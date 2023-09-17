Карабах – Мольде прогноз на матч 21 сентября 2023, Лига Европы

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Второй по статусу еврокубковый турнир под названием Лига Европы сезона 2023/2024 скоро начнётся поединками групповых этапов. Мы обращаем наше внимание на группу H, где собрались «Байер», «Карабах», «Мольде» и «Хэкен». И мы предлагаем вам прогнозы и расклады на то, как пройдёт игра между «Карабахом» и «Мольде».

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Карабах

 

Наши старые знакомые по еврокубкам когда-то играли в Лиге чемпионов в групповом этапе, и было это в сезоне 2017/2018. Однако чаще «Карабах» можно было видеть именно в групповых этапах Лиги Европы: лигочемпионские барьеры часто ему не покорялись, и не хватало всего одного гола, чтобы выйти в ту компанию, где находятся «Реал», «Атлетико», «Манчестер Сити» и компания. Увы, не получилось и в этом сезоне. Бразилец Кади с 12 голами снова помог «Карабаху» выиграть чемпионат Азербайджана 2022/2023, что вывело клуб снова в лигочемпионские раунды: «Карабах» легко справился в первом раунде с Гибралтаром в лице клуба «Линкольн», но споткнулся на польском «Ракуве», снова лишив клуб надежды сыграть в Лиге чемпионов.

Ну а далее последовал путь в Лигу Европы: были обыграны финский ХИК и словенская «Олимпия» на пути к групповому этапу. Первый же поединок будет против норвежского «Мольде», который три сезона тому назад (2020/2021) в серии пенальти не пустил азербайджанцев в следующий раунд Лиги чемпионов… В чемпионате же у «Карабаха» не всё гладко: после 6 туров отстают от клуба «Зиря» на 5 очков. В общем, задачи у клуба вполне очевидные: выйти из группы, а там как повезёт. Ну и постараться догнать «Зирю» и в случае успеха попробовать ещё раз разорвать замкнутый лигочемпионский круг. Ну а присутствие Андрея Лунёва даст дополнительный повод понаблюдать за клубом.

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Мольде

 

«Мольде», он же «Молде». Тот самый клуб, который в сезоне 1998/1999 стал воплощением кошмара для ЦСКА. И тот самый клуб, где играл Эрлинг Холанн, прежде чем перешёл в «Боруссию» и начал свой звёздный путь. «Мольде» участвует в этом розыгрыше Лиги Европы, хотя начинал путь в Лиге чемпионов, играя против финского ХИКа. Он победил его, отправив финнов «на съедение» своему азербайджанскому сопернику по группе. Потом норвежцы попали на фарерский «Клаксвик» и в первом матче умудрились проиграть 1:2 (не только фарерская сборная является головной болью для иностранцев, но и её клубы тоже). Благо, в ответном матче они забили два безответных мяча и вышли в следующий раунд. Но уже там их лигочемпионские перспективы были окончательно разрушены двумя поражениями от «Галатасарая».

В настоящее время «Мольде» идёт на 4-м месте в чемпионате Норвегии, который проходит по системе «весна-осень». Сыгран 21 тур из 30, в активе «Мольде» 40 очков (48 очков у лидирующего «Викинга»). Идущий третьим «Тромсё» набрал 45 очков. В общем, за оставшиеся 9 туров «Мольде» придётся серьёзно поработать. И им будет трудно, поскольку часть игроков им пришлось отпустить: в «Аякс» ушёл Сиверт Маннсверк, в аренду в шведский АИК ушёл Беньямин Хансен, Бирк Риса и вовсе укатил в «Нью-Йорк Сити», а Шериф Синьян продолжает карьеру в пражской «Славии».

Прогноз

 

Разберём коэффициенты от BetBoom и определим, с чем подходят обе команды в канун своего настоящего старта в Лиге Европы. Начнём с исходов: здесь немного предпочтительнее выглядят шансы «Карабаха» с коэффициентом 2.52. На «Мольде» предлагается коэффициент 2.94, а на ничью он достигает 3.38. Что же это означает? Соперники стоят друг друга (без иронии) и могут показать крайне интересный матч, где чаша весов может склониться в сторону любой из команд. Высокий коэффициент на ничью – это признак некоей интриги в матче, а это очень и очень хорошо, ведь тогда хотя бы не будет игры в одни ворота.

Переключимся на тотал. Здесь снова небольшое отличие между тоталом больше 2.5 (коэффициент 1.99) и меньше 2.5 (коэффициент 1.89). «Карабах» делал ставку на бразильца Кади в минувшем чемпионате с 12 голами, а пока что у него лидирует Жуниньо с 3 голами на счету. У «Мольде» же лучшим бомбардиром в чемпионате является Ула Брюнхильссен с 7 мячами. Возможно, что кто-то из них пополнит свой счёт голами в еврокубках. Можно также поставить на тотал больше 2 с кэфом 1.48.

В семи встречах подряд с участием «Карабаха» его личный тотал всегда меньше 3: до этого «Карабах» сумел забить три безответных мяча «Турану» в чемпионате. Можно поставить на личный тотал больше 1 (кэф 1.52), но ставка на тотал больше 1.5 (кэф 2.33) станет уже более сложной для того, чтобы азербайджанский клуб её оправдал. А вот у «Мольде» это дело обстоит не так равномерно: то 4 мяча забьют «Одду» (предыдущая встреча принесла им победу 4:1), то скатают унылые 0:0 с «Волеренгой», то выдадут большой общий тотал с «Галатасараем» (да, в ответной встрече забили дважды и всё равно проиграли). Можно поставить на тотал больше 1.5 (кэф 1.66), а вот ставка на тотал больше 1.5 (кэф 2.56) тоже окажется отнюдь не подарком. В принципе, кэфы на персональный тотал почти не отличаются.

Ну и закончим рассуждения форами. Нулевыми форами, если точнее: 1.79 на «Карабах» и 2.1 на «Мольде». Так как BetBoom не предполагает, что на табло будет по показано явное преимущество одной команды. Минусовая фора (-0.5) на «Карабах» составляет 2.5, на «Мольде» достигает 2.93. В общем, даже так будет трудно.

Рекомендуемая ставка: победа «Мольде» за 2.94.

С одной стороны, «Карабах» набирает обороты в чемпионате, и у него ещё всё впереди в этом сезоне: догнать клуб «Зиря» и перегнать ему по силам. Ну а «Мольде» с промежуточным 4-м местом уже подустал за сезон и может надорваться в неподходящий момент, оставшись без плей-офф Лиги Европы и даже без Лиги конференций (если совсем не повезёт).

Но букмекеры оставляют шансы норвежцам, да и считают, что тут точно никто не согласится на ничью. А что, если здесь будет иметь место та самая недооценка соперника, который, как покажется «Карабаху», вообще случайно сюда попал? Вполне возможно, что это может как раз и произойти. Но даже в таком случае важно, чтобы «Карабах» не опускал руки на фоне неудачи, а «Мольде» не впадал в эйфорию с мыслями, что сезон уже спасён.

Где смотреть матч Карабах – Мольде

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Карабах Азербайджан – Мольде Норвегия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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