«Аль-Вахда» арендует Бакаева у «Зенита» без права выкупа. Гендиректор клуба подтвердил сделку

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Футбол

Зелимхан Бакаев переходит в чемпионат ОАЭ.

Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» близок к переходу в «Аль-Вахду» на правах аренды. 

По информации «РБ Спорт», клуб из Санкт-Петербурга настоял, чтобы в соглашении не был прописан пункт выкупа игрока. Бакаев вернется в «Зенит» по окончании сезона, его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2025 года.

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе подтвердил согласование сделки. 

Зелимхан перешел в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

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29 комментариев

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Meeeshel Bibikoff
Что младший брат, что старший - сразу видно на повышение пошли :-D
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Ваня Шипитко
Легенда Зенита на уровне Дзюбы и Халка
+7
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Кузбасс
Вот он, мегатрансфер от Медведева!
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ Meeeshel Bibikoff
Что младший брат, что старший - сразу видно на повышение пошли :-D
"Малком - не потолок", " Клаудиньо тоже не Марадона")
+4
-1
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ Сергей Галынский
А почему без права? У него контракт через 1.5 года заканчивается, ляма 4-5 можно было и прописать
Не надо считать шейхов глупее себя
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Begench Berdimuradov
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Назаров Дмитрий
Ответ 2vdhrvmmzf
Не сбагрил конкурентам это уже успех, это же самый страшный сценарий Зенита ни дай бог чтоб конкуренты не усилились
это плохо?)
или Зенит должен сам усилить конкурентов, чтобы они не жаловались ?)
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2vdhrvmmzf
Ответ balander09
клуб, кстати , не играет в ЛЧ, зенит хоть сбагрил его, Бакаеву то зачем это?) свои рубли мог и в России получать
Не сбагрил конкурентам это уже успех, это же самый страшный сценарий Зенита ни дай бог чтоб конкуренты не усилились
+7
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Дима Климочкин
Карпина услышал и уехал!!! ))
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Kulver
через 3 месяца: Факундо Круспски - не потолок, Халед Бутти - не Марадона.
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Кашшай Чакырович
Вот и главные супер звёзды потянулись в чемпионат верблюдов
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tony
Семак давал шанс Бакаеву и не раз, но увы, не тянет на игрока старта от слова совсем.
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Pertinax Gandi
"Зенит" как всегда делает умно. Не отдаёт игрока, который мог бы усилить любой клуб РПЛ, кому-то в аренду здесь. Пусть усиливает чемпионат ОАЭ.
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Гоша Петров
Его одноклубником будет Аллан(экс Наполи,Эвертон и сб Бразилии).
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Артем Гладских
удачи ему в великом клубе , там он станет звездой)
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Олег Соколов
А вот и усиление,о котором так долго писали в Зените!!
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Артем Гладских
Аль вахда Бакаев отличная имя и фамилия.
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Антиглор17
И это реальный уровень этого овоща между прочим.
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Александр Куликов
Аль-Вахда Бакаева
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А потом этот парень уехал
нашёл свою команду. так ему и надо
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Матрос Кот
Э,какая аренда?Бакаев это звезда ФК Зенит, внес огромный вклад в чемпионство тем,что сидел на лавке и не мешал.
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Кирилл.С-Пб
Нормальный вариант для всех. Главное, чтобы играл
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Мукунку хороший
Ответ Ваня Шипитко
Легенда Зенита на уровне Дзюбы и Халка
Но ты дзюбу с Халком не равняй.. Стыдно как то))
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schwein
Если он и после этого не возьмется за голову, то дальше медицина бессильна.
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