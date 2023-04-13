Орлов об отставке Бердыева из «Сочи»: «Это «федунизм» – человека убрали после 5-го матча! Если не доверяете тренеру, вы ничего не добьетесь»

Теги Спартак Курбан Бердыев Леонид Федун премьер-лига Россия отставки Геннадий Орлов Сочи Футбол

Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Курбана Бердыева из «Сочи».

Ранее было объявлено об отставке Бердыева с поста главного тренера «Сочи». Под его руководством команда провела 5 матчей, в которых одержала 2 победы и трижды проиграла.

«Я и сейчас буду хорошо отзываться о Бердыеве. Человека убрали после пятого матча! Это «федунизм» (от фамилии бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна – Sports.ru).

Денежные люди, которые платят в клубах, не понимают главного – они дилетанты в игре. Доверьтесь тренеру! Он же главная фигура в команде. Если вы не доверяете тренеру, вы ничего не добьетесь. Дайте поработать хоть год человеку, раз его берете», – сказал Орлов.

 

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47 комментариев

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Честный контроль
Гена новый футбольный термин ввел, федунизм! Раньше только хусаиновщина была.
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Ковид 07.10.52
Какие же газовые холопы по Пугачевой ущербные....говорят про Бердыева, а у них все соседские коровы на уме...хотя Химки в этом году всех обогнали в тренерской чехарде...тьфу....
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Даниил Чеховской
Ответ Фантом
Угу. А вытаскивание "Ростова" с последнего места к серебру за полтора года в 2015-2016 - этим занимался явно какой-то другой Бердыев. Ну или тот Бердыев, но не тренер.
Банкетный Бердыев)
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Onion
Марксизм-ленинизм и федунизм-заремизм!
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Михаил Хромаков
Федун никого после 5 матчей (да ещё при двух победах) не снимал, тут должна быть чья то другая фамилия. Те же Химки с Юраном, Урал в первый заход, Кубань с Гончаренко...
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Xm.md
Ответ ktibr
А Старик Орлович не так и плох! Рано закапывать!)
Даже не знаю что хуже, дед без лекарств или комментаторы, которые переобуваются после каждого его перла
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arij
почему никто очевидного не видит? были поиски тренера в Рубин, и Бердыев совершил ту же ошибку, сунулся тайно в переговоры. Ротенберг не профедунился и сделал все тактично. Жадность Бердыева - его слабость.
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Павел Ермаков
Бердыев сам ушел,его не выгоняли.
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dimonivanov
Орлову столько лет, а рассуждает, как наивный мальчик. Бердыева явно не за 3 прогрыша уволили, а по другим причинам, которые скорее всего договорились не озвучивать.
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Фантом
Ответ cektor
бердыев как тренер закончил в 2011 в рубине
Угу. А вытаскивание "Ростова" с последнего места к серебру за полтора года в 2015-2016 - этим занимался явно какой-то другой Бердыев. Ну или тот Бердыев, но не тренер.
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Геннадий Бадмаевс
Ответ Дмитрий9779
Вряд ли кто-то переплюнет Леонида по количеству тренеров и ген директоров за 20 лет.А ситуацию с Бердыевым мы не знаем.
так посчитайте и доведите до окружающих
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Геннадий Бадмаевс
а такие комментарии надо называть орловизм
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Дмитрий Иванов
Ответ Максим Шпилёв
Федунизм))
Как он есть…
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Александр Белов
Ответ Greenalem
А Абрамовичизм - это когда в хорошем смысле меняют много тренеров
А Путинизм это когда их вообще не меняют
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ktibr
Ответ Катя СПб
Болят наши раны, но всё-таки рано Нас на свалку нести
приметы Федунизма головного мозга(ФГМ)- СЗиЗ( Спартак+Зармба и Зенит)
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Recreated
Старый муслик ушёл сам, поняв, что ничего не добьётся здесь у Ротенберга, ни денег, ни славы, ни игры!
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LifeSpartak
Старый,руки прочь от Федуна!
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Дмитрий Шаронов
Отправьте дедушку в детсадик. Там ему место.
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Никому_никабельный
Ответ Bartez1986
про Ротенбергизм ничего товарищ из Питера не хочет рассказать? а, нельзя же
Так товарищ ляпнул как-то раз, когда подтасовка звука была. Поводок укоротили до минимума. Теперь всё только после отмашки.
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.ru
тут ярый сторонник миллеризма абсолютно прав...
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владимир семенов
Федунизм это когда он сидит в кресле и не участвует,а Зарема очередного ребенка заделывает
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Pok_Toholo
Ответ Катя СПб
А назначение тренеров это заремизм.
Скорее после их первого успеха кричать что это она их нашла и поставила
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Monegasque
Ответ Bartez1986
про Ротенбергизм ничего товарищ из Питера не хочет рассказать? а, нельзя же
Так про него и сказано :)
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OldRedWhite
Ответ Максим Шпилёв
Федунизм))
Феодализм это !
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_FoX-
федунизм не боулизм
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