Карвахаль получил мышечную травму. Защитник «Реала» пропустит матч с «Унионом» в ЛЧ и дерби с «Атлетико»

Даниэль Карвахаль пропустит ближайшие матчи «Реала» из-за травмы.

По информации As, защитник мадридской команды получил травму мышцы правой ноги, из-за которой пропустит около 10 дней.

Испанец не сможет принять участие в завтрашнем матче против « » в Лиге чемпионов и в дерби с « » в . Он должен вернуться в строй на следующей неделе.

В текущем сезоне чемпионата Испании Карвахаль провел 5 матчей. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

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