«Аль-Вахда» арендует Бакаева у «Зенита» без права выкупа. Гендиректор клуба подтвердил сделку

Зелимхан Бакаев переходит в чемпионат ОАЭ.

Ранее стало известно, что полузащитник « » близок к переходу в «Аль-Вахду» на правах аренды.

По информации «РБ Спорт», клуб из Санкт-Петербурга настоял, чтобы в соглашении не был прописан пункт выкупа игрока. Бакаев вернется в «Зенит» по окончании сезона, его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2025 года.

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе подтвердил согласование сделки.

перешел в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS