«Ман Сити» на голову сильнее всех. «Реал», выигравший 3 ЛЧ подряд, так не доминировал. Только «Арсенал» опасен для «горожан», и обыграть их можно лишь в финале». Мерсон о команде Пепа

Пол Мерсон считает, что у «Арсенала» есть шансы обыграть «Манчестер Сити» в ЛЧ.

«Думаю, они на голову сильнее всех остальных. Обыграть их можно только в финале, где один матч. Не знаю никого, кто смог бы помешать им в двухматчевом противостоянии.

Если вспомнить « », выигравший три Лиги чемпионов подряд, он не выглядел настолько доминирующим, насколько сейчас выглядит « ». Я не вижу явной альтернативы.

Опасность, как по мне, будет представлять « », там хорошая команда. Дуэль из одного матча может стать ахиллесовой пятой «Сити», потому что в одной игре возможно все», – заявил бывший нападающий «канониров».

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