Где смотреть Карабах – Мольде, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 21 сентября
В четверг, 21 сентября, сыграют Карабах и Мольде в 1 туре Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «стадион им. Тофика Бахрамова».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Карабах – Мольде
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.
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