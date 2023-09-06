Карвахаль думал, что «Реал» подпишет Мбаппе летом: «Когда «ПСЖ» не взял Килиана в турне, казалось, что его переход близок»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе Футбол

Даниэль Карвахаль думал, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом.

– Ответь на вопрос искренне, потому что мне кажется невозможным, чтобы это не обсуждалось внутри команды. Вы думали, что Мбаппе придет [в «Реал»] этим летом?

– Я не буду вам лгать и скажу, что это особо не обсуждалось, но на предсезонных сборах высказывались самые разные мнения. «Ну, я думаю, что он придет», «Я думаю, что он не придет»...

– И в каком лагере находился ты?

– Я думал, что он придет. В тот момент, когда «ПСЖ» не взял его в турне по Японии… «Реал», думаю, был его вариантом для продолжения карьеры. В тот период, когда он был исключен из заявки «ПСЖ» на турне, нам казалось, что его переход близок.

Потом, кажется, все немного запуталось, и он не пришел, – сказал защитник «Реала».

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31 комментарий

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андрей кольцов
Ответ Андрей Лавров
Футболисты могут обсуждать между собой что угодно, Реал не делал никаких предложений по Мбаппе этим летом. И одно другому никак не противоречит
Да откуда вы знаете, кто что делал?
+16
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Nikita Ufimtsev
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Он не пришел, потому что в Реал дважды не зовут...местные глоры не дадут соврать))
А кто звал то
Второе официальное предложение было?
+19
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Рамос
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Он не пришел, потому что в Реал дважды не зовут...местные глоры не дадут соврать))
Вот когда во второй раз позовут, вот тогда и будете кукарекать
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Бритва Борисович
Ответ vaniaEee
Как связано? Игроки не в курсе трансферных дел Обсуждают то же что и все
Игроки Реала не в курсе трансферных дел, зато спортсовские фаны Реала в курсе. Понял тебя. Спасибо, что объяснил, а то я уж было подумал..
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Бритва Борисович
Ответ Андрей Лавров
Футболисты могут обсуждать между собой что угодно, Реал не делал никаких предложений по Мбаппе этим летом. И одно другому никак не противоречит
Между собой футболисты действительно могут обсуждать, что угодно. Но данный футболист эту тему обсуждал в разговоре с журналистом. Официальных предложений не было, вероятно, но постоянный интерес Реала к Мбаппе очевиден всем, даже мадридским футболистам. Хотя, конечно, если собрать достаточное количество не согласных с этим фанов Реала в пределах одного спортивного сайта, то в топ любой новости что угодно можно заплюсить. Как я понял, именно так фаны Реала здесь и действуют
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Бритва Борисович
Ответ андрей кольцов
Да откуда вы знаете, кто что делал?
Они не знают. Они просто пишут то, во что сами хотят верить (или проще говоря - лгут), а потом заплюсывают эту ложь б0тами, с их же помощью убирая неудобную им правду. Это стиль поведения местных фанов Реала и Роналду, как я понял.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Он не пришел, потому что в Реал дважды не зовут...местные глоры не дадут соврать))
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VictorVallecano
Ответ Vatikan
Мбаппе просто понимал, что в текущих реалиях с ПСЖ больше шансов что-то выиграть в ближайшем будущем
Действительно, у ПСЖ больше шансов выиграть чемпионат Франции, чем у Реала.
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Бритва Борисович
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Человек из футбола
Ответ Nikita Ufimtsev
А кто звал то Второе официальное предложение было?
ахаххахахха, https://soccer-ru.turbopages.org/soccer.ru/s/news/1353444/peres-florentino-pari-sen-zhermen
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Я Гражданин Мира
Ответ Бритва Борисович
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Он говарил свою мнения и это не значить что руководство реала так же думает.
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игрочишка всея руси
Ответ Андрей Лавров
Футболисты могут обсуждать между собой что угодно, Реал не делал никаких предложений по Мбаппе этим летом. И одно другому никак не противоречит
Кажется Перес дал понять больше 175 не даю .если нет то летом бесплатно если и так нет ,то и не беда .мбапее уже не первочередная цель
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Андрей Лавров
Ответ Бритва Борисович
Комментарий удален пользователем
Футболисты могут обсуждать между собой что угодно, Реал не делал никаких предложений по Мбаппе этим летом. И одно другому никак не противоречит
+6
-6
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QWertY
Ответ llolishe
Гризманна все еще ждете в Юнайтед
как бы нет
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llolishe
Ответ QWertY
Мбаппе еще и контракт продлит) Ждем очередной сериал про то как в реал не зовут в шестой раз)
Гризманна все еще ждете в Юнайтед
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гилберт
Не казалось.
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Бритва Борисович
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