22:1 по ударам, 0:1 на табло – «Сити» проиграл первый тайм «Црвене Звезде» при рекорде ЛЧ по ударам

«Манчестер Сити» проигрывает «Црвене Звезде», несмотря на рекордное число ударов.

«Горожане» за первый тайм матча Лиги чемпионов пробили по воротам соперника 22 раза (7 в створ). Такого за время сбора статистики Opta (с сезона-2003/04) еще не было.

Ранее рекорд принадлежал «Баварии» – 21 удар в игре с «Викторией» Пльзень в 2013 году.

При этом « » сумела воспользоваться единственным своим ударом за тайм и открыла счет на 45-й минуте. Отличился полузащитник .

Согласно модели Sports.ru, xG «Манчестер Сити» в этой игре в данный момент составляет 3,26 против 0,09 у сербского клуба.

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