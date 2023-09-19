«Ман Сити» на голову сильнее всех. «Реал», выигравший 3 ЛЧ подряд, так не доминировал. Только «Арсенал» опасен для «горожан», и обыграть их можно лишь в финале». Мерсон о команде Пепа

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что у «Арсенала» есть шансы обыграть «Манчестер Сити» в ЛЧ.

«Думаю, они на голову сильнее всех остальных. Обыграть их можно только в финале, где один матч. Не знаю никого, кто смог бы помешать им в двухматчевом противостоянии.

Если вспомнить «Реал», выигравший три Лиги чемпионов подряд, он не выглядел настолько доминирующим, насколько сейчас выглядит «Ман Сити». Я не вижу явной альтернативы.

Опасность, как по мне, будет представлять «Арсенал», там хорошая команда. Дуэль из одного матча может стать ахиллесовой пятой «Сити», потому что в одной игре возможно все», – заявил бывший нападающий «канониров».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
ага. Интер в финале еле домучали. сильнее всех. всех победют и тд
+58
-18
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
При всем уважении к Арсеналу, ему бы до 1/4 ЛЧ дойти
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
people people
Вот именно, что ни одна доминирующая команда и не брала 2 ЛЧ подряд, ни Барса Пепа, ни Бавария. Только Реал который не играл в доминирующий футбол
+28
-9
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Manu Maks
Пусть сначала выиграют 3 ушастика подряд, потом посмотрим!
+27
-14
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_kapa
Сейчас это все пустые разговоры. Важно, в каком состоянии Сити и соперники будут в поздних стадиях турнира
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Попов
Я вот болею за Сити(Пепа) , но вообще не понимаю что за уверенность в победе. Даже шансы фаворита ЛЧ процентов 20 на победу. Я до сих пор вспоминаю, отмененный гол Тоттенхэму, промах Стерлинга Лиону, гол Родриго на последних минутах. ЛЧ не чемпионат, одна игра и ты говоришь ей пока.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jam.football
Сегодня Сити не вызывает ощущения, что он на голову сильнее всех. Не настроились видимо. Играют без искры
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
people people
Ответ A.B.W.
Тот судейский Реал Зидана должно быть стыдно вспоминать.
Хватит ныть Барсабои
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Газонокосильщик Хави
ага. Интер в финале еле домучали. сильнее всех. всех победют и тд
У Интера и был шанс только в финале, где Сити играл под огромным давлением. В двухматчевом вынос похлеще Реала ожидался бы.
Вообще очень странная ирония. Кто-то лучше что ли играл?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
people people
Ответ Не знаю что такое Требл
Комментарий удален модератором
Держу в курсе, у Барсы не больше чистых
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veles3101
Да какой Арсенал, все будто ослепли-это же команда отскок
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jordy
Ответ Газонокосильщик Хави
ага. Интер в финале еле домучали. сильнее всех. всех победют и тд
Так он как раз об этом и говорит. Дескать, в финале, то есть одном матче, Сити может и оступиться, а вот в двухраундовом противостоянии очень сложно что-то горожанам противопоставить.
Реал и Бавария не дадут соврать.
Финальный Интер был ничем не лучше Реала и Баварии, которые отхватили от Сити. Попади в финал кто-то из этих двух команд, Сити точно также испытывал бы проблемы.
Матч один и играть его на нейтральном поле.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
При всем уважении к Арсеналу, ему бы до 1/4 ЛЧ дойти
Как болельщик Арсенала — подтверждаю. Они дальше 1/8 проходили, когда я ещё в начальную школу ходил и вообще не смотрел футбол, а мне уже 23
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Так и реал доминировал в кубках кашшаи с офсайдными голами ,тоже сравнили попу с пальцем этот Сити это команда которая не две бошки сильнее того судейского шапито !
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Siveluz
Ответ Universal1000
Реал тех лет в принципе не доминировал от слова совсем и не был даже сильнейшей командой Испании. В 2018 не был даже второй командой Испании, имея 80-90% всего сезона тотально жалкий вид. В 2016 имел абсолютно жалкий вид 70% сезона. Более менее были 2017, но и там ни о чем, слившись в чистую по класико и набрав аж 7 очков из 18 против топ-4 испанской. Чисто фэйк фартово-судейский крч. Клаттен, Кашшаи, Оливер-Чакир... Но главное - банально слабая игра в футбол(навесбол точнее, Зидан иначе не умел).
интересно, а что такое испанская четверка?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ира15577
Ничего, Реал и без доминирования потихоньку проползет в финал ЛЧ и выиграет!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Topordo
Смешной такой, сравнивает английский мешок-выскочку с величайшим клубом в истории.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
Арсенал?))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ Не знаю что такое Требл
Комментарий удален модератором
мне какая разница как там Реал побеждал?
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Баланар
Мадрид встречался с праймовыми ТОП клубами на протяжении 3 сезонов подряд, у них за одни розыгрыш ЛЧ в соперниках было больше ТОП клубов, чем у Сити за всю его историю выступлений в ЛЧ.
Очередной британский шовинист)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не знаю что такое Требл
Ответ Газонокосильщик Хави
ага. Интер в финале еле домучали. сильнее всех. всех победют и тд
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Assi Shamyradow
Ответ Газонокосильщик Хави
ага. Интер в финале еле домучали. сильнее всех. всех победют и тд
победят😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Robert
Очередной англичанин, в очередной раз говорит, какие английские команды особенные, а остальные им не ровня. Ничего нового.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Universal1000
Реал тех лет в принципе не доминировал от слова совсем и не был даже сильнейшей командой Испании. В 2018 не был даже второй командой Испании, имея 80-90% всего сезона тотально жалкий вид. В 2016 имел абсолютно жалкий вид 70% сезона. Более менее были 2017, но и там ни о чем, слившись в чистую по класико и набрав аж 7 очков из 18 против топ-4 испанской. Чисто фэйк фартово-судейский крч. Клаттен, Кашшаи, Оливер-Чакир... Но главное - банально слабая игра в футбол(навесбол точнее, Зидан иначе не умел).
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
весна покажет, кто где ср…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий