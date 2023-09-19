Карвахаль получил мышечную травму. Защитник «Реала» пропустит матч с «Унионом» в ЛЧ и дерби с «Атлетико»
Даниэль Карвахаль пропустит ближайшие матчи «Реала» из-за травмы.
По информации As, защитник мадридской команды получил травму мышцы правой ноги, из-за которой пропустит около 10 дней.
Испанец не сможет принять участие в завтрашнем матче против «Униона» в Лиге чемпионов и в дерби с «Атлетико» в Ла Лиге. Он должен вернуться в строй на следующей неделе.
В текущем сезоне чемпионата Испании Карвахаль провел 5 матчей. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
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Здоровья Дани!🙏💪
вообще может тебе стоит занять Место Чеферина? будешь расследование проводить каждый месяц в Мадриде