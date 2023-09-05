Орельен Тчуамени: «Мбаппе хотят подписать все команды мира. Мы довольны тем, что сейчас есть в «Реале»
Орельен Тчуамени высказался о том, может ли Килиан Мбаппе перейти в «Реал».
«Конечно, вероятность такого трансфера существует. Потому что в футболе может произойти многое. Все команды мира хотят подписать его.
Но на текущий момент Килиан Мбаппе является футболистом «ПСЖ», и мы не собираемся больше говорить о нем.
Хорошего ему сезона. А мы довольны тем, что сейчас есть в «Реале», – сказал полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 3 матча и забил 5 голов.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Но думаю в ближайший год-два и он познает вкус побед в турнире Реала)
Посмотрим, что будет происходить по ходу сезона и в конце него
Некрасиво и некльтурно:
- ехай... Мбапе.