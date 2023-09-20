«Ман Сити» 37 раз пробил по воротам «Црвены Звезды», 16 – в створ. У сербов 3 удара

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Футбол

«Манчестер Сити» нанес 37 ударов по воротам «Црвены Звезды» в матче ЛЧ.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

За матч игроки «Манчестер Сити» нанесли 37 ударов по воротам «Црвены Звезды», 16 из них – в створ. В первом тайме «горожане» пробили по воротам соперника 22 раза, побив рекорд «Баварии» по ударам за один тайм.

При этом команда из Белграда пробила по воротам соперника лишь 3 раза, 2 из них пришлось в створ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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16 комментариев

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Roman
Ответ atomio
КДБ с Гюндорганом пропали - норвежец пропал вслед за ними. какой ЗМ о чем вы
Холанд сделал сегодня шикарную и тонкую голевую передачу на Альвареса на первый гол. Когда такую передачу делает Месси весь сайт в экстазе кричит гений, который не только бомбардир, но и плеймейкер. Когда Холанд не забивает, но отдает ассист, то все, пропал, сдулся какой Зм
+19
-5
+14
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Максим Яблонский
Неконкурентный матч совершенно по содержанию, у Холанда второй матч не залетает, как в концовке прошлого сезона. Ну, мб залетит в более необходимый для этого момент.
+7
-1
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Извилина Заремы
Ответ atomio
КДБ с Гюндорганом пропали - норвежец пропал вслед за ними. какой ЗМ о чем вы
КДБ с Гюндоганом в концовке прошлого сезона были, когда у Холланда засуха случилась.
+4
-1
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Максим Яблонский
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Ну, второй гол Альвареса и ударом не назвать, и уж тем более та подача не летела в створ ворот.
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2vdhrvmmzf
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
А у Баварии в финале лч с Челси каждый 35ый
+1
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ milky way
Будь у Сити Леау вместо Альвареса, то не видать им победы даже с дважды большим числом ударов.
Да, Леау слишком расхлябанный. А Альварез - это просто алмаз. Как же он раскрылся.
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Мощно👏
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h9zbx6jdsd
Лысый шарлатан
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atomio
КДБ с Гюндорганом пропали - норвежец пропал вслед за ними. какой ЗМ о чем вы
+4
-4
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milky way
Будь у Сити Леау вместо Альвареса, то не видать им победы даже с дважды большим числом ударов.
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Владимир Владимирович
Каждые 2-3 минуты били по воротам, аутов и то столько редко бывает. Наилучший тренер в истории футбола, просто кайф футбол Гвардиолы, не вариант в кухню отойти кофе сделать, можешь упустить гол
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Андрей Катков
Ответ Максим Яблонский
Ну, второй гол Альвареса и ударом не назвать, и уж тем более та подача не летела в створ ворот.
Далеко не факт, вполне допускаю, что мяч шел в створ
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Всеволод Бобров
Ответ Roman
Холанд сделал сегодня шикарную и тонкую голевую передачу на Альвареса на первый гол. Когда такую передачу делает Месси весь сайт в экстазе кричит гений, который не только бомбардир, но и плеймейкер. Когда Холанд не забивает, но отдает ассист, то все, пропал, сдулся какой Зм
лол, Месси сравнивать с Холандом по передачам, это уже совсем кощунство. Холанд это просто нападающий штрафной, Месси это от 10 до 8 и 9,любую позицию в атаке может сыграть. Помимо передачи сегодня Холанд мог забить минимум 2 из своих 4 моментов 100%
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Cyle Rayner
Ответ milky way
Будь у Сити Леау вместо Альвареса, то не видать им победы даже с дважды большим числом ударов.
щас бы сравнивать вингера с центрфорвардом
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