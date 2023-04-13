Орлов об отставке Бердыева из «Сочи»: «Это «федунизм» – человека убрали после 5-го матча! Если не доверяете тренеру, вы ничего не добьетесь»
Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Курбана Бердыева из «Сочи».
Ранее было объявлено об отставке Бердыева с поста главного тренера «Сочи». Под его руководством команда провела 5 матчей, в которых одержала 2 победы и трижды проиграла.
«Я и сейчас буду хорошо отзываться о Бердыеве. Человека убрали после пятого матча! Это «федунизм» (от фамилии бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна – Sports.ru).
Денежные люди, которые платят в клубах, не понимают главного – они дилетанты в игре. Доверьтесь тренеру! Он же главная фигура в команде. Если вы не доверяете тренеру, вы ничего не добьетесь. Дайте поработать хоть год человеку, раз его берете», – сказал Орлов.
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