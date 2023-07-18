У Фофана разрыв крестообразной связки. Защитник «Челси» перенес операцию
Защитник «Челси» Уэсли Фофана травмировал крестообразную связку.
Фофана не полетел с «Челси» в турне по США из-за травмы колена.
У защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
22-летний француз был прооперирован и начнет восстановление в ближайшее время. Обычно футболисты при таких травмах пропускают не менее полугода.
Прошлым летом «Челси» за 70+5 млн фунтов купил Фофана у «Лестера». В сезоне-2022/23 игрок из-за двух травм колена провел за «синих» лишь 20 матчей. Его статистика – здесь.
https://www.transfermarkt.world/wesley-fofana/verletzungen/spieler/475411
Скорейшего выздоровления Фофане и всем травмированным пацанам!
кому интересно - вот ссылка на пост
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2950963.html