Карвахаль получил мышечную травму. Защитник «Реала» пропустит матч с «Унионом» в ЛЧ и дерби с «Атлетико»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Унион Берлин Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль пропустит ближайшие матчи «Реала» из-за травмы.

По информации As, защитник мадридской команды получил травму мышцы правой ноги, из-за которой пропустит около 10 дней. 

Испанец не сможет принять участие в завтрашнем матче против «Униона» в Лиге чемпионов и в дерби с «Атлетико» в Ла Лиге. Он должен вернуться в строй на следующей неделе. 

В текущем сезоне чемпионата Испании Карвахаль провел 5 матчей. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

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16 комментариев

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dr. cage
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
В великом клубе Реал Мадрид всем игрокам колют допинг, нарушая все правила футбола, из за которого, их организм быстро изнашивается. Исключение - Кросс и Модрич.
Да, хорошо.. Мне в сырном лаваше..
+7
-2
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JENNINGS
Ужасная новость. По сути единственный ПЗ пропустит 2 важных матча в сезоне, особенно дерби с матрацами
Здоровья Дани!🙏💪
+4
-1
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Данияр Жумабекович
безглютеновость оказалась обманом
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-2
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Стахович
Классический Карвахаль.А ещё интересуются ещё более травматичным Джеймсом)Ещё более обиднее от того что Карвахаль отличную форму набрал
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Рим Мухаметшин
Васкес тайм!
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Maksat Hasanow
Ответ Данияр Жумабекович
безглютеновость оказалась обманом
Хватило на 5 игр
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Mereng17
Что с ними?!!! Тренерский штаб алло вы где там тренеруетесь?! Шо все ломаются ?!
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Чилли_Вилли
Очень много травмированых. Скамейка короткая, а зимой Реал практически не закупается. Как-то тревожно за этот сезон (((
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Bal Lb
Очень плохая новость. Без такого праймового Карвахаля, как в предыдущих играх, против Матрасников тяжеловато будет.
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Uragan Boy
так реал же на наркотиках сидит
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Raul Bloodworth
Сколько бахвалились этой безглютеновой диетой
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Irakli Kan
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
В великом клубе Реал Мадрид всем игрокам колют допинг, нарушая все правила футбола, из за которого, их организм быстро изнашивается. Исключение - Кросс и Модрич.
ещё Криш, ещё Бензема, ещё Рамос, ещё Каземиро... полно там исключений 😁😁😁
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Maksat Hasanow
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
В великом клубе Реал Мадрид всем игрокам колют допинг, нарушая все правила футбола, из за которого, их организм быстро изнашивается. Исключение - Кросс и Модрич.
а пруфы есть или лишь бы ляпнуть?

вообще может тебе стоит занять Место Чеферина? будешь расследование проводить каждый месяц в Мадриде
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