40 лет.
Ну он в Бельгии родился вообщет
+4
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Ramin Mamedov
странно что условного Лукаку никто не проверяет)
хотя он вроде ещё в нормальном возрасте но травмируется и сдал так будто ему 35-40 лет.
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werowolf-gears
Надеюсь дисквалифицируют афериста
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Александр Зубков
Ответ llolishe
Диего Косте вообще уже наверно под 67, но играет
На год младше Думбии.
+26
0
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Владимир Самсонов
Игрок очень хороший, и даже если ему 24 может заиграть в топ-клубе
+1
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Simplicissimus
4 года? да ладно. Этот крепкий парень, наверное, берлинскую стену еще долбил кувалдой)))
+14
0
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Okaka
никогда такого не было и вот опять

пора уже его называть Мохамаду, а не Мукоко, как конголезца из Штутгарта переименовали
+5
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svft
старый негр стоит дешевле
+13
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Бенисио Дель Пьеро
Говорят Мукоко был другом детства Роже Милла
+52
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Олег910
Мукоко повидал на своем веку всё, справится и с этим. В любом случае борозды в Боруссии не испортит.
+42
-1
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Тиджани Бабангида
Совершенно не удивительно. Истории про переписанных африканских футболистах бывают везде. В России тоже,но агенты стараются их пресечь
+4
-2
+2
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llolishe
Диего Косте вообще уже наверно под 67, но играет
+34
-1
+33
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