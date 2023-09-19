22:1 по ударам, 0:1 на табло – «Сити» проиграл первый тайм «Црвене Звезде» при рекорде ЛЧ по ударам

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Сербия Црвена Звезда Пеп Гвардиола рекорды Осман Букари Футбол

«Манчестер Сити» проигрывает «Црвене Звезде», несмотря на рекордное число ударов.

«Горожане» за первый тайм матча Лиги чемпионов пробили по воротам соперника 22 раза (7 в створ). Такого за время сбора статистики Opta (с сезона-2003/04) еще не было.

Ранее рекорд принадлежал «Баварии» – 21 удар в игре с «Викторией» Пльзень в 2013 году.

При этом «Црвена Звезда» сумела воспользоваться единственным своим ударом за тайм и открыла счет на 45-й минуте. Отличился полузащитник Осман Букари

Согласно модели Sports.ru, xG «Манчестер Сити» в этой игре в данный момент составляет 3,26 против 0,09 у сербского клуба.

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12 комментариев

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Ебздрогыч
Это все равно что играть в теннис против стенки и проиграть ей
+64
-4
+60
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munkz
Типичная игра в ФМ
+39
0
+39
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CoMoBo3
Ответ Виталий Ан
Комментарий удален пользователем
Заговорщики везде, да, особенно в глазах лудоманов, да? 😎
+25
-3
+22
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devran sadik
Не злите Пепа... второй тайм все расставил по местам...почти 40 ударов...
+10
0
+10
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Artem Piatkov
Те кто играл в футбол менеджер на смарте знает что это такое :))

Можно было даже с 28 ударами не забить
+13
-4
+9
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Дороф
Ответ Artem Piatkov
Те кто играл в футбол менеджер на смарте знает что это такое :)) Можно было даже с 28 ударами не забить
В ФМ не играю, но прекрасно знаю такую ситуацию...
+8
0
+8
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Пинающий Достоинства
Ответ Ебздрогыч
Это все равно что играть в теннис против стенки и проиграть ей
По бразильской системе, бочкам проиграют))
+5
0
+5
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Алекс Мелкумян
Ответ Ебздрогыч
Это все равно что играть в теннис против стенки и проиграть ей
или сыграть матч в фифе
+4
0
+4
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шибдзег2
Недолго музыка играла
+3
-1
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Виталий Ан
Комментарий удален пользователем
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Дмитрий Воронцов
Ответ Ебздрогыч
Это все равно что играть в теннис против стенки и проиграть ей
Не, а как стенку то обыграть можно? Она же в любом случае все отобьет
0
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Ранальду с пивком
Ответ Artem Piatkov
Те кто играл в футбол менеджер на смарте знает что это такое :)) Можно было даже с 28 ударами не забить
Лично у меня начинает иногда гореть с таких игр и я просто перезахожу😄
0
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