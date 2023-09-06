Карвахаль думал, что «Реал» подпишет Мбаппе летом: «Когда «ПСЖ» не взял Килиана в турне, казалось, что его переход близок»

Даниэль Карвахаль думал, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом.

– Ответь на вопрос искренне, потому что мне кажется невозможным, чтобы это не обсуждалось внутри команды. Вы думали, что придет [в «Реал»] этим летом?

– Я не буду вам лгать и скажу, что это особо не обсуждалось, но на предсезонных сборах высказывались самые разные мнения. «Ну, я думаю, что он придет», «Я думаю, что он не придет»...

– И в каком лагере находился ты?

– Я думал, что он придет. В тот момент, когда « » не взял его в турне по Японии… « », думаю, был его вариантом для продолжения карьеры. В тот период, когда он был исключен из заявки «ПСЖ» на турне, нам казалось, что его переход близок.

Потом, кажется, все немного запуталось, и он не пришел, – сказал защитник «Реала».

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