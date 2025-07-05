Мареска после 2:1 в матче с «Палмейрасом»: «Сложная игра, как мы и ожидали. Рады победе и голу Эстевао – идеальный вечер для «Челси»
Энцо Мареска высказался о победе «Челси» над «Палмейрасом» (2:1) на КЧМ.
Лондонцы справились с бразильским клубом в 1/4 финала клубного чемпионата мира в США.
«Это была сложная игра, как мы и ожидали. Нам нужно было много энергии, потому что у нас уже конец сезона, а у них – начало.
В этом состоит отличие, но я хочу поздравить игроков, они были очень хороши. Мы рады победе и голу Эстевао – для «Челси» получился идеальный вечер», – сказал главный тренер «Челси».
В 2024 году лондонский клуб приобрел у «Палмейраса» форварда Эстевао за 34 миллиона евро плюс 27 млн бонусов.
Перед турниром клубы договорились, что 18-летний бразилец сыграет за родную команду, хотя его контракт с «Челси» действует уже с 1 июля.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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