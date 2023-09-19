«Барселона» дважды подряд выиграла 5:0. У команды Хави победная серия из 5 матчей

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

«Барселона» добилась пяти побед подряд с общим счетом 18:4.

Сегодня команда Хави разгромила «Антверпен» (5:0) в Лиге чемпионов. 16 сентября такой же результат был достигнут в игре с «Бетисом» в Ла Лиге.

Начиная с 20 августа каталонцы также обыграли «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3) и «Осасуну».

23 сентября «блауграна» встретится с «Сельтой» в чемпионате Испании.

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39 комментариев

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Bazilic
Был бы шикарный старт, если бы не судейское позорище в первом туре
+49
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Blaumerc
Ответ Зизуха
Хави, дай пять
пятёра вообще любимое число Барселоны, болельщики реала поймут.
+27
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Зизуха
Хави, дай пять
+21
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atomio
Если Феликс так и продолжит, страшно представить сколько за него заломит Атлетико...
+19
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umnik3
Ответ Donald Subanov
Барса слишком сильна или соперники слабенькие ? Сегодня вообще играли как в прайме Пеп-Тим
Антверпен ни о чем, надо честно сказать,
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Тимур Амонов
Ребята, а помните защиту Барсы в лице Мингеза-Гарсия-Лангле-Дест?))
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Universal1000
Так апнуть атаку по сути за бесплатно - это бомба.
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Blaumerc
Ответ войд
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вроде того что Сити сделала с Реалом?
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Aleksandr Danilov
Такие команды Барса и должна разносить. Проверка будет с Порту
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Hella black
Как тут не вспомнить - Не дадим им забить 🖐🏼
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Михаил Хромаков
а где новость про Проведеля? никто из полевых игроков Лацио на мяч не побежал, а этот на троих пошел и никто не накрыл)
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We_ll
Феликс с Канселу как влитые, конечно, вписались. Совсем другая игра с ними пошла.
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zh_asik
Отличная игра 👏👏👏👍
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Fan of Sport
Гостевой матч против Порту и домашний матч против Реала позволит полностью оценить нынешний уровень команды, но можно точно сказать, команда прибавляет.
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predMBAPPE
Узнаем любимую Барсу😎
+7
-3
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Real Madrid 04
Ответ atomio
Если Феликс так и продолжит, страшно представить сколько за него заломит Атлетико...
Устная договоренность есть с Атлетами. Не заломят заоблачную цену, т к Барса тоже отпустила Гриза за разумные деньги.
+5
-1
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SanEffect
Безусловно рад победе, но давайте будем объективны. При всём уважении, Антверпен даже на один сезон бы не зацепился в Ла Лиге. Барса сегодня в полноги играла. В следующем матче против них можно дубль выпускать.
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Donald Subanov
Барса слишком сильна или соперники слабенькие ?
Сегодня вообще играли как в прайме Пеп-Тим
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Barcelonafun
Ответ Esu
Противник слабый конечно
Это то да, но вся суть в том как он был обыгран. Барса прошлого сезона в любой ситуации навешивала бы, даже с таким соперником. Тут же соперников просто укатали, это и есть прогресс, а насколько он большой уже будет видно в топ матчах
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Владимир Владимирович
Там вратарь Проведель из Лацио сравнял счёт с Атлетико . Где новость ?
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Blaumerc
Ответ Tima 3D
Ну выиграл твой клуб, радуйся никто не мешает зачем писать про Реал, не удержался? Болельщики Реала понимают 5 это трофеи ЛЧ Барсы, тогда 14 любимое число болельщиков Реала.
ну написал и написал, чё вообще бесится то из-за этого?
тут вообще то принято троллить соперников без основания. кстати, начали именно болельщики вардрида. Просто зайди на ветки о Барселоне, сам увидишь всё.
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Бакдаулет Сабиев
Всех с победой!!!
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ML26
Прекрасно видеть Барсу в хорошей форме!
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hompos
Ответ Bazilic
Был бы шикарный старт, если бы не судейское позорище в первом туре
Перес еще пожалеет из за этого
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Зизуха
Хави, дай пять
Пятёрочка от Х4ви. Новый сезон - новые ориентиры😎
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