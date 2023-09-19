«Ман Сити» на голову сильнее всех. «Реал», выигравший 3 ЛЧ подряд, так не доминировал. Только «Арсенал» опасен для «горожан», и обыграть их можно лишь в финале». Мерсон о команде Пепа
Пол Мерсон считает, что у «Арсенала» есть шансы обыграть «Манчестер Сити» в ЛЧ.
«Думаю, они на голову сильнее всех остальных. Обыграть их можно только в финале, где один матч. Не знаю никого, кто смог бы помешать им в двухматчевом противостоянии.
Если вспомнить «Реал», выигравший три Лиги чемпионов подряд, он не выглядел настолько доминирующим, насколько сейчас выглядит «Ман Сити». Я не вижу явной альтернативы.
Опасность, как по мне, будет представлять «Арсенал», там хорошая команда. Дуэль из одного матча может стать ахиллесовой пятой «Сити», потому что в одной игре возможно все», – заявил бывший нападающий «канониров».
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Вообще очень странная ирония. Кто-то лучше что ли играл?
Реал и Бавария не дадут соврать.
Финальный Интер был ничем не лучше Реала и Баварии, которые отхватили от Сити. Попади в финал кто-то из этих двух команд, Сити точно также испытывал бы проблемы.
Матч один и играть его на нейтральном поле.
Очередной британский шовинист)