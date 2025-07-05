«Челси» сыграет с «Флуминенсе» в 1/2 финала клубного ЧМ
«Челси» сыграет с «Флуминенсе» в 1/2 финала клубного ЧМ.
В 1/4 финала лондонцы справились с другим бразильским клубом – «Палмейрасом» (2:1).
«Флуминенсе» ранее с таким же счетом обыграл саудовский «Аль-Хилаль».
Полуфинальный матч между командами пройдет 8 июля, начало – в 22:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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