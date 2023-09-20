«Ман Сити» 37 раз пробил по воротам «Црвены Звезды», 16 – в створ. У сербов 3 удара

«Манчестер Сити» нанес 37 ударов по воротам «Црвены Звезды» в матче ЛЧ.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой « » со счетом 3:1.

За матч игроки «Манчестер Сити» нанесли 37 ударов по воротам « », 16 из них – в створ. В первом тайме «горожане» пробили по воротам соперника 22 раза, побив рекорд «Баварии» по ударам за один тайм.

При этом команда из Белграда пробила по воротам соперника лишь 3 раза, 2 из них пришлось в створ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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