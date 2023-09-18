Надаль хотел бы видеть Мбаппе в «Реале»: «Кому не нравится Килиан? Но он не обязан переходить в «Мадрид», когда мы, болельщики, этого хотим»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Рафаэль Надаль Килиан Мбаппе Футбол

Рафаэль надал хотел бы, чтобы «Реал» подписал Килиана Мбаппе.

«Может быть, еще один нападающий был бы не лишним, я тоже так думаю. Мбаппе? Да, у меня нет никаких проблем с Мбаппе. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придет. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?»

О том, что Килиан не перешел в «Реал» этим и прошлым летом

«Почему он был обязан перейти? «Мадрид» есть «Мадрид». «Мадрид» важнее любого игрока. Такова реальность.

Мбаппе не обязан переходить в «Реал», когда мы, болельщики «Мадрида», этого хотим», – сказал 22-кратный чемпион «Больших шлемов» и болельщик «Реала» в интервью Movistar+.

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11 комментариев

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madaev
Многом не нравится
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Vlad
Ответ Руслан Платонов
Мбаппе если не уйдет из ПСЖ рискует не реализовать свой потенциал на все сто, надеюсь не повторит ошибок Неймара
вчера писали, что Иско не смог реализовать свой потенциал в Мадриде. Для всех игроков разному. Например Азар зажигал в Челси, а в сливках загубил свою карьеру.
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Руслан Платонов
Мбаппе если не уйдет из ПСЖ рискует не реализовать свой потенциал на все сто, надеюсь не повторит ошибок Неймара
+2
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+2
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Денис Ширинов
Ну так и языком не надо чесать, уважение теряет, да и пофиг уже всем на него, на уровень лучших все равно уже не выйдет, будет как неймар
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Peter Parker
Реалу проще взять условного Васю, который стабильно сможет с такой командой забивать 15-20 голов. Чем ломать всю команду под Мбаппе. И с пиар-машиной Мадрида он еще раньше Килиана ЗМ получит.
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Андрей-ДК
если за пару сезонов не перейдет, то потом точно не нужен будет
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Манковский
Действительно, кому может не нравится ЧСВшный бегунок помешанный на деньгах и славе. Это же просто ангел.
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Vatikan
Ответ Peter Parker
Реалу проще взять условного Васю, который стабильно сможет с такой командой забивать 15-20 голов. Чем ломать всю команду под Мбаппе. И с пиар-машиной Мадрида он еще раньше Килиана ЗМ получит.
Да я не сказал бы, что ломать под него придется. Тут уже от тренера зависит, вполне можно вписать его в коллектив без последствий
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Peter Parker
Ответ Vatikan
Да я не сказал бы, что ломать под него придется. Тут уже от тренера зависит, вполне можно вписать его в коллектив без последствий
Я скорее про эмоциональный фон команды и прочую психологию, которые он может изменить, чем про аспекты связанные с самой игрой на поле
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