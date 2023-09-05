Орельен Тчуамени: «Мбаппе хотят подписать все команды мира. Мы довольны тем, что сейчас есть в «Реале»

Орельен Тчуамени высказался о том, может ли Килиан Мбаппе перейти в «Реал».

«Конечно, вероятность такого трансфера существует. Потому что в футболе может произойти многое. Все команды мира хотят подписать его.

Но на текущий момент является футболистом « », и мы не собираемся больше говорить о нем.

Хорошего ему сезона. А мы довольны тем, что сейчас есть в « », – сказал полузащитник «Реала» .

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 3 матча и забил 5 голов.

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