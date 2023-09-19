«Черчесов амбициозен, ему надо бороться за 1-е место. Он пойдет только туда, где есть деньги на хороших игроков». Орлов о возможном приглашении тренера в «Сочи»

Журналист Геннадий Орлов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова в «Сочи».

Ранее южане расторгли контракт с Дмитрием Хохловым по согласию сторон. Команду возглавил .

– Ромащенко много работал с , который пока без работы. Предполагаете, что Станислав Саламович может возглавить, например, « »?

– Это зависит от того, захочет ли он, захотят ли его. Это вопрос, который решается в темной комнате. Кто-то вроде бы говорил про Черчесова и «Спартак»... У него есть харизма, тренер он знающий, но он же посмотрит на футболистов «Сочи»... А там ведь возрастная команда, там все с нуля вообще надо создавать.

А пойдут ли на это руководители, владелец? Ведь это большие траты. И какие задачи ставить? Черчесов же амбициозен, ему надо бороться за первое место, какой смысл иначе, если он выигрывал первые места в Польше, в Венгрии, где, кстати, чемпионаты совсем не хуже, чем у нас. И поэтому он пойдет только туда, где есть деньги для приобретения хороших игроков. Футбол – это индустрия, никуда не деться.

– То есть, Точилин может задержаться до конца сезона?

– Так его все время назначают, он же работал еще в «Динамо», из которого и образовался «Сочи». Просто его знает большой руководитель, что он профессионал, был хороший игрок, рыжий, с характером. Да и «Динамо» петербургское при нем неплохо играло. Но я думаю, «Сочи» будет искать тренера. А главное – там надо менять команду фундаментально, – сказал .

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