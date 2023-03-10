Опубликовано предполагаемое свидетельство о рождении Мукоко – с датой рождения в 2000 году, а не в 2004-м

Опубликовано доказательство того, что возраст переписали.

Напомним, в январе сообщалось, что нападающему дортмундской « » может быть не 18 лет, а 22. Тогда журналисты ссылались на документы, предоставленные приемным отцом Мукоко, который также рассказал, что настоящее имя игрока – Юссуффа Мохамаду. Публикация этих документов была запрещена.

Теперь окружной суд Франкфурта-на-Майне вынес вердикт о том, что запрет на публикацию свидетельства о рождении был необоснованным. Издание Bunte опубликовало документ на имя Юссуффы Мохамаду. Датой рождения ребенка значится 19 июля 2000 года. Впрочем, Bunte не утверждает, что свидетельство подлинное, и не может это подтвердить.

Мукоко родился в Камеруне, а в 2014 году переехал в Германию, где его усыновили. В 14 лет он попал в «Боруссию» U19. Официальной датой рождения футболиста считается 20 ноября 2004 года.

Кажется, Мукоко из «Боруссии» переписан на 4 года. Опубликовали его свидетельство о рождении (из-за этого он судился)