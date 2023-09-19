«Барселона» дважды подряд выиграла 5:0. У команды Хави победная серия из 5 матчей

«Барселона» добилась пяти побед подряд с общим счетом 18:4.

Сегодня команда разгромила « » (5:0) в Лиге чемпионов. 16 сентября такой же результат был достигнут в игре с «Бетисом» в .

Начиная с 20 августа каталонцы также обыграли «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3) и «Осасуну».

23 сентября «блауграна» встретится с «Сельтой» в чемпионате .

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