В четверг, 21 сентября, сыграют Карабах и Мольде в 1 туре Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «стадион им. Тофика Бахрамова».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Карабах – Мольде

Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Карабах – Мольде