«Барселона» дважды подряд выиграла 5:0. У команды Хави победная серия из 5 матчей
«Барселона» добилась пяти побед подряд с общим счетом 18:4.
Сегодня команда Хави разгромила «Антверпен» (5:0) в Лиге чемпионов. 16 сентября такой же результат был достигнут в игре с «Бетисом» в Ла Лиге.
Начиная с 20 августа каталонцы также обыграли «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3) и «Осасуну».
23 сентября «блауграна» встретится с «Сельтой» в чемпионате Испании.
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Сегодня вообще играли как в прайме Пеп-Тим
тут вообще то принято троллить соперников без основания. кстати, начали именно болельщики вардрида. Просто зайди на ветки о Барселоне, сам увидишь всё.