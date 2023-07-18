У Фофана разрыв крестообразной связки. Защитник «Челси» перенес операцию

Защитник «Челси» Уэсли Фофана травмировал крестообразную связку.

не полетел с « » в турне по США из-за травмы колена.

У защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

22-летний француз был прооперирован и начнет восстановление в ближайшее время. Обычно футболисты при таких травмах пропускают не менее полугода.

Прошлым летом «Челси» за 70+5 млн фунтов купил Фофана у «Лестера». В сезоне-2022/23 игрок из-за двух травм колена провел за «синих» лишь 20 матчей. Его статистика – здесь.