«Челси» сыграет с «Флуминенсе» в 1/2 финала клубного ЧМ.

В 1/4 финала лондонцы справились с другим бразильским клубом – «Палмейрасом» (2:1).

«Флуминенсе » ранее с таким же счетом обыграл саудовский «Аль-Хилаль».

Полуфинальный матч между командами пройдет 8 июля, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Флуминенсе» в полуфинале КЧМ. Под слезы Невеша и сэйвы 44-летнего вратаря