«Ман Сити» 37 раз пробил по воротам «Црвены Звезды», 16 – в створ. У сербов 3 удара
«Манчестер Сити» нанес 37 ударов по воротам «Црвены Звезды» в матче ЛЧ.
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 3:1.
За матч игроки «Манчестер Сити» нанесли 37 ударов по воротам «Црвены Звезды», 16 из них – в створ. В первом тайме «горожане» пробили по воротам соперника 22 раза, побив рекорд «Баварии» по ударам за один тайм.
При этом команда из Белграда пробила по воротам соперника лишь 3 раза, 2 из них пришлось в створ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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