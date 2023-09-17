Почеттино о Мудрике: «Ему еще нужно учиться играть в АПЛ – лучше понимать игру, больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время совершенствоваться»

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино отметил прогресс Михаила Мудрика в «Челси».

В матче 5-го тура АПЛ против «Борнмута» Мудрик впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Челси» и был заменен на 63-й минуте. Украинский вингер не отметился результативными действиями в 7 матчах подряд за клуб и сборные своей страны – главную и молодежную.

«Он становится лучше. Ему все еще нужно учиться [играть] в АПЛ – она очень скоростная.

Ему нужно лучше понимать игру, стараться больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время и средства для совершенствования в течение сезона», – сказал главный тренер «Челси».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Как Почеттино говорит это без смеха? 😄 Чел за 70 миллионов должен учиться играть в АПЛ. В коллекцию великих цитат просто.
+44
-5
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Один из худших трансферов в истории
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
😄 Я же писал в прошлой теме что опять будут сказки про время для Мудрика. Вот, пожалуйста.
Почеттино понял что Челси втридорога купили совершенно сырого игрока. При том что ему 22 года и за карьеру он сыграл меньше 100 матчей. Приходится аргентинцу рассказывать одно и то же про потенциал и время, чтобы люди малость забыли что за него отвалили 70+30 миллионов. Мишаня этих денег никогда не оправдает.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Акира_1
Как Почеттино говорит это без смеха? 😄 Чел за 70 миллионов должен учиться играть в АПЛ. В коллекцию великих цитат просто.
Чем больше про человека говорят, что ему нужно учиться, тем более ясно, что он неспособен учиться
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CCCP{{BOOM}}
Самый бестолковый трансфер в истории Челси.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Локоть Артеста
😄 Я же писал в прошлой теме что опять будут сказки про время для Мудрика. Вот, пожалуйста. Почеттино понял что Челси втридорога купили совершенно сырого игрока. При том что ему 22 года и за карьеру он сыграл меньше 100 матчей. Приходится аргентинцу рассказывать одно и то же про потенциал и время, чтобы люди малость забыли что за него отвалили 70+30 миллионов. Мишаня этих денег никогда не оправдает.
так а что вы ожидали?
что он публично скажет, что его босс тупой?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jam.football
Без шуток ребят, но Челси реально надули. Ну, не может чувак стоить таких денег, ну не может... А им впихнули..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Томаш Спенсер
заплатили 100 лямов , что бы тупой бегунок учился играть в футбол 😎
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igorsm
Ответ Акира_1
Как Почеттино говорит это без смеха? 😄 Чел за 70 миллионов должен учиться играть в АПЛ. В коллекцию великих цитат просто.
когда я писал тут при его переходе что это украинская наценка меня жестко заминусовали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madaev
Ну дополнение про: «в АПЛ» было лишним
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Возьмите пацана за 70млн к себе в Челси, ну пусть пацан поучится, че вы. Если научится, ещё 30 отдадите.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Ответ красная_карточка
ну посреди чукмек сегодня Мудрик то неплох был
Интересно комментаторы здесь хоть игру вообще смотрели? Феликс сыграл 2 матча и там все сразу понятно, что игрок топ. А тут его с грязью мешали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лагер
Ответ Акира_1
Как Почеттино говорит это без смеха? 😄 Чел за 70 миллионов должен учиться играть в АПЛ. В коллекцию великих цитат просто.
Нужно набраться мудрости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ Акира_1
Как Почеттино говорит это без смеха? 😄 Чел за 70 миллионов должен учиться играть в АПЛ. В коллекцию великих цитат просто.
Как видишь, Хавертцу тоже нужно учиться играть в АПЛ.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Лутченко
До конца контракта время есть еще,дадим время,никуда не денемся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UseR
ну лет до 27 спокойно можно ещё выдавать авансы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Ааа теперь понятно. Контракт на 8,5 - это 8 классов обучение + подготовка и сдача экзамена?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igorsm
не хотят видеть их в АПЛ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Onion
Агент Мудрика - уровень "Бог", так грамотно и вовремя монетизировать хайп вокруг политоты)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Томаш Спенсер
сейчас набегут копатели черных морей
одной рукой будут всех минусить
а другой вспоминать о мудрике 🤣😅🤫
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как дела на заводе
Аренда в Фк Бахмут?))
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
красная_карточка
ну посреди чукмек сегодня Мудрик то неплох был
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
нет у него больше времени...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий