Почеттино о Мудрике: «Ему еще нужно учиться играть в АПЛ – лучше понимать игру, больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время совершенствоваться»
Маурисио Почеттино отметил прогресс Михаила Мудрика в «Челси».
В матче 5-го тура АПЛ против «Борнмута» Мудрик впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Челси» и был заменен на 63-й минуте. Украинский вингер не отметился результативными действиями в 7 матчах подряд за клуб и сборные своей страны – главную и молодежную.
«Он становится лучше. Ему все еще нужно учиться [играть] в АПЛ – она очень скоростная.
Ему нужно лучше понимать игру, стараться больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время и средства для совершенствования в течение сезона», – сказал главный тренер «Челси».
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Почеттино понял что Челси втридорога купили совершенно сырого игрока. При том что ему 22 года и за карьеру он сыграл меньше 100 матчей. Приходится аргентинцу рассказывать одно и то же про потенциал и время, чтобы люди малость забыли что за него отвалили 70+30 миллионов. Мишаня этих денег никогда не оправдает.
что он публично скажет, что его босс тупой?
одной рукой будут всех минусить
а другой вспоминать о мудрике 🤣😅🤫