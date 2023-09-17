Маурисио Почеттино отметил прогресс Михаила Мудрика в «Челси».

В матче 5-го тура против « » впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Челси» и был заменен на 63-й минуте. Украинский вингер не отметился результативными действиями в 7 матчах подряд за клуб и сборные своей страны – главную и молодежную.

«Он становится лучше. Ему все еще нужно учиться [играть] в АПЛ – она очень скоростная.

Ему нужно лучше понимать игру, стараться больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время и средства для совершенствования в течение сезона», – сказал главный тренер « ».

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