У Фофана разрыв крестообразной связки. Защитник «Челси» перенес операцию

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Уэсли Фофана Здоровье Футбол

Защитник «Челси» Уэсли Фофана травмировал крестообразную связку.

Фофана не полетел с «Челси» в турне по США из-за травмы колена.

У защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

22-летний француз был прооперирован и начнет восстановление в ближайшее время. Обычно футболисты при таких травмах пропускают не менее полугода.

Прошлым летом «Челси» за 70+5 млн фунтов купил Фофана у «Лестера». В сезоне-2022/23 игрок из-за двух травм колена провел за «синих» лишь 20 матчей. Его статистика – здесь.

69 комментариев

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2vdhrvmmzf
Гениальный трансфер конечно, вывалить 85 млн за игрока который уже в 20 на год почти выбывал
+75
-9
+66
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Los Galácticos
Вот тебе и 80 лямов коту под хвост.
+52
-10
+42
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Stewart D.
он с 2021 по 23 год сыграл всего в 9 матчах АПЛ. жесть
+51
-10
+41
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XavIniesta2008-2015
Ответ Stewart D.
он с 2021 по 23 год сыграл всего в 9 матчах АПЛ. жесть
У него только за Челси в сезоне 22/23 15 матчей в АПЛ. Поясните, что вы имели ввиду
+22
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Гоп-стоп
Есть такой днарь по имени Фер Ниньо. Так вот именно он сломал карьеру одному из самых перспективных защитников мира. Причем сделал это в товарищеском матче.
+22
-3
+19
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Кирилл Куминский
Ответ Акира_1
Просто позор медицинскому персоналу Челси, которые не могут в 21 веке предсказать, что игрок хрустальный будет и платят 80 за порванные кресты
Владелец же еще его к себе в штаты возил, проводил супер-пупер обследование, чтобы исключить риск потенциальных травм… Итог мы видим
+15
0
+15
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Рекорд в наших сердцах
умеет Лестер выгодно защитников продавать
+11
0
+11
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Egor Aleksandrovich
Ответ Жирный Лукаку
На второй (вроде) сезон в Лестер получил кресты. Потом перешёл в Челси и снова выбыл на полгода, но уже из-за другой травмы
ТМ пишет, что в Лестере он не кресты рвал, а получил перелом голени в марте 2022ого и пропустил 230 дней.

https://www.transfermarkt.world/wesley-fofana/verletzungen/spieler/475411
+7
0
+7
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Акира_1
Просто позор медицинскому персоналу Челси, которые не могут в 21 веке предсказать, что игрок хрустальный будет и платят 80 за порванные кресты
+10
-4
+6
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KeriLLo
Ответ 2vdhrvmmzf
Гениальный трансфер конечно, вывалить 85 млн за игрока который уже в 20 на год почти выбывал
Так он на год по другим причинам выбывал.
+7
-2
+5
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rusichi
Травмы - одна из составляющих футбола. Никто от них не застрахован.
Скорейшего выздоровления Фофане и всем травмированным пацанам!
+6
-1
+5
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Андрей Лавров
Шанс для Леви Колуилла
+5
-1
+4
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red hikkikomori
Челси нашел своего Марсьяля
+3
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Гоп-стоп
Есть такой днарь по имени Фер Ниньо. Так вот именно он сломал карьеру одному из самых перспективных защитников мира. Причем сделал это в товарищеском матче.
Гнида он конечно
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*MVP*
Ответ Жирный Лукаку
На второй (вроде) сезон в Лестер получил кресты. Потом перешёл в Челси и снова выбыл на полгода, но уже из-за другой травмы
не было крестов в Лестере, не пиши чушь
+2
0
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окечуква
Здоровья, конечно, Фофане, после крестов многие вообще по сути заканчивают играть. Хотя он и так то болеет, то косячит. А в Сент-Этьене был очень хорош когда-то.
+2
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HellLight
писал про этот трансфер много раз. бракованный футболист.
+1
0
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songbilong
Ответ Рекорд в наших сердцах
казалось бы причем тут Зума?
казалось бы причем тут Магуайр?
+1
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Максим Черкашин
Ответ Los Galácticos
Вот тебе и 80 лямов коту под хвост.
Скорее лисе под хвост.:))))))
+1
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Quintin07
Ответ Гоп-стоп
Есть такой днарь по имени Фер Ниньо. Так вот именно он сломал карьеру одному из самых перспективных защитников мира. Причем сделал это в товарищеском матче.
напоминает историю с Абу Диаби, которому тоже сломали голеностоп а после восстановления череда травм и прощай спортивная карьера. Жаль Фофана, здоровья.
+1
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Bazilic
Больше цз у Лестера не брать
+1
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songbilong
не знаю какой у него был потенциал, но после таких травм обычно не становятся ТОПами
+1
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Tiestorzn17
Купили инвалида за кучу денег по большому счету
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Мансур Машарипов
Пулишич передал эстафету Фоффана
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DolJun
Ответ Гоп-стоп
Есть такой днарь по имени Фер Ниньо. Так вот именно он сломал карьеру одному из самых перспективных защитников мира. Причем сделал это в товарищеском матче.
жесть, я даже не знал этого.
кому интересно - вот ссылка на пост
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2950963.html
+6
-5
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