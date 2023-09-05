Орельен Тчуамени: «Мбаппе хотят подписать все команды мира. Мы довольны тем, что сейчас есть в «Реале»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени высказался о том, может ли Килиан Мбаппе перейти в «Реал».

«Конечно, вероятность такого трансфера существует. Потому что в футболе может произойти многое. Все команды мира хотят подписать его.

Но на текущий момент Килиан Мбаппе является футболистом «ПСЖ», и мы не собираемся больше говорить о нем.

Хорошего ему сезона. А мы довольны тем, что сейчас есть в «Реале», – сказал полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 3 матча и забил 5 голов.

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21 комментарий

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Homelender_666
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Баварии и Сити он точно не нужен. Там своих меганападающих хватает.
Он бы в эти клубы отлично на левый фланг зашёл. От таких игроков не отказываются.
+21
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Mirhodi Mirfayziev
Ответ войд
Тчуамени не брал ЛЧ Но думаю в ближайший год-два и он познает вкус побед в турнире Реала)
Камавинга брал, перепутал
+15
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+15
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войд
Ответ Mirhodi Mirfayziev
Тчумауне уже выиграл лигу чемпионов, а черепаха 🐢 деньги выграл
Тчуамени не брал ЛЧ
Но думаю в ближайший год-два и он познает вкус побед в турнире Реала)
+13
-1
+12
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Злая Какшка
у мбаппе был шанс присоединится к элите , кто знает может Реал больше звать не будет , после того что было
+4
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+4
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Rister81
Ответ Гамаль Хайдаров
Португальскому дельфину было +- столько же, когда в Реал переходил он)
Дельфины обычно в Барсе играют,Суарес,Альба,Бускетс передают привет ))
+4
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+3
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Пацанчик реальный
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Баварии и Сити он точно не нужен. Там своих меганападающих хватает.
Ок
+2
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Rister81
Ответ Злая Какшка
у мбаппе был шанс присоединится к элите , кто знает может Реал больше звать не будет , после того что было
Перес слишком зациклен на нем,сначала Холланда упустили,теперь и Кейна,а по факту он вообще не нужен,на его позиции уже играет Вини,Реалу нужен именно форвард,но опять таки захочет ли Холланд уходить с такого Сити,а Мбаппе через год уже 26,а он до сих пор сидит без золотой бутсы и золотого мяча лучшие годы он отдал ПСЖ,пусть там и остается )
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JENNINGS
Достойный ответ Тчуамени!
Посмотрим, что будет происходить по ходу сезона и в конце него
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Александер Мухаметшин
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Баварии и Сити он точно не нужен. Там своих меганападающих хватает.
А ты уверен что знаешь где может играть мбаппе? В сити он без проблем заменил бы фодена и грилиша. А в баварии Комана. Так что все в мире хотят мбаппе.
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St.7
С его характером-далеко не все)
+3
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AVKU
Все команды хотят подписать Мбаппе. Но хотят это сделать следующим летом, и бесплатно.
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Андрей маяк
Тчуамени сказал культурно и красиво!
Некрасиво и некльтурно:
- ехай... Мбапе.
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Тони Каскарино
Чума красаучег!!
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Vatikan
В Сатурне бы него увидеть, нынче Сатурн Леон
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Сикарио
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Mirhodi Mirfayziev
Тчумауне уже выиграл лигу чемпионов, а черепаха 🐢 деньги выграл
+5
-5
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Имя Фамилия
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Головастики.
+3
-3
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Гамаль Хайдаров
в Реал 4-5 раз не зовут?
сколько раз его звали в Реал?
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