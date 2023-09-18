Рафаэль надал хотел бы, чтобы «Реал» подписал Килиана Мбаппе.

«Может быть, еще один нападающий был бы не лишним, я тоже так думаю. Мбаппе? Да, у меня нет никаких проблем с Мбаппе. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придет. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?»

О том, что не перешел в «Реал» этим и прошлым летом

«Почему он был обязан перейти? «Мадрид» есть «Мадрид». «Мадрид» важнее любого игрока. Такова реальность.

Мбаппе не обязан переходить в «Реал», когда мы, болельщики « », этого хотим», – сказал 22-кратный чемпион «Больших шлемов» и болельщик «Реала» в интервью Movistar+.

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